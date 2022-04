Pet zgodnjih simptomov depresije, na katere morate biti pozorni

Nismo psihologi. Smo pa previdni, ko gre za spomladansko prebujanje vsega okoli nas. Samo našega prebujanje ne.

Depresija je ena najpogostejših duševnih bolezni na svetu, zato je pomembno, da se naučimo prepoznati njene simptome in se posvetovati s psihoterapevtom, psihiatrom ali drugim strokovnjakom, ki nam lahko pomaga.

Če smo si omislili osebnega trenerja nekoč, zakaj si ne bi tudi psihoterapevta. Zna biti, da je tudi cenejši.

Svetujemo vam, da ste posebno pozorni na naslednjih pet zgodnjih simptomov depresije:

Ni upanja. Izguba upanja

Eden prvih in najbolj očitnih znakov depresije je izguba upanja. Kaže se v nenadnem pojavu pesimizma, izgube vere vase in prepričanja, da je svet krivičen in da je zaman poskušati karkoli narediti zase ali za druge.

Pomanjkanje navdušenja za hobije

Če vam ni več mar za vaše interese in hobije, ki so vam do nedavnega prinašali zadovoljstvo, se vprašajte, ali je v pomanjkanju navdušenja nad temi dejavnostmi resnejši problem.

Nespečnost

Ste zadnje čase težko zaspali? Ali pa se morda ponoči pogosto zbujate? Možno je, da je vaša nespečnost posledica depresije, še posebej, če se je pojavila nenadoma in se še niste pritoževali zaradi slabega spanca. Mnogi, ki se jim je nespečnost pojavilo nenadoma, krivijo koronavirus. Ste med njimi?

Nenadne spremembe v apetitu in teži

Depresija lahko povzroči nenadno povečanje ali zmanjšanje teka in posledično povečanje ali zmanjšanje telesne teže. Če opazite, da ste nenadoma bolj lačni kot prej, se posvetujte z zdravnikom. Priporočljivo je, da storite enako, če nenadoma prenehate jesti toliko, kot ste vajeni.

Nezmožnost nadzora nad čustvi

Če so vas v zadnjem času preplavila čustva in jih ne morete nadzorovati, je velika verjetnost, da ste v zgodnji fazi depresije. Ko se tako počutite, je pomembno, da se vzdržite prenagljenih odločitev, ki jih boste kasneje obžalovali.