Kolesarjev steak za po zahtevni vožnji

Poletov recept: Kolesarjev steak. FOTO: Tanja Drinovec

Minulo sobotno popoldne sem se odzvala zelo prijetnemu povabilu na piknik svojega starega prijatelja velikega kolesarskega zanesenjaka (ki je v resnici tudi mene že pred skoraj 30 leti navdušil nad kolesarjenjem) in njegove ženičke. Namen druženja je bil poleg gledanja olimpijskega keronometra degustacija odlične angus govedine, ki jo že nekaj časa izpopolnjuje in moram mu priznati, da je svoje znanje že vrhunsko izpopolnil.Priča smo bili slastnim govejim steakom, iz govedine krav vrste angus. Ta zelo odporna sorta krav naj bi se pasla po pašnikih škotskega višavja čez vse leto in slovi po izredno kakovostnem mesu posebno omamnega skoraj maslenega okusa. Samo meso je zaradi načina prehranjevanja izjemno marmorirano in ne pusto.Če si tudi vi hočete omisliti konkretni zalogaj beljakovin po težkem treningu, bo goveji steak odlična izbira za vaš telesni ustroj. Meso odlikuje ogromna količina zelo kakovostnih beljakovin, vitamina B12, cinka, železa in še drugih hranljivih snovi.Prijatelj se je s teorijo pečenja dobrih steakov že dobro podkoval in naj navedem nekaj njegovih priporočil in napotkov, ki jih seveda najdete tudi v kuharskih knjigah.Pri izbiri primernih kosov za pečenje na žaru govorimo o malo dražjem mesu (hrbet in ledja). Le to naj bo pred pečenjem sobne temperature in kar je še pomembno, meso mora biti dobro uležano. Preizkus uležanosti je, ko vanj porinemo prst, mora odtis prsta ostati v mesu. Če je meso kvalitetno, ne potrebujete začimb in dodatkov, kajti že samo po sebi je v svoji prvinskosti izjemno okusno in bodo dodatki zagotovo pokvarili to dragoceno živilo. Le nekaj soli in popra bo zadostovalo. O soljenju pa so mnenja zopet deljena. Nekateri meso solijo ob koncu peke, da ga ne izsuši, drugi že na začetku. Najbolje boste sami preizkusili in se odločili, kako vam ustreza.Žar naj bo dobro razgret in vroč. Meso položite nanj. Čas pečenja na eni strani je odvisen od tega kakšno meso želite. Sami boste najbolje preizkusili kakšno in koliko pečeno meso želite, vendar mesa na žaru ne prebadajte in režite, ker boste izgubili dragocene sokove. Časi pečenja pa so okvirno od 3 do 10 minut.Ko je meso pečeno, ga odložite na leseno desko in pustite, da nekaj časa(5 minut) počiva pokrito z alufolijo in se prepoji s svojimi sokovi. Nato ga obrnite in še toplega servirajte.Dober tek!