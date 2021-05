Poletov recept: Pita s šparglji in kozjo skuto. FOTO: Tanja Drinovec

Za pito s šparglji otrebujemo (pita premera 28 cm):

Priprava pite s šparglji in kozjo skuto

Poletov recept: Pita s šparglji in kozjo skuto. FOTO: Tanja Drinovec

Spomladanske tržnice so že okrašene s šopki čudovitih zelenih divjih in gojenih špargljev. Morda pa sodite tudi med tiste velike ljubitelje te čudovite zelenjave, ki se za vikend na izlet odpravite na Kras ali Istro in jih za prijetno s koristnim nabirate v prečudoviti obmorski naravi.Šparglji so že zasedali naše strani, naj pa ponovimo, da so zelo zdrava in močno vsestransko uporabna rastlina, polna mineralov in vitaminov ter vlaknin.Pite pa so kot že večkrat povedano moja strast, tako sladke kot slane. Nad vse uporabne so, neponovljive in tako zanimive. Naša domišljija je edina omejitev pri sestavljanju njih.Tokrat bomo s šparglji zložili lahkotno svežo in okusa polno slano pito, ki bo z veliko skledo solate služila kar kot lahko, barvito in hitro pripravljeno kosilo. Kozja skuta bo pripomogla k sočnosti in bogatemu okusu pite seveda pa lahko uporabite tudi navadno.Testo za pito:250 g masla225 g pirine mokeŠčep soli120 ml mrzle vodeNadev:250 g kozje skute(lahko tudi navadne)2 jajci2 žlici kisle smetaneSol, poperŠopek očiščenih špargljevNekaj rezin sira z modro plesnijo2 pesti na drobne kocke narezane slanineNajprej iz sestavin za testo zgnetemo lepo gladko testo, ki ga enakomerne debeline nadevamo v pekač za pite. Zunanji rob naj bo nekoliko višji. Nato zmešamo skuto, jajca, kislo smetano, sol, poper po okusu. Nadev enakomerno namažemo po testu. Po nadevu pa stresemo še natrgane koščke špargljev, rezine sira in slanine.Vse skupaj pečemo dobre pol ure pri temperaturi 180 stopinj.