Arašidov piškot To Go

Za približno 30 piškotov boste potrebovali:

Poletov recept: Arašidov piškot. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava arašidovih piškotov:

Poletov recept: Arašidov piškot. FOTO: Tanja Drinovec

V krogih mojih prijateljev in znancev sem že dolgo časa poznana po peki mnogih vrst piškotov. Še posebno radi imajo arašidove, ki ponavadi tudi med prvimi izpuhtijo iz krožnika.Če ste tudi vi med ljubitelji »kikirikijev«, je tole morda nekaj za vas. Piškoti so zelo enostavni in hitro pripravljeni. Za Polet sem recept priredila v malce bolj zdravo različico, ki pa tudi na moje presenečenje po okusu skorajda preseže običajno verzijo piškota.Po svoji sestavi in obliki so tako prikladni, da jih lahko pobašete v žepe vašega dresa in z njimi odkolesarite na pot. Morda vam bodo celo pomagali premagati še kak klanec ali dva.100 g fino mlete kokosove moke100 g zmletih arašidov50 g masla3 žlice stopljenega kokosovega olja3 žlice arašidovega masla75 g kokosovega sladkorja1 jajceŠčepec soliVanilija50 g koščkov grenke čokoladeMlete arašide, kokosovo moko, maslo, kokosovo olje, arašidovo maslo, sladkor, sol, vanilijo in jajce zmešajte v testo. Nazadnje dodajte še koščke čokolade. Vse pregnetite v mehko testo.Oblikujte za oreh velike kroglice in jih v primernih razmakih položite na s peki papirjem obložen pekač. Z vilico sploščite kroglice na debelino približno 7 mm.Piškote pecite pri temperaturi 180 stopinj od 10 do 12 minut, da zlato porumenijo.Naj tudi vam teknejo.