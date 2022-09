Pozno poletje je čas za kolesarske napake

Ko vstopimo v september, je večina poletja v vzvratnem ogledalu. In čeprav obstajajo športniki, ki jih v naslednjih nekaj tednih čakajo veliki dogodki, mnogi med vami zaključujete poletno sezono. Dolgo in trdo ste trenirali, da ste prišli sem, kjer ste, in upamo, da ste dosegli svoje cilje in se ob tem zelo zabavali.

Pozno poletje je lahko odličen čas za športnika in vam lahko pomaga pripraviti odlično jesensko in zimsko sezono, vendar obstaja nekaj velikih napak pri treningu, ki se jim zagotovo želite izogniti.

O tem na spletni strani CTS Carmichael Training Systems) piše ustanovitelj in vodja Chris Carmichael.

Če je vaš glavni cilj za vami



Ne vzemite si daljšega premora

Vsaj še ne. Odložiti kolo za nekaj tednov ni slabo, vendar to prihranite za čas, ko bodo dnevi krajši (po koncu poletnega časa) in se bo vreme poslabšalo. Se spomnite tistega starega reka o košnji sena, medtem, ko sije sonce? No, vozite se naprej, dokler sonce sije in greje!

Ne zamudite priložnosti, da uporabite moč

Imate izjemno kondicijo in nobenega pritiska zaradi bližajočega se cilja, dirke? Dobro izkoristite to kondicijo in pojdite na avanturo, za katero ne bi imeli kondicije v začetku leta.

Pojdite na »kolesarsko turo s kreditno kartico« – nekaj oblek in kreditno kartico dajte v torbo za kolesarjenje in povežite 2 do 3 vožnje, od točke do točke ... da, poskusite bikepacking.

Septembra in oktobra običajno zmanjšamo obseg in strukturo treninga, vendar še naprej vozimo dosledno in intenzivno. Dobro se je udeležiti kake hitre skupinske vožnje in mogoče poskusit izboljšati osebni rekord na kakem priljubljenem segmentu (beri Stravi).

Ne pozabite na naslednje leto

Ena največjih napak pri pozno poletnem treningu je, da ne uspete postaviti motivacijske zaobljube za naslednjo sezono. Če želite ostati motivirani za trening v zadnjih štirih mesecih leta, si zastavite glavni cilj za naslednjo sezono! Razmišljajte na veliko, saj imate s tem, ko začnete zdaj, veliko časa za pripravo! Vendar ne sanjajte o tem predolgo, pojdite naprej, prijavite se na kak dogodek, dirko, maraton, da boste imeli cilj.

Če imate pred seboj velik cilj



Ne izgubite osredotočenosti

Morda je težko ohraniti svojo osredotočenost na svoje cilje, ker je veliko prijateljev z resno vadbo že končalo. Otroci, ki se vračajo v šolo, bolj hladna jutra so ... vendar ne smete dovoliti, da bi te stvari vplivale na napredek vašega treninga. Trdo ste trenirali, da ste prišli do te točke, ne pozabite tega. Nehajte se osredotočati na to, kar delajo drugi (ali ne delajo), in se držite tega, čemur ste se zavezali.

Izogibajte se pasti tekmovanje-počitek

To se zgodi številnim športnikom na neki točki poleti ali pozno poleti. Med tednom so na voljo skupinske vožnje in trening dirke, ob koncih tedna pa dirke in skupinske vožnje. Več tednov lahko svoj čas vadbe zapolnite s temi aktivnostmi in praktično ne trenirate.

Na neki način se zdi, da je to popoln scenarij: na dirkah dobite hitrost, vzdržljivost na skupinskih vožnjah, vmes pa počivate. Nekaj časa deluje odlično, vendar le za omejen čas.

Ne predajte se

Po izkušnjah sta pozna pomlad in pozno poletje dve časovni obdobji, ko je večja verjetnost, da bodo športniki zgodaj opustili tekmovanja ali izzive. Pozno spomladi se to lahko zgodi, ker so športniki pričakovali, da bodo njihovi zimski/pomladni treningi potekali bolje, pa so nenadoma ugotovili, da se še vedno lahko prijavijo na drug dogodek kasneje poleti.

Ko se športniki pozno poleti odrečejo začrtani poti, se zdi, da se sicer pogosto trudijo ohraniti osredotočenost in motivacijo, a je bila pot od prijave do dneva dogodka tako zelo dolga. Tu so še družinske počitnice, začetek šole in druge aktivnosti, ki marsikateremu športniku z družino popestrijo konec poletja ...

Če menite, da vaš cilj, dogodek morda ni vreden truda, se ne predajte. Cilja ne črtajte s koledarja. Vredno se je potruditi in počutili se boste odlično, ko boste prispeli do ciljne črte.