Vadba s palicami je prijetna popestritev

Mogoče bi lahko bila vadba s palicami prijetna popestritev. Vsi smo že kdaj hodili s palicami. Lahko jih uporabljamo pri hoji navkreber in s tem bolj vplivamo na razvoj moči rok in ramen, lahko so nam v pomoč pri hoji navzdol, ko se nanje opiramo in razbremenimo sklepe spodnjih okončin, lahko pa jih uporabimo tudi pri hoji po ravnem in pri izvedbi vaj za moč in gibljivost.

Nekateri menijo, da se pravi učinek na zdravje doseže le pri hoji s palicami navkreber, po ravnem pa naj ne bi bilo posebnega vpliva. Nekatere raziskave pa kažejo, da je tudi hoja s palicami po ravnem bolj učinkovita kakor hoja brez palic. No, kakor koli, danes bomo za ogrevanje hodili po ravnem, v glavnem in zaključnem delu pa bomo palice uporabili pri gimnastičnih vajah.

Za hojo izberemo ustrezno dolžino palic, ki naj bo 0,72 x telesna višina. Najbolje je, da so čim lažje (po možnosti iz karbonskih vlaken) in da imajo ustrezno zanko na ročaju, ki omogoča dober oprijem zapestja, tudi ko ga ne stiskamo v dlani (po odrivu s palic). Če hodimo po asfaltu (kar počnimo čim manj!), si na konice palice nataknemo plastične čepke.

Pri današnji vadbi palic ne uporabljamo le za izvajanje osnovne aerobne dejavnosti, torej hoje, ampak delamo z njimi elemente atletske abecede, uporabljamo jih za učinkovitejše ohranjanje statičnih položajev delov telesa med krepilnimi gimnastičnimi vajami ali pa za doseganje večjih amplitud gibov. Uporabili smo teleskopske palice, ki imajo vgrajeno vzmet, kar je lahko dodatna prednost predvsem pri izvedbi vaj moči. Zaradi vzmeti je odriv s palic mehkejši in lahko ohranimo pravilno izvedbo tehnike z nekoliko krajšim korakom kakor pri klasičnih palicah.

Ogrevanje

Ogrevanje. FOTO: Arhiv Polet.si

Glavni del vaj