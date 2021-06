Pet moških strasti tega poletja

1. Plezanje po ferati (»via ferrata«)



Sodoben svet je poln motenj, ki polnijo že tako natrpane vsakodnevne urnike. Ujeti v tok nujnosti opravil nam pogosto zmanjka časa za ključen postanek in razmislek o tem, kako popestriti prosti čas. V nadaljevanju zato predstavljamo pet predlogov športnih in tudi bolj sproščenih aktivnosti, ki bodo morda celo to poletje prerasli v vašo strast, o kateri boste ponosno govorili ob mrzlem napitku s prijatelji.Si želite več aktivnosti v naravi, kjer boste lahko izklopili vsakdanji stres, a vseeno želite početi nekaj razburljivega? Preizkusite plezanje po ferati. Ta nadgradnja hoje v hribe bo še posebej izzvala vašo fizično pripravljenost in moč v rokah, saj tovrstna pot ne prizanaša s strmino terena. Za vzpon po ferati zato nujno potrebujete ustrezno varovalno opremo – varovalni pas, čelado, pohodniške čevlje, pametno je imeti tudi rokavice, s katerimi se boste lažje oprijeli kovinskih žic. Čeprav je ferat v tujini na pretek, jih je tudi v Sloveniji vse več. Ena lepših je zagotovo Grančišče v Mojstrani, poleg nje pa tudi ferata na Češko kočo, ki pa je seveda bolj primerna za izkušene plezalce.Pravijo, da je smisel življenja ležanje na plaži. A prav tako lepo je sproščujoče potepanje s kolesom. Izkoristite prijetne popoldneve, ko vročina ni previsoka, in se podajte na pot v neznano. V Sloveniji lahko izbirate med številnimi kolesarskimi potmi. Ne glede na to, ali boste ubrali Kolesarsko pot Solkan–Plave, arheološko cesto Benedikt, se podali od Kranjske Gore do Belopeških jezer ali pa morda izbrali Dravsko kolesarsko pot, boste brez dvoma napolnili svoje baterije, hkrati pa obogatili seznam že prekolesarjenih poti. Morda boste tako navdušeni, da se bo iz tega rodila nova strast, ki je ne boste več zamenjali.V njem ste se verjetno že vsaj enkrat preizkusili, morda v kakšnem baru ali za šalo odigrali kakšno partijo s prijatelji, v kateri ste jih presenetili z zares dobro premišljenimi potezami. Pri tej aktivnosti so izgovori o nujni športni opravi in neomajni športni kondiciji povsem odveč. Tako kot pri šahu zanj potrebujete le sebe, tekmovalne soigralce in dobro izpiljene veščine logike. Če boste dosegli vse troje, boste dodobra kurili tudi kalorije.Če ste se kdaj spraševali, kje vam bosta kemija in fizika prišli prav, je odgovor na to zagotovo varjenje piva. Čeprav postopek zahteva popotovanje skozi nenehno pokušanje in izpopolnjevanje tehnike, poleg relativno malo kosov opreme zadošča le še veliko potrpežljivosti, s katero boste izpopolnili poletno osvežujočo mojstrovino.Družina, prijatelji in omamen vonj po pečenju. Ni lepšega občutka kot to, da lahko omizju ponudiš popoln obrok. Nič zato, če vam klasično kuhanje ni blizu, svoje kuharske veščine lahko izpopolnjujete s pečenjem na žaru. Če se na vaših rešetkah večinoma znajdejo samo čevapčiči, potem še niste izkusili vseh dobrot, ki vam jih lahko ponudi žar. Dovolite si tudi eksperimentirati in v sebi prebuditi pravega mojstra žara.Ne glede na to, v kateri aktivnosti se boste kalili, bodite neustavljivi z moškimi dezodoranti priljubljene. Novo linijo odlikujeta brezpogojna svežina in zmogljivost, ki je s pomočjoprava zakladnica za vse tiste, ki si želijo uživati življenje brez neprijetnih potnih madežev. Dezodoranti Borotalco MEN so na voljo v treh prefinjenih vonjavah –z vonjem morskega pridiha,z vonjem jantarja ins klasičnimbelega mošusa.Za vse svobodomiselne pustolovce in nepopustljive ljubitelje prefinjenega in preverjenega je zdaj tukajSte že izbrali svojega?Naročnik oglasnega sporočila je Bolton Adriatic