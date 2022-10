Osnovnošolci so se učili popravljati kolesa

OŠ Jurija Vege Moravče je na razpisu Programa Varno na kolesu sodelovala že osemkrat, s čimer se je med drugim umestila na seznam največkrat sodelujočih šol razpisa. Prav vsako leto navdušijo z odlično izpolnjenimi nalogami; preteklo šolsko leto pri tem ni bilo izjema.

Učenci, ki so se vestno pripravljali na kolesarski izpit, so dokazali, da je njihovo znanje o prometnih znakih in pravilih brezhibno.

Odlično nalogo na razpisu pa so opravili tudi učenci ostalih razredov. Ti so poudarili potrebo po ustrezni prometni infrastrukturi, ki bi zagotovila še varnejšo kolesarsko izkušnjo.

Za svoje izjemne dosežke in prizadevnost pri aktivnem ozaveščanju o varnosti v prometu so si prislužili naziv ambasadorji programa Varno na kolesu in servis koles, ki jim ga je v sodelovanju z družbo Butan plin podelila Zavarovalnica Triglav. Na današnji dan so tako preverili stanje svojih koles ter poskrbeli za nadaljnjo varno udeležbo v prometu.

Na servisu koles nam je učenec Jakob, ki obiskuje 7. razred, zaupal, da tudi sam redno skrbi za svoje kolo. Ob tem je izpostavil: »Doma ga večkrat očistim, namažem verigo, tudi hranim ga pod streho, da je na varnem in suhem. Ker v svojem prostem času tudi treniram kolesarjenje, poskrbim, da je kolo s servisom vedno pripravljeno na varno vključitev v promet.«

Tudi Blaž iz 8. razreda nam je povedal, da je njegovo kolo redno servisirano, ob morebitni okvari pa tudi sam zamenja npr. zračnico, verigo, nastavi menjalnik in zamenja zavorne ploščice. Ob vprašanju, kako varno poskrbita za svojo varnost v prometu, sta oba odločno odgovorila, da ju na kolesu vedno spremljajo čelada, vidna oblačila, še posebej pa sta pozorna na prometna pravila in ostale udeležence v prometu.

Ob zaključku omenjenega dogodka smo se pogovarjali tudi z učiteljico Katjo Medijo, ki je povedala, da bi sicer lahko učenci, starši in drugi občani bolj skrbeli za svoja kolesa ter večkrat izkoristili možnost brezplačnega servisa. Jo pa sam program in odziv otrok navdaja z optimizmom. »V šoli nenehno spodbujamo k aktivni in varni udeležbi v prometu, v ta namen bomo tudi letos izvedli delavnico menjave pnevmatik ter osnovnega servisa za učence in starše, organizirali pa bomo tudi kolesarski tabor.«

Zaupala nam je, da bo tudi letos osnovna šola ponovno sodelovala na razpisu programa Varno na kolesu, saj meni, da na ta način učenci pridobijo veliko novega znanja, izkušenj in veščin. In kar je najpomembnejše – okolica prejme še več navdušenih kolesarjev.

Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu, je ob tem povedala: »Veseli nas, da program Varno na kolesu vsako leto privabi tako spodbudno število osnovnih šol. Še posebej pohvalno pa je, da učenci vsako leto dokazujejo ne le odlično poznavanje prometnih znakov, temveč tudi odgovornost pri varnem vključevanju v promet. Z opravljenim servisom koles so sedaj tudi pripravljeni, da se brezskrbno podajo novim in predvsem varnim kolesarskim dogodivščinam naproti.«

Primož Rot, direktor Območne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav pa je dodal: »Z večletno podporo programa Varno na kolesu, v sklopu katerega vsako leto najboljše osnovne šole razpisa nagrajujemo s praktičnimi nagradami, želimo mlade spodbuditi, da odrastejo v odgovorne udeležence v prometu, ki svoj prosti čas preživljajo aktivno, obenem pa še vedno ohranjajo radovednost in pustolovski duh.«

