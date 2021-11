Porsche in Elan z avtom na smučki

Elanove smuči so v tujini veliko bolj prepoznavne kot na naši strani Alp. Lep dokaz je sodelavec, ki me je, ko sem rekel, da pišem članek o elankah, najprej debelo pogledal, potem pa vprašal, ali elanke sploh še obstajajo.

Nisem mu odgovoril, ker bi s tem žalil lastno inteligenco, ki je že tako podhranjena. Vendar, vseeno mi je dal malce misliti. Predvsem zato, ker je odličen smučar.

Leta 1963 je profesor Ferdinand Alexander Porsche oblikoval enega najbolj prepoznavnih oblikovnih objektov v moderni zgodovini: Porsche 911. V skladu s svoji vizijo širitve načel in mita znamke Porsche izven meja avtomobilskega sveta je leta 1972 ustanovil ekskluzivno znamko Porsche Design. Njegova filozofija in oblikovalski jezik sta še danes vidna v izdelkih znamke Porsche Design. Skupna strast za inovacije in funkcionalno oblikovanje je bila sprožilec, ki je pripeljal znamki Elan in Porsche na skupno pot sodelovanja, v okviru katerega napredne oblikovalske ideje in inovativne rešitve skupaj oblikujejo izjemne smučarske produkte, ki daleč presegajo klasična partnerstva oblikovalcev in konstruktorjev, poročajo iz Elana, oziroma, točneje, iz njihove zimskošportne divizije.

Ob pogledu na kolekcijo boste videli vse črno. Ne, ne gre za demo posnetke, gre za črnino, ki je nova belina.

Vrhunske inovacije in brezčasno oblikovanje

Vsak produkt Porsche Design izstopa z izjemno natančnostjo in popolnostjo ter visokim nivojem tehnoloških inovacij in združuje inteligentno funkcionalnost z izčiščenim oblikovanjem. Nova smučka Porsche Design Elan Amphibio je kombinacija odličnosti v oblikovanju in izjemnih zmogljivosti na snegu.

Elanova s karbonskimi vlakni ojačana konstrukcija je ena najbolj inovativnih zasnov v avanturističnem smučanju. Združuje nizko težo in izjemno torzijsko trdnost za vrhunske zmogljivosti.

Smučka, ki je plod skupnega razvoja, je popolna osvajalka smučarskih prog in nikogar ne bo pustila ravnodušnega. FOTO: Elanskis.com

Dizajn smučk, ne gre samo za poželjive poglede

Elan in Porsche Design sta ustvarila izdelke, ki jim v smučarskem svetu ni para. Smuči Porsche Design Elan Amphibio so hitre, prefinjene in progresivne. Ponujajo najboljše Elanove materiale in tehnologije, hkrati pa vsebujejo eleganco in sofisticirani slog Porsche Design. Ta unikatna smučka bo na progah vedno deležna poželjivih pogledov.

Izbirate lahko med tremi modeli smuči

Porsche design Elan Ace - Stroj za progo

Porsche design Elan Ace. FOTO: Elanskis.com

Porsche Design Elan Ace je resnično vsestranska smučka, ki združuje sposobnost popolnega izvajanja kratkih slalomskih ali dolgih veleslalomskih zavojev. Zasnovan je za zahtevne smučarje, ki iščejo popolnost smučanja po robniku in vsestranskost pri izbiri dolžine zavoja. Kombinacija tehnologije Ace Arrow, agresivnega camber profila, nove lesene sredice R² FRAME Woodcore, RST stranic in dvojne plasti titana, zgornjega sloja v obliki puščice, ki dodatno prenaša sile na robnik smučke ter spodnjega sloja v obliki obrnjene puščice za najhitrejši in najbolj odziven vstop v zavoj in stabilnost na koncu zavoja bosta vaše smučanje popeljala na naslednji nivo.

Ojačitvena plast karbona doda ekstra moč smučki, ne da bi s tem žrtvovali lahkotnost smučanja. Naš Power Rebound System, ki združuje dvignjen Fusion X sistem vezi in prednapeto ukrivljeno karbonsko kompozitno ploščo, bosta delovala skupaj za povečanje moči in odboja na koncu zavoja. Kratki ali dolgi zavoji, Porsche Design Elan Ace prinaša najboljše iz obeh svetov. Cena: 1346 evrov

Porsche design Elan Amphibio - Vsestranske zmogljivosti

Porsche design Elan Elan Amphibio 2.0. FOTO: Elanskis.com

Smučka, ki je plod skupnega razvoja, je popolna osvajalka smučarskih prog in nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Narejena z vrhunsko tehnologijo in najboljšimi materiali bo stopila led pod vašimi nogami in si podredila vsako pobočje, ki ga vidi in zagotovila enkratno odzivnost tudi v popoldanskih razmerah zaradi svoje malo širše šasije.

Smučka prinaša večjo stabilnost, kot tekmovalne smuči, obvladati pa jo je lažje kot mehke in igrive freeride smučke. Ko se v inovacijah in oblikovanju združita dve legendarni znamki, lahko presežeta vsa pričakovanja. Cena: 1146 evrov

Porsche design Elan Elan Amphibio 2.0 - Mašina za urejene terene

Porsche design Elan Elan Amphibio 2.0. FOTO: Elanskis.com

Za vrhunske smučarje, ki ljubijo hitrost na avtocesti in progah - Porsche Design in Elan Black Edition. Smučka, ki je plod skupnega razvoja, je popolna osvajalka smučarskih prog in nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Ta elegantna puščica bo z vrhunsko tehnologijo in najboljšimi materiali stopila led pod vašimi nogami in si podredila vsako pobočje, ki ga vidi. Amphibio Porsche Design je izkušnja, ki združuje Elanovo večkrat nagrajeno tehnologijo z vrhunskim slogom in navdihom Porsche Design.

Pripravite se, da boste zavzeli celotno goro v popolnem slogu s tehnologijo Amphibio Truline. Amphibio Porsche Design prinaša večjo stabilnost kot tekmovalne smuči, obvladati pa jo je lažje kot mehke in igrive freeride smuči. Ko se v inovacijah in oblikovanju združita dve legendarni znamki, lahko presežeta vsa pričakovanja. Cena: 995 evrov