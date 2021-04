Poletov recept: Lahka zelenjavna rižota. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za 4 porcije zelenjavne rižote potrebujemo:

Priprava zelenjavne rižote

Na nekaterih jedilnikih zdravega načina prehranjevanja in fitnes menijih bomo običajno naleteli na riž in rižote.Tokrat bomo tudi mi skuhali lahko in okusno, z zelenjavo bogato, brezmesno rižoto, ki si jo lahko po svojem okusu in želji priredite v vam najljubšo.Mnenja glede rižot so zelo različna. Sama pa prisegam na tisto sočno kremno z bogatim okusom in ravno prav skuhanim rižem. Za doseganje tega je seveda zelo pomembno s kakšne vrste rižem imamo opraviti. Torej, najboljši za dosego tega cilja bo tisti za rižote in ne dolgozrnati.O rižu smo že imeli besedo. Je bogato hranljivo živilo, ki prehranjuje večji del sveta. Bogat je s škrobom, vitamini, minerali. Je pa tudi lahko prebavljiv in zato zelo primerna hrana za športnike.Za še bolj lahko in zdravo rižoto z nižjim glikemičnim indeksom pa lahko posežete tudi po polnozrnatem rižu.Olivno oljeCca 350 g riža1 srednje velika čebula1 por2 stroka česna2 na kocke narezana korenja200 g graha (zmrznjenega ali v pločevinki)Pest peteršiljaJušni fond za zalivanje (lahko jušna kocka)1 dl belega vinaSol, poper2 pesti naribanega parmezanaNa olju prepražimo sesekljano čebulo in očiščen sesekljan por. Na to dodamo še na kocke narezano korenje in nazadnje še grah. Vse skupaj še malo prepražimo in dodamo riž in sesekljan česen. Pražimo še nekaj minut in začnemo zalivati z vinom in jušnim fondom(vodo). Solimo in popramo. Kuhamo še nekaj časa in po potrebi še malo zalijemo, da rižota ni presuha. Nazadnje dodamo peteršilj in parmezan.