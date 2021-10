Ko govorimo o porcijah in velikostjo obroka, se stvari znajo hitro zaplesti, predvsem, če so v stvar vpletene restavracije. Ali morate pojesti vse, kar vam prinesejo na krožniku? Ali imajo vrhunski športniki drugače želje in smernice?

Kim Schwabenbauer, ustanoviteljica podjetja Fuel Your Passion in nutricistka dobro ve, kakšna je razlika med porcijo in velikostjo obroka oziroma servirno velikostjo, kako ta izgleda in zakaj so nekje na svetu porcije tako velike, da resno ogrožajo zdravje ljudi. »Atleti morajo jesti isto velike obroke kot ostali del populacije. Edino, kar želijo športniki spremeniti, je število porcij, odvisno od telesnega počutja in njihovih potreb.«

Schwabenbauerjeva svoje kliente in javnost vedno spominja, da sta porcija in velikost obroka različni si stvari in da je količina hrane na vašem krožniku, glede na starost, težo, aktivnost, dobro določena in do teh podatkov lahko dostopate z lahkoto. Aplikacija MyPlate je ena izmed najpomembnejših na svetu v tem pogledu. Porcija je količina hrane za katero se odločite, da jo pojeste naenkrat - porcija pa je lahko večja ali manjša od velikosti obroka.

Smernice

Akademija za nutricizem in dietetiko pravi:

1 čajna žlicka je v velikosti ene kocke za družabne igre

150 gramov mesa je podobnih kupčku kart

1 skodelica testenin je v velikosti žogice za bejzbol

50 gramov sira je v velikosti štirih kock za družabne igre

Polovica skodelice sadja je v velikosti teniške žogice

Restavracije velike porcije uporabljajo zvito, saj svojim obiskovalcem želijo vzbuditi občutek, da so za porabljeni denar dobili največ. Zato vidimo vedno večje krožnike in vedno večje kozarce. Zaradi takšnih sprememb pa, kot pravi Schwabenbauerjev, smo izgubili občutek za porcijo in količni hrane na krožniku ali v skodelici. Prepogosto pa se tudi zgodi, da krivimo hrano in ne naš izbor hrane ali količine na krožniku.