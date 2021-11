Sočna torta iz bučnih semen

Ideja za tole torto se mi je porodila ob povabilu na rojstnodnevno zabavo. Kaj odnesti na praznovanje rojstnega dne k družini, ki so v svoji osnovi »zdravojedci«, športniki in jim ni vseeno, kaj jejo. Ker pa sem po svoji profesiji slaščičarka, je bil odgovor takorekoč na pladnju. Brez torte ne gre iti.

Uporabila sem biskvit , ki ne vsebuje moke, temveč je iz bučnih pešk, namesto navadnega sladkorja pa sem uporabila kokosovega.

Bučna semena so še kako zdravo živilo z veliko vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin, rudnin in mineralnih snovi.

Za torto premera 30 cm potrebujemo :



Biskvit:

8 jajc

8 žlic kokosovega sladkorja

120 g zmletih bučnih pešk

ščep soli

vanilija, limonina lupinica

700 g smetane Mileram oziroma kisle smetane

400 g jagod

rum, vanilijev sladkor, 2 žlici kokosovega sladkorja

Poletov recept: Tort iz bučnih semen. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava torte iz bučnih semen:

Ločimo rumenjake in beljake. Rumenjake zmešamo s sladkorjem, vanilijo, limonino lupinico. Beljake stepemo v čvrst sneg, ki mu med mešanjem dodamo ščep soli.

Zmesi rumenjakov in sladkorja postopoma in dodajamo sneg in bučna semena in narahlo mešamo z metlico. Maso razdelimo na tretjine. Torej v obroču pečemo vsakič tretjino mase pri temperaturi 160 stopinj 15 minut.

Ko so biskviti ohlajeni, sestavimo torto. Vsako plast biskvita premažemo z kislo smetano, nanjo pa potresemo jagode, ki smo jih namočili z šilcem ruma in potresli z vanilijevim in kokosovim sladkorjem (lahko pa tudi brez).

To ponovimo še enkrat, tretjo plast pa premažemo samo še s preostankom smetane in po želji okrasimo.

Naj vam tekne brez pretirano slabe vesti.

