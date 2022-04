Primož Roglič bo na Touru v novem dresu

Kolesarske majice v katerih tekmujejo dirkači moštva Jumbo Visma so preveč rumeni, zato uradna. rumena majica vodilnega na dirki po Franciji ne bi bila dovolj vidna.

Težava s katero pa se moštvo vsako leto spoprime na zelo eleganten način. Tudi letos so se in letos bodo res nekaj posebnega. Oblikovalci so na dresu prikazali nizozemsko umetniško dediščino.

Rembrandt, Vermeer in Van Gogh so mednarodno cenjeni zaradi svoje podrobne in edinstvene umetnosti. Paleta barv, vzorcev in kombinacij je bila izluščena iz ikoničnih slik s pomočjo umetne inteligence, da bi poudarili nizozemske korenine ene najuspešnejših kolesarskih ekip na svetu. Mojstrovino bodo nosile moška in ženska ekipa na Touru, dres pa bo dostopen tudi rekreativnim kolesarjem in navijačem.