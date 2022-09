Po Kravankah smo tekli v novih merrellkah

Trail copat smo neprizanesljivo gnali v dolini Drage, z vzponom na Begunjščico, s spustom do Zelenice in vzponom na najvišji vrh Karavank, Stol, in se prek Valvazorjevega doma spustili do Završnice.

Tek v naravi, po gozdno-travniških poteh, brezpotjih, vse tja do sredogorja nam nudi obilje nepozabnih doživetij in užitkov. Da se na vse to dobro pripravimo, pa potrebujemo kakovostno obutev. Zato smo preizkusili Merrellov vrhunski trail model MTL Long Sky 2.

V prvi vrsti so nas zanimali udobje, stabilnost, blaženje in oprijem podplata s podlago.

Model je zelo udoben in se dobro prilagaja stopalu, za kar poskrbi hitro sušeča se konstrukcija z zračno tekstilno mrežico. Pri vzponih in spustih smo zaznali prepotrebno dodatno stabilnost in blaženje, ki nam ju nudita pod prsti vgrajena nova torzijska plošča Rock Plate in pena Float Pro v vmesnem delu podplata.

Z odliko pa se je izkazalo, da je prepotreben izvrsten oprijem stopala s podlago tako pri vzponih kot spustih zagotovljen, za kar poskrbi guma Vibram Mega Grip.

Zelo nas veseli, da je del modela (vezalke, vložek in podloga) narejen iz stoodstotno recikliranih materialov.

Copat smo preizkušali v dolini Drage z vzponom na prelepo zeleno Begunjščico s spustom do Zelenice in vzponom na najvišji vrh Karavank, Stol. Spust s Stola prek Valvazorjevega doma do Završnice je minil v analiziranju vrhunskega modela, saj se je res odlično obnesel na celotni trasi.

Testna ekipa ga zato priporoča vsem ljubiteljskim tekačem, pa tudi tekmovalcem v trail in gorskem teku.

***

Test ni naročen, je izbor uredništva.