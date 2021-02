Prekmurska gibanica kot nagrada

Poletov recept: Prekmurska gibanica. FOTO: Tanja Drinovec

Za velik pekač gibanice potrebujemo:

Priprava:

Vremenska napoved je megla z dežjem…poje poznani gorenjski avtor, ki v svoji pesmi (ki so zaznamovale mojo mladost) okleva ali naj gre na pot ali ne in se naposled le odloči, da gre na »štop« k svoji ljubezni.Naša vremenska napoved pa nam kaže precejšnjo ohladitev in še malo zime, ki nas bo morda tudi nagnala na zrak in na lepše k svoji ljubezni rekreaciji. Kot ljubitelji zimskih radosti in športov, ki ji pritičejo se bomo morda ponovno spravili v akcijo in pogon na sneg. Zato nam utegne priti prav malo močnejših kalorij, ki jih bomo na hladnem zraku zagotovo pokurili.Zato sem se tokrat odločila za Prekmursko gibanico, ki seveda sodi med bolj prepoznavne narodne jedi slovenske kulinarike. Točneje je seveda kot ime pove gibanica sladica, ki je doma v Prekmurju torej delu Slovenije kjer teče reka Mura. Gre za večplastno po točno določenem zaporedju sestavljeno jed, ki se je zaradi svoje bogatosti tako po sestavinah kot tudi po kalorijah pekla bolj ob praznikih.Danes so nam vse te surovine precej bolj dostopne. In ko govorimo o surovinah, lahko rečemo, da je v gibanici pravo malo bogastvo zelo kvalitetnih živil kot so jajca, skuta, orehi, jabolka in mak.Peka gibanice sicer res ni najhitreje pripravljena jed vendar si zaradi svojega okusa in tudi lepega videza zasluži naš čas in pozornost. Nadeve lepo in čim bolj enakomerno razvrščamo en preko drugega, da dobimo čim lepše kocke.Po aktivnem dnevu, ki smo ga preživeli v akciji na prostem si bomo prislužili pravico do te čudovite slovenske vse opevane v živilih zelo bogate specialitete.600 g moke400 g masla200 g sladkorja2 jajciVanilja, ščep soli, rum500 g moke3,5 dl moke1 žlička kisaŠčepec soli300 g maka100 g sladkorjaVanilja1800 g jabolk (očiščena naribana)130 g sladkorjaVanilja, nastrgana limonina lupinaCimet, klinčki, vanilja1200 g skute3 jajca120 g sladkorjaVanilja, limonina lupina, rum2 žlici kisle smetane300 g mletih orehov100 g sladkorjaVanilja, cimet800 ml kisle ali sladke smetane3 do 4 jajcaIz sestavin za krhko testo (321) zgnetemo mehko testo in ga pustimo malo v hladilniku. Prav tako zgnetemo vlečeno testo, če se odločimo za domačega. Pripravimo še vsak nadev posebej. Na pomaščen pekač položimo razvaljano krhko testo in nanj plast vlečenega testa, ki ga pokapljamo s stopljenim maslom. Na to potresemo polovico makovega nadeva in ga polijemo s polivom iz smetane.Sledi plast vlečenega testa polita z maslom. Nanjo polijemo skutni nadev, ki jo pokrijemo z vlečenim testom politim z maslom. Naslednja plast je orehov nadev, ki ga polijemo s smetanovim polivom. Nazadnje še enkrat testo z maslenim polivom in jabolčnim nadevom. Vse to pa še enkrat ponovimo. Zadnji jabolčni sloj pokrijemo z vlečenim testom in dobro prelijemo s polivom. Preostane nam še pečenje. Gibanico pečemo na 180 stopinj približno uro. Ko se malo ohladi jo še razrežemo na kvadrate.