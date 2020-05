Odkrivamo tekaške skrivnosti

Nikoli ne boste najhitrejši tekač med vsemi, ki jih poznate. In nikoli ne boste najpočasnejši med vsemi. FOTO: Shutterstock

Niti predstavljati si ne more, da je šport, ki naj bi bil le premikanje nog v dobro zdravja in dobrega počutja, lahko tako zapleten. No, to spoznamo šele čez čas, kar neka izkušenj moramo dobiti, da pokapiramo, kaj vse je lahko tek - in tudi, kaj vse ni. Predstavljamo nekatere tekaške skrivnosti, katere boste morda spoznali a šele potem, ko boste že kar nekaj časa tekač.Vaše noge ne bodo videti lepe in močne, videti bodo kot smeti. Žulji, črni nohti, otekline in odrgnine. Sram vas bo obiskati pedikerja, tako grdo bo.Ko bodo ljudje, ki ne tečejo, ugotovili, da ste tekač, vam bodo naravnost povedali, kako zelo sovražijo tek in da vam bo tek uničil kolena.Ni treba, da ste videti kot tekač, če želite biti tekač.Če boste zgolj tekli in se ne boste ukvarjali z drugimi športi (obhodna vadba, vaje za moč), se boste zelo verjetno poškodovali.Večine ljudi, še zlasti netekačev, niti malo ne zanima, da ste tekač. Včasih niti tekačev ne.Med tekmovanjem ali sredi tekmovanja si boste rekli, da tega ne boste nikoli več ponovili. Toda pol ure po prihodu v cilj boste že iskali podatke o naslednji tekmi. Tek je glede tega kot nekakšen porod.Zgodilo se bo, da se boste kot tekač počutili kot najslabši na svetu.Zgodilo se bo, da se boste kot tekač počutili kot pop zvezda.Ko boste vadil za maraton, se vam utegne zgoditi, da se boste zredili, namesto da bi shujšali.V prtljažniku je vedno dobro imeti še en par tekaški hlač. Med tekom se vam lahko zgodi marsikaj.Pobesneli boste, ko vas bo namesto tekač imenoval za džogerja.Včasih vas sotekači, ko jim pritečete ob bok, ne bodo pozdravili.Ko tečete, se lahko pomočite v hlače ali še kaj hujšega.Tek je drag. Ne gre le za par copat in tekaške hlačke in majico. Treba je plačevati prijavnine za tekme, masaže, zapestne športne računalnike, energijske ploščice, srčkane tekaške oblekice, recimo tekaška krilca, gele in praške in pijače za rehidracijo.Postali boste odvisni od teka. Ja, so še hujše odvisnosti kot to, recimo od mamil in prostitutk, toda morda se vam niti ne sanja, kako zelo boste svoje življenje gradili okoli teka in ničesar drugega.Iz tekaških oblačil nikoli ne boste spravili slabega vonja.Nikoli ne boste najhitrejši tekač med vsemi, ki jih poznate. In nikoli ne boste najpočasnejši med vsemi.Proizvajali boste pline, telesne. Veliko jih bo.Dober nastop na teku je vsaj toliko odvisen od psihične trdnosti kot od telesne moči.Nikoli ne boste pozabili, kako ste pretekli ciljno črto vašega prvega pol-ali celega maratona. Ta trenutek vam bo veliko pomenil. Vse življenje. Zanj bi šli na kolena.