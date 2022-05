Topla pomlad nas je pričela razvajati, z njo pa so v naših vrtički že pokukala na plano prva zelišča, ki se že bohotijo po naših gredicah.

Tako opojno in omamno dišeča so. Popolnoma razumem in sočustvujem z našo mačko, ki se kar s «celega« vrže v šop mačje mete, da vsa omamljena od ugodja obleži v njej.

Če bi me bilo malo manj »vkup« bi se zagotovo prav po mačje tudi sama kar vrgla v kak šop bazilike, mete ali kakega drugega zelišča, katerih vonj hudo zareže v moje možgane in sproži eksplozijo ugodja v mojih občutenjih.

Za naš recept sem se zatorej zapodila v domačo gredico in nabrala šopek zelišč, ki bodo današnje gostje čudovite jajčne omlete. Pred vašim delovnim ali športnim dnem bo zeliščna omleta popoln uravnotežen zajtrk bogat z minerali in vitamini poleg tega pa še z nekaj dodatka zdravih maščob. O zdravih popolnih jajcih pa nam že vrabci čivkajo od vsepovsod torej tokrat ne bomo še mi.

Poletov recept: omleta z zelišči. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Tudi ta omleta je podobno kot vse druge hitra in enostavna jed v svoji pripravi, poljubno po svojih željah pa si jo sami lahko prikrojite kot vam je drago.

Za 1 do 2 osebi potrebujemo:

maščoba

3 jajca

Šopek zelišč (drobnjak, timijan, origano, peteršilj, bazilika..)

1 mlada čebula

Sol, poper

Pest ribanega sira

1 paradižnik

Pest mlade solate ali špinače

Sir za žar ali kozji sir

Priprava zeliščne omlete:

V posodici razžvrkljamo jajca. Zelišča operemo in sesekljamo. Na maščobi popečemo sesekljano čebulo. Nanjo zlijemo jajca jih potresemo z zelišči, soljo in poprom nazadnje pa še z ribanim sirom. Omleto pečemo toliko, da jo lahko ločimo od ponve in z lopatko obrnemo. Pečemo jo še na drugi strani, da je lepo zapečena. Damo jo na krožnik nato pa v ponvi popečemo še sir za žar. Na omleto položimo solatne liste, paradižnik in popečeni sir ter jo prepognemo in še toplo postrežemo.