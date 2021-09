Ves čas sem utrujen, zmatran, nekaj je narobe z mano

Opozorila, da raje ne na vadbo

Ko telefon samo malo ne dela kot se nam zdi, da bi moral, z njim drvimo na servis. Dober servis. FOTO: Shutterstock

Človeško telo lahko prenese le določeno število dražljajev in določeno količino stresa. FOTO: Shutterstock

Če se spomnimo telefona ...

Če se k športu ne moremo spraviti brez nekaj skodelic kave ali vadbe opraviti ne da bi se okrepčali z nekaj geli (ki jih sicer ne potrebujemo), potem nekaj ni v redu. FOTO: Shutterstock

Telo nam nenehno pošilja znake, kako je z njim. Ljubiteljski športniki imamo radi gibanje po športno, tudi strukturirano vadbo, rekreacija je na sploh zelo pomemben del našega življenja.Vemo, da toliko, kot vložiš v rekreacijo, toliko dobiš, in znoj in napor sta naša dobra znanca. Zato napor nikakor ni tisto, kar nas pri tem početju moti, veliko bolj neprijetna pa je tista čudna utrujenost, ko bi sicer radi vadili, pa smo tako zelo utrujeni, da vadbe ne zmoremo kakovostno opraviti. Ne da bi vedeli, zakaj.Stvari niso preproste, veliko lažje obvladujemo tehnologije kot svoje telo – za pametni telefon do sekunde natančno vemo, kdaj mu bo zmanjkalo energije in bo ugasnil. Ves čas spremljamo njegovo stanje – tistih v športno preživljanje prostega časa zaljubljenih, ki podobno počnejo z lastnim telesom, pa je precej manj.Za miselno aktivnega in vedoželjnega človeka - in sploh ni nujno, da je športnik - ni nič hujšega kot občutek, da ni imel dovolj spanja. V takem stanju je muka prav vse, tako služba kot obveznosti v zasebnem življenju. In nič drugače ni z rekreacijo.Kaj storiti, če smo rekreativci in imamo točno določen čas za trening in načrt vadbe, ki se ga moramo držati, počutimo pa se kot cunja?Seveda poznamo tisto utrujenost, ko se počutimo slabo in se nam ne da na trening, pa vseeno gremo, le suniti se moramo v škofijo in čez deset minut imamo že nasmeh vse naokoli glave, nič nas ne boli, opravimo zastavljeno, in tudi takoj po treningu in naslednji dan ali dva se dobro počutimo. Kaj pa, če smo povsem fuč, nismo pa bolni? In če to traja že nekaj časa ...Strokovnjaki z izkušnjami pravijo, da nam ljudem s takimi težavami največkrat manjka tisti pomemben spanec, ki je potreben za okrevanje. Za regeneracijo ... Razlogi za to so seveda zelo različni ... Je vredno trenirati, ko se počutimo, da smo fizično in psihično povsem izčrpani? Je bolje opraviti visoko intenzivni intervalni trening ali si je bolje vzeti dan za počitek?Zagotovo je počitek veliko bolj zdrav kot pa vadba na silo – predvsem pa je koristno vedeti, kakšni so znaki, ko smo zares preveč utrujeni, da bi se spravili k sebi z najljubšim športni početjem, pa če nam je še tako pri srcu.Tisti rekreativci, ki sicer pozorno opazujemo svojo uspešnost in učinkovitost med vadbo, ne glede na to ali gre za največje obremenitve, najhitrejši čas teka ali najboljši dosežek na kolesu, bomo takoj opazili, da smo slabši. En tak pošvedran trening seveda ni nič čudnega, to se zgodi vsakemu, saj imamo boljše in manj negovane dneve, vendar pa je tudi to znak, da se od prejšnje vadbe ali česa drugega nismo dovolj odpočili.Tudi če tri dni zapored ne spimo dobro se bomo zelo slabo počutili in bomo verjetno morali razmisliti ali trening ali ne. Našemu telesu bo morda koristilo več počitka in okrevanja, vse dokler se spanje ne bo ponovno izboljšalo. Ko se bo, se bo povrnilo tudi boljše počutje na sploh, tudi tisto športno.Slabo je tudi, če nenehno zbolevamo ali smo velikokrat poškodovani. To je lahko znak preobremenjenosti in v takem primeru je nujen počitek, lahko tudi daljši odmor brez športa. Najboljše zdravilo - ki najbolj boli. A veliko manj kot boli, ko se zares zalomi.Če nas telo boli še nekaj dni po treningu nekaj ni v redu. Recimo, da po štirih dneh ni nič bolje. Če po posamezni vadbi premalo počijemo, preden se lotimo nove, take bolečine niso nelogične. Utrujene rekreativne športnike bo takšna bolečina spremljala dalj časa kot spočite.Če se k športu ne moremo spraviti brez nekaj skodelic kave ali vadbe opraviti ne da bi se okrepčali z nekaj geli (ki jih sicer ne potrebujemo), potem nekaj ni v redu. Predvsem poživljanje s kavo ni dobro, še zlasti ne v vročih dneh, in če med vadbo premalo pijemo, si delamo ne samo športne, pač pa resnično zdravstveno škodo.Prav nič navdušujoče ni, če pravilno jemo in vadimo, naša telesna oblika pa ostaja povsem ista, in tudi če treniramo bolj naporno, smo pa ves čas utrujeni, telesna oblika ostaja enaka. Trening je namenjen temu, da se spočito telo prilagaja določenim stresorjem, naj bo to v našem mišičnem tkivu ali v možganih, da krepi mišice in da maščobe izgorevajo. Ko treniramo na ravneh, ki so daleč pod našimi zmožnostmi, ne bomo mogli doseči dostojnih sprememb.Torej: več? Človeško telo lahko prenese le določeno število dražljajev in določeno količino stresa. Če je tega veliko preveč se zelo utrudi, tudi zbolimo lahko. Pogosto je zato koristneje, če nekaj dni preživimo brez športa in si opomoremo, vrnitev h kakovostni vadbi z več energije in bistrejšim umom bo stvari zelo izboljšala.Še to: v zadnjem času so zelo priljubljene visoko intenzivne intervalne vadbe (HIIT) in le-te je utrujenemu človeku težko opraviti. Če smo zelo utrujeni bomo imeli težave pri aerobnih, anaerobnih ali vadbah moči. Pri zahtevnih treningih se zdrav rekreativec seveda utrudi, vendar je to povsem drugo kot če se vadbe lotimo zelo utrujeni.Omenilo smo že kako modro znamo poskrbeti za življenje svojega pametnega telefona. Morda velja isto poskusiti s samim seboj. Če smo sicer zdravi, a se med vadbo dlje časa počutimo slabo, smo utrujeni, potem je nujno prilagoditi trening.Načrt treninga, predvsem se je treba ogniti naporom.Spanec in regeneracija sta prav tako pomembna kot aktivni del treninga, sta del istega procesa. Svetujemo, da si morda poiščete strokovno pomoč, izkušenega trenerja, če pa mislite, da se boste znali odpočiti sami, potem si omislite dneve aktivnega okrevanja, ko naredite nekaj ogrevalnih vaj, raztezajte se na valčku, pojdite plavat, a bolj kot kopanje, pojdite na umirjen dolg sprehod – najbolj pomembno je, da poženete po telesu kri.Ko telefon samo malo ne dela kot se nam zdi, da bi moral, z njim drvimo na servis. Dober servis. Tudi če se počutimo zelo slabo in smo zelo utrujeni. Nesramna primerjava, pa vendar: morda bi bilo dobro obiskati zdravnika, strokovnjaka za aktiven življenjski slog, ki nam bo razložil, kako pomemben je spanec, kaj se med njim dogaja, in kakšna naj bo naša spalnica, da bo čim manj motečih dejavnikov.Morda nam zdravnik tudi pojasni, kako spremljati spanje z merilcem srčnega utripa; spremljati nihanje časovnega intervala med srčnimi utripi pomeni poskrbeti za nadzor avtonomnega živčnega sistema, ki med drugim uravnava naš srčni utrip, krvni tlak, dihanje in prebavo.A bržkone boste odgovor, zakaj ste utrujeni, dobili že pred tem. Največkrat sta slabo spanje in utrujenost posledica kroničnega stresa.Mnogokrat pravimo, da je potrebno prisluhniti svojemu telesu – vendar je treba vedeti, čemu naj prisluhnemo? Spanec je boljši kot žganec , je v Poletu pred leti velikokrat zapisal– in je imel tako prav, da še danes drži, in to po vsem svetu.