Prednosti in slabosti kolutnih zavor na specialki

In potem pride Tadej Pogačar in v sezoni 2022 prehiti vse tekmece z navadnimi klasičnimi zavornimi čeljustmi. Evo!

Ne, Pogačar ne vozi kolesa s klasičnima zavorama, zato, ker je ljubitelj starin. Ampak zato, ker Colnago še vedno ni naredil ultra lahkega kolesa, ki bi bil konkurenčen s kolutnima zavorama na klančarskih dirkah.

Skratka, najnižja dovoljena teža specialke na kolesarskih dirkah, ki so pod okriljem svetovne kolesarske zveze UCI, je še vedno 6.8 kilograma. Če imaš kolo s kolutnima zavorama, je to težo zelo težko doseči, ne da bi trpeli drugi sestavni deli kolesa. Da, še vedno so lažje specialke z navadnimi zavorami, kot pa s kolutnimi.

Se spomnite desetletje nazaj, kako podobno se je zgodilo to z gorskimi kolesi? Kdo bi si danes želel na gorcu »kantileverje« ali »vebrejke«? Pa tako dobro so delali, tako simpatično obliko so imeli. Vendar so diski boljši in zato so jih izpodrnili s koles. Enako se je zgodilo na specialkah. Leta 2023 najbrž ne bo več specialke z zavornimi čeljustmi. Torej zbogom gumice in »kleše« in …

Za vas smo skupaj s strokovnjaki iz trgovine Grašca iz Križ pri Tržiču napisali nekaj prednosti in nekaj slabosti o kolutnih zavorah na specialkah. Zakaj ravno z njimi? Zato, ker so med prvimi obelodanili, da je v specialkarskem svetu prišlo do revolucije. Največje po letu 1985, ko so se pojavila Look pedala in leta 1990, ko so se prestavne ročice iz poševne cevi preselile na zavorne ročice. In ne samo to, iz Grašce so nas poklicali in prosili, da obvestimo slovenske kolesarje o vseh prednostih, ki jih kolutne zavore prinašajo. Da, med vrsticami boste razbrali tudi slabosti, vendar smo prepričani, da so tudi tem slabostmi meseci šteti. Torej ostanejo samo še prednosti.

V Grašci pa so posebej poudarili, da vsi kolesarji, ki so še na rimbrejkih, naj ne mislijo, da je njihovo kolo za v staro šaro. Niti slučajno ne, ker menimo, da bo klasika najbrž ostala za večno, vendar ne pri največjih proizvajalcih koles. Ali pa tudi. Čas bo pokazal. Na družbenih omrežjih so se že pojavile skupine s skupnim imenovalcem: Save the rimbrakes!

Varnost je največja prednost kolutnih zavor

V to se lahko prepričamo šele, ko jih preizkusimo v najslabših vremenskih pogojih ali pač pri nenadnem zaviranju, je varnost. In že zastrižete z ušesi, kajne? Vedno, ko kolesarjem omenimo varnost, pride do ravnodušja pri bralcu ali poslušalcu, češ, če smo do zdaj zmogli, bomo pa še nekaj petkov preživeli brez te pogruntavščine. Nazadnje smo tako razmišljali, ko so nam svetovali obvezno uporabo čelad. Če ne bi bilo gorskih kolesarjev, cestarji še danes ne bi nosili čelad. In potem pridemo do podobnega zaključka; če ne bi bilo gorskih koles, specialke nikoli ne bi imele disk zavore.

In vendar, kolutne zavore ne povečajo samo varnosti. Zmogljivost in hitrost kolesa največkrat pripisujemo aerodinamiki in sestavi samega kolesa, vendar je treba napisati, da lahko učinkovito zaviranje povzroči povečanje hitrosti. Kaj to pomeni? Če veš, da se bo tvoje kolo upočasnilo točno tam, kjer načrtuješ da se mora, tudi v dežju, tudi, če sta obročnika mokra ali umazana, tudi v suhem … potem lažje uravnavaš samo hitrost. V Scottu so prepričani, da je kolo z disk, kolutnima zavorama zmogljivejše, hitrejše … boljše zavore, boljši pospešek, izboljšana aerodinamika kolesa, odtehta minimalno dodatno težo v primerjavi z običajnimi zavornimi čeljusti.

Vzdrževanje kolutnih, disk zavor na kolesu

Tako kot vsak del kolesa, tudi kolutni zavori potrebujeta vzdrževanje. Nekateri pravijo, da samo rutinsko, nič posebnega, vendar v Grašci pravijo, da so zavore zelo pomemben sestavni del kolesa, zato priporočajo, da jih pogledate, preverite pred vsako vožnjo. Rutinsko, da, redni pregledi so tisti, ki vam bodo dodali večji občutek varnosti. V primerjavi z obročnimi, klasičnimi zavorami, je vzdrževanje in menjava zavornih ploščic hitrejša in lažja, zato, ker jih ni treba ravnati, poravnavati ob obroč.

Napačno montirane običajne zavorne gumice so povsem spremenile moč zaviranja, zato je bilo to delo zgolj v domeni serviserjev, ki so točno vedeli kakšen odmik in kakšno lego napram obroču mora gumica imeti spredaj ali zadaj. Tudi zavorne ploščice naj vam menjajo usposobljeni serviserji. Oni bodo tudi najbolje ocenili, kdaj je menjava sploh potrebna.

Med makadamkarji so kolutne zavore nujne. FOTO: Arhiv prozvajalca

Aerodinamika

Prva generacija kolutnih zavor na specialkah je imela slabšo aerodinamiko od običajnih zavornih čeljusti. Danes je to povsem drugače. Izdelovalci okvirjev so ta problem rešili z izboljšavo oblike okvirjev, pomagali pa so jim tudi sami proizvajalci kolutnih zavor. Danes lahko rečemo, da so kolutne zavore pri boljših modelih koles bolj aerodinamične.

Teža kolesa s kolutnima zavorama

Zavorne čeljusti so še vedno lažje od kolutnih zavor. Obe kolutni zavori sta težji približno 120 do 250 gramov, če primerjamo isto grupo, skupino! No, pri najboljših modelih koles je razlika zgolj 45 gramov, še vedno v prid čeljusti. Za »lovce« na težo kolesa je to pomemben podatek, vendar kot kažejo tehnologi iz vodečih tovarn, kot sta Shimano in Sram, se bo tudi to kmalu spremenilo v prid kolutnih zavor.

Nastavitev kolutnih zavor

Spomnite se, kolikokrat na leto ste morali ali morate ponastaviti zavorne čeljusti, če ste hoteli, da optimalno primejo, zavirajo. Disk zavore je moč bistveno bolje in natančneje nastaviti. To vam bo potrdil vsak dober serviser. Prednost boljše nastavitve se opaža pri samem hitrem zaviranju. Kolo se prej ustavi in kasneje, če ga sploh, zablokira zadnje kolo. Najbolje nastavljene kolutne zavore nikoli ne zablokirajo ali pa zelo težko, zadnjega kolesa, kar pa za čeljusti ne moremo trditi, kajne?

Zavorna moč kolutnih zavor

Disk zavore zagotavljajo bistveno večjo moč zaustavljanja kot običajne. Kolesar z veliko manjšo silo zaustavi kolo. Posledica tega je manjša utrujenost, boljši nadzor nad kolesom in seveda veliko večja varnost.