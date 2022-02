Samo želja ni dovolj. Za pravo spremembo je treba vaditi

Ohranjati telo v dobrem zdravju je naša dolžnost, sicer ne bomo zmogli ohraniti močnega in jasnega uma. Ko gre za pravilno prehrano in vadbo, zato ne more veljati »začel bom jutri«. Tisti, ki vadimo, vemo, da s treningom in v njem pravzaprav nikoli ne bo lažje, lahko pa postanemo boljši.

Verjetno se vsi, ki redno vadimo in imamo svoje športne želje in s tem povezana pričakovanja, strinjamo s tistim, kar je povedal legendarni britanski atlet Mo Farah, olimpijski zmagovalec na 5000 in 10.000 metrov in zmagovalec maratona v Chicagu. Rekel je, naj ne sanjamo o tem, da bomo zmagali. Edina pot je, da za ta cilj vadimo. Nasvet, ki je popoln.

Torej ... Namesto da bi si le želeli spremembe, moramo biti najprej pripravljeni na spremembe. V želji, da bi se uresničile vse naše sanje, je treba najprej verjeti vanje.

Kaj pa če se nam sredi predanih vadb zazdi, da so naše sanje le želje, ki se po vsej verjetnosti nikoli ne bodo uresničile? Take misli pridejo, ko začutimo, da ne napredujemo. Obstaja veliko razlogov, zakaj naš trening kljub naši popolni predanosti vadbi ni več učinkovit.

Zgodi se nam, da se kljub rednemu ukvarjanju s športom naše maščobne zaloge nikakor nočejo posloviti in da naše mišice ne kažejo nobene volje, da bi spremenile svojo podobo, pa tudi moči ne. Kljub treningu večkrat na teden ali celo vsak dan! Odgovor, zakaj se nam je to zgodilo, je preprost: ne vadimo pravilno, v resnici je naša vadba nekakovostna.

K sreči lahko to težavo, ki zna v naše življenje prinesti tudi slabo razpoloženje, uspešno rešimo, če v načrtovanje treninga vnesemo nujne spremembe. Včasih so na videz neznatne, posledice bodo velike. Seveda pa moramo vedeti, da športna vadba ni smer, temveč način našega življenja.

Spremenimo vadbo

Če je vadbena obremenitev vedno enaka, bodo mišice in srčno-žilni sistem v resnici premalo obremenjeni. Na tak trening se je naše telo prilagodilo in se ima dobro, ker se ne muči preveč. Skrivnost dobre športne vadbe je v njenih nenehnih spremembah. Pri švicarskem Datasportu, kjer smo povzeli del vsebine, avtor Andreas Lanz, strokovnjak za telesno pripravo in kreativni trening, priporoča, da vsakih šest do osem tednov obrnete trening na glavo in začnete vključevati nove dražljaje. Spremenite način vadbe, prilagodite obremenitev, uvedite nove vaje.

Zakaj ne napredujemo: po določenem času ne napredujemo več, stagniramo, vendar ne KLJUB temu, da vadimo vedno na enak način, ampak KER treniramo vedno na enak način.

Gremo na višje vrtljaje

Če želimo hitro pokuriti maščobe in izboljšati vzdržljivost, moramo povečati intenzivnost treninga. To je lahko intervalni trening v coni vzdržljivosti, kjer denimo tečemo na kratko razdaljo z visokim tempom, temu pa sledi tek v počasnem tempu.

Izolacijske vaje pri treningu z utežmi so tiste, ki – poenostavljeno – vključujejo samo en del telesa in omejeno število mišic. To je v nasprotju s sestavljenimi vajami, ki merijo na dva dela telesa in mišičnih skupin ali več. Če izvajate izolacijski trening na napravah v telovadnici, lahko intenzivnost povečate z izvajanjem vaj z lastno telesno težo ali prostimi utežmi.

Vaje z lastno telesno težo so vaje za vadbo moči, pri katerih posameznik za zagotavljanje odpornosti proti težnosti uporablja lastno težo. Trening z lastno telesno težo vsebuje preprosto gibanje, kot so potiskanje, vlečenje, počepi, upogibi, obračanje telesa ter iskanje in ohranjanje ravnotežja.

Večje mišice zahtevajo večje breme in manj ponovitev

Športniki si želimo močnejših mišic, včasih tudi večjih. Zato je treba pri obremenitvah izbrati tako težo, da po želenem številu čistih ponovitev (denimo desetih) ne morete narediti niti ene več! Seveda je pri tem nujno, da ste se sposobni popolnoma osredotočiti na svoje telo in vadbo. Vsakdanje skrbi in težave je zato najbolje pustiti v športni torbi v omarici in z glavo preklopiti na športno zabavo.

Počitek naj ne bo pastorek

Počitek je najbolj podcenjen dejavnik uspeha. Upoštevajte načelo superkompenzacije. Kaj je to? V športni znanosti teorija superkompenzacije trdi, da se športnik, ki združi svojo vadbeno obremenitev s primernim časom okrevanja, ne bo le vrnil na osnovno raven zmogljivosti, temveč bo razvil sposobnost za višjo raven zmogljivosti.

Torej: obremenitev in okrevanje, oboje sestavlja vadbeno enoto! Da bi zagotovili, da lahko naslednjo vadbeno enoto dokončate na višji ravni zmogljivosti, morate svojemu telesu dati od 36 do 48 ur odmora, preden se spet odločite za vadbo po prejšnjem intenzivnem treningu moči.

Poletova dolgočasnost, spet

Preden začnete vaditi, mora vašo športno sposobnost potrditi zdravnik. Pri vadbi za moč poiščite pomoč izkušenega trenerja, ki vam bo pokazal, kako pravilno izvajati vaje. Isto velja za vsako športno početje. Pojdite na tečaj ali se posvetujte – med treningom, seveda – z dobrim športnim trenerjem, ki bo znal pravilno ovrednotiti vaše športne sposobnosti in vam osvetliti pot, kako jih združiti z resnično dosegljivim.

Naj ne le sanjamo o tem, da bomo zmagali. Edina pot, da se to zgodi, je, da za ta cilj vadimo.