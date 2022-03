Predsezonski pregled električnega kolesa

Električnih koles je vsako leto več. Nismo pa še poimenovali kolesarjev, ki uživajo na e-kolesih? Zakaj ne bi bili kar električarji? Ne, ni resno. Kar naj ostanejo/mo ... kolesarji. Dokler bo treba vrteti pedali (pa tudi, če s pomočjo elektrike) bomo kolesarji. Ko to ne bo več potrebno, bomo tudi mi motoristi.

Kolesarski servisi so svoje delavnice že prilagodili za električna kolesa. Vemo, da so ta težje, zato so tudi njihova delovna stojala temu prilagojena. Tudi več drugačnega orodja so si morali priskrbeti, predvsem pa veliko več tehničnega znanja. Najboljši serviserji se že nekaj sezon izpopolnjujejo na izobraževanjih, ki jih prirejajo proizvajalci in prodajalci električnih koles.

Zavoljo več informacij smo se odpravili v Elpec e-bikes servis v Ljubljani, kjer smo dobili veliko novih nasvetov in informacij o pripravi našega električnega kolesa na novo sezono.

Elpec e-bikes je specializirana prodajalna in servis za električna kolesa. Poslovalnici imajo v Ljubljani in v Šempetru v Savinjski dolini. Kdaj drugič bom o tem kaj vse ponujajo v prodajalni. Na kratko; ni, da ni, in kolesar se res težko odloči. Ampak, njihovi trgovci in serviserji so podkovani z znanjem in užitek jih je poslušati.

Nekaj njihovih nasvetov bo prav gotovo prišlo prav vsakemu e-kolesarju. Da, e-kolesarju.

Pnevmatike

Preverite pritisk v zračnicah, dolgo stoječe kolo namreč pogosti izgubi zrak v zračnicah, kar lahko privede do predrtja le-te ali poškodbe obroča. Preverite stanje profila plašča pnevmatik. Profil vam daje oprijem s podlago, zato je v primeru izrabljenih plaščev vredno premisliti o menjavi.

Zavore

Pri zaviralni moči ni vredno iskati prihrankov. Zavore morajo dobro delovati ob proženju. Če ste bolj izkušen kolesar, lahko stanje zavor pregledate sami, v nasprotnem primeru je vredno kolo peljati na pregled.

Pedala

Neprijetni zvoki, počasno vrtenje, to so znaki za pedala, ki potrebujejo servis. Možnost servisiranja pedal je omejena glede na model, zato pri ugodnejših modelih popravilo včasih ni možno.

Sedež in potopljiva sedežna opora

Okvare na sedežu boste hitro opazili, saj se boste ob sedenju čutili nelagodje. Potopljiva sedežna opora je precej občutljiva, zato jo je vredno pregledati, če se premika tekoče in brez nenavadnih zvokov .

Obroč in napere

Napake pri delovanju so navadno vidne in slišne. Nenavadne vibracije in zvoki račne so znak za pregled pesta. Slabo napete privedejo do neravnega kotaljenja pnevmatik, kar povzroči nepotrebno obrabo pnevmatik. V najslabšem primeru lahko slabo napete napere privedejo celo do poškodbe obroča.

Svetila

Preverite, če vam prednje in zadnje luči svetijo. Svetila so še posebej pomembna za mestni promet, kjer morate biti vidni.

Veriga

Bolj izkušeni kolesarji lahko izrabljenost verige pregledajo s posebnim orodjem za merjenje raztegnjenosti. Orodje imajo v lasti večinoma le serviserji in bolj profesionalni kolesarji. Sami bodite pozorni na vidne defekte in zarjavelost verige.

Menjalnik

Najbolj pogosta, slišna in nadležna okvara. Šklopotanje na zadnjem delu kolesa in preskakovanje prestav so znaki, da vaš menjalnik potrebuje ponovno nastavljanje.

Pogonski sklop

Določanje točnih vzrokov napačnega delovanja pogonskega sklopa e-kolesa je precej zahtevno, zato so potrebni izkušeni in izobraženi serviserji, ki napake iščejo z diagnostičnim programom. Servis pogonskega sklopa je predviden in vprogramiran že v prikazovalnik/upravljalnik e-kolesa, drugače pa vas na napačno delovanje opozarjata zvok in nenavadno obnašanje pogona.

Naštete točke pregleda delujejo kot indikatorji, da je vaše kolo potrebno servisa. Ko kolo pripeljete na servis, se vse zgoraj omenjene dele e-kolesa pregleda, serviser pa vam bo tudi prefesionalno svetoval, tako da bo vaša kolesarska sezona brezskrbna, z neskončno kilometri in v dobri družbi.