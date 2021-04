Poletov recept: Manj je več špageti. FOTO: Tanja Drinovec

Poletov recept: Manj je več špageti. FOTO: Tanja Drinovec

Hitri recept bi lahko sodil v rubriko »hitri enostavni recepti za samske moške«. Vendarle ga bomo uvrstili tudi med športne. Kaj drugega pa so preprosti čisti špageti, kot hrana za kolesarje.Za hitri življenjski tempo in naglico današnjega vsakdanjika bomo tokrat pripravili ekspresne špagete, ki si jih lahko omislimo pred našim kolesarskim treningom.S svojo enostavnostjo in lahkostjo bodo pravi in hitro prebavljiv obrok, ki bo dal kar nekaj kalorij ne pa prevelike teže ob presnavljanju obroka. V svoji čistosti okusa, pa kljub zelo ozkemu naboru surovin pravo presenečenje za naše brbončice. Zelišča, ki jih bomo uporabili v receptu, bodo delovala celo v prid naši boljši prebavi in zdravju. Če je le možno, uporabimo sveža. Seveda pa počakajmo vsaj dobro uro in pol, preden osedlamo kolo.200 -300 g špagetovOlivno olje2-3 stroke česnaZelišča(timijan, origano, bazilika)Manjša pest sušenih paradižnikovSol, poperSir parmezan(po želji)Priprava špagetov​Špagete skuhamo po navodilu. Med tem, ko kuhamo špagete v ponvi segrejemo olje. Nanj stresemo sesekljana zelišča in paradižnik. Na hitro prepražimo in dodamo še drobno sesekljan česen. Popražimo samo toliko, da vse skupaj zadiši. Česna ne smemo zažgati. Ponev odstavimo. Ko so špageti skuhani, jih odcedimo in stresemo v ponev. Vse skupaj dobro premešamo in pregrejemo. Postrežemo in po želji potresemo s sirom.