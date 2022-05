Sadje in zelenjava, ki vsebujejo največ pesticidov

Vsako leto se izvajajo različne raziskave o prisotnosti pesticidov v živilih, ki jih ljudje pogosto uživamo. Lanskoletno raziskavo so naredili v Environmental Working Group (EWG), osredotočili so se na sadje in zelenjavo.

Vsa živila so dobro oprali, nekatera toplotno obdelali in šele potem izmerili prisotnost pesticidov.

Na vrhu lestvice so bile jagode in zelena zelenjava. Preden natančno naštejemo živila, ki vsebujejo pesticide, je treba opozoriti, da so to prenizke ravni, da bi vplivale na zdravje ljudi.

To seveda ne pomeni, da ne bi smeli paziti na to, kar kupujete, in da je treba vsa živila pred uporabo dobro, dobro oprati. Ko gre za jagode, ki so prepričljivo prve na lestvici, je bilo ugotovljeno, da jih 90 odstotkov, vsebuje vsaj en pesticid, 30 odstotkov pa okoli 10 različnih toksinov.

Na drugem mestu je špinača, sledijo ohrovt in listi gorčice. Naslednje na seznamu so različne vrste sadja, kot so nektarine, jabolka, grozdje in češnje. Na dnu seznama so še breskve, hruške, paprika in paradižnik.

Večina omenjenih živil je bila na seznamu v preteklih letih, a paprika, tako pekoča kot nepekoča, je nekaj novega. To je zato, ker veliko teh živil v zadnjem času ni bilo testiranih in se ozaveščanje o njih povečuje šele zdaj.

Ta raziskava sestavlja seznam živil, ki imajo najmanj pesticidov in skoraj 70 odstotkov teh živil ni imelo sledov škodljivih elementov. Prvi med »najčistejšimi« je avokado, na vrhu pa koruza, ananas, čebula in papaja. Sledijo zamrznjeni grah, modri jajčevci, šparglji, brokoli in zelje, na dnu lestvice pa so kivi, cvetača, gobe in različne vrste melon.