Rastlinsko mleko in vse, kar morate vedeti o njem (najprej, da sploh ni mleko)

Če bi v slogu Darwinove teorije evolucije človeka (nekoliko karikirano) povzeli razvoj njegovega prvega zaužitega živila, bi stopnjevali: materino mleko, kravje (oziroma živalsko) mleko, rastlinsko mleko.

Vsak povprečni kupec, ki hodi po trgovini z odprtimi očmi, ve, da živilska industrija izdeluje nove in nove moderne (funkcionalne) napitke. Poglablja izdelčne skupine, ki jih kupci prepoznajo kot perspektivne.

Vse več ljudi išče rastlinske alternative mleku in se odloča za rastlinsko mleko, razlogi za to pa so različni. Ne glede na to, ali gre za njihovo hranilno vrednost, dobro počutje živali in veganstvo, manjši vpliv na okolje, zaskrbljenost zaradi uporabe pesticidov in antibiotikov, izogibanje alergijam na laktozo in mlečne beljakovine ali preprosto boljši okus, obstaja veliko vrst rastlinskega mleka, ki ga lahko poskusite.

Čeprav so na iskalniku na voljo že desetletja, je njihova priljubljenost v zadnjih nekaj letih skokovito narasla in glede na to, da se vsak dan na trgovskih policah pojavlja ogromno novih vrst tega živila, je malo verjetno, da se bo ta trend kmalu ustavil.

Kljub temu, da se tržijo kot alternativa mlečnim izdelkom, izdelki rastlinskega izvora niso enaki mlečnim izdelkom. Če razmišljate o tem, da bi ta živila uvedli v svojo vsakodnevno prehrano, so v Intersportovi reviji Tek objavili zelo zanimiv članek na to temo. Povzeli smo in dodali svoje ugotovitve.

Hranilne vrednosti rastlinskega mleka

Mleko živalskega izvora je bogat vir beljakovin, kalcija, joda in vitamina B12, večina rastlinskih alternativ tem živilom pa seveda ne vsebuje enake količine teh hranil in mikrohranil. Večina rastlinskega mleka ne vsebuje beljakovin, z izjemo sojinega mleka, ki vsebuje podobno količino beljakovin na kozarec kot kravje mleko.

Torej, če se odločite za prehod na rastlinsko mleko, je sojino mleko morda najboljša izbira za pridobivanje beljakovin. Če se odločite za druge vrste rastlinskega mleka, je pomembno, da v svojo prehrano vključite živila z visoko vsebnostjo beljakovin.

Poleg beljakovin večina rastlinskih alternativ mleku tudi naravno ne vsebuje enakih vitaminov in mineralov kot mlečni izdelki, zato jih proizvajalci dodajajo med proizvodnim procesom. Če pa je rastlinsko mleko označeno kot organsko, potem ne sme vsebovati nobenih dodanih vitaminov in mineralov, saj bi bilo to v nasprotju s predpisi o hrani. Kalcij je zelo pomembno mikrohranilo, ki ga najdemo v mleku, in če želite zagotoviti, da ga dobite dovolj z rastlinskim mlekom, preverite etiketo in poiščite izdelke, ki so obogateni s kalcijem, ali se osredotočite na živila, ki vsebujejo kalcij.

Enako velja za jod, ki je pomembno hranilo za zdravje ščitnice, in vitamin B12, ki je nujen za možgane, živce in krvne celice.

Nekaj ​​nasvetov za nakup rastlinskega mleka

Pri toliko vrstah rastlinskega mleka na trgu je odločitev težka in glede na široko dostopnost teh izdelkov na trgu vam ni treba ostati samo pri eni vrsti. Lahko si privoščite eno za kavo, eno za smutije in eno za kuhanje in peko. Izberite tistega, ki je obogaten s kalcijem in vitaminom D, saj lahko zmanjšanje porabe mleka privede do pomanjkanja teh vitamonov. Prav tako mleko pretresite, preden ga natočite, ker se lahko kalcij usede na dno.

Najbolj znana rastlinska mleka (ki to niso so):

Obstaja nešteto rastlinskih nadomestkov mleka. Med najbolj znanimi in priljubljenimi so sojino, mandljevo, ovseno in riževo, a seznam se tu ne konča.

V pestri izbiri je težko najti tovrstni napitek, ki telesu zagotavlja največ hranljivih snovi ali, povedano drugače, je najbolj zdrav. Prehranska strokovnjakinja Sophie Medlin za ameriški Cosmopolitan takole pojasnjuje, čemu je pri izbiri treba namenjati pozornost.