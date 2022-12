Prvič na tekaške smuči

Ko prvič stopimo na tekaške smuči, je občutek nenavaden, ponavadi nas nese nazaj in smuči nam bežijo izpod zadnjice. Rešujemo se z močnim in sunkovitim opiranjem na palice, kar največkrat pripelje do padca.

Na tekaških smučeh je treba biti povsem sproščen in miren; da bi postale naše najboljše prijateljice, pa se jih moramo dobro navaditi.

Ko spoznamo njihov značaj, nam je takoj vse lažje.

Tekaške vaje na mestu so sijajno učenje in ko jih nekaj časa ponavljamo, se na tekaških smučeh veliko bolje počutimo.

Avtor poduka o privajanju na tekaške smuči je dr. Janez Pustovrh, predstojnik Katedre za nordijsko smučanje na ljubljanski Fakulteti za šport. Profesor Pustovrh je za Delo.si predstavil tudi vso šolo teka na smučeh.