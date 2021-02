Skrivno življenje gospoda tuša

Prepogosto kopanje ni za Gorenjce

Umazanija, za zdravje

Uporaba napačnega mila

Brisače, ki so predolgo v uporabi

Gobica, mrežica, za tuširanje

Odkrivanje tople vode

Prepogosto umivanje las ni za nas

Držalo za roke, orožje proti smrti

Po vodnem le še zobni kamen

Samo vlažna naj bo

Uporaba mila tam, kjer ne bi smeli

Triaža v kopalnici

Zračnik naj se veselo vrti



Noblesa po imenu zavesa

Sklep: od Vrbe do Tuša

Ne, ne le, da mora krožiti denar, tudi voda kroži, v nekoliko bolj prijetni naravi, kot je okolje bank, borz in podobnih samostanov.Kroženje vode povzročata sonce, ki vodo segreva, da izhlapi in se zbira v ozračju, ter privlačna sila zemlje, ki ji rečemo zemeljska težnost, in zaradi katere se voda vrača proti zemeljski površini.Vodna para pride v zrak z izhlapevanjem z vodnih površin in vlažnih tal, oddajajo pa jo tudi živa bitja. Vodna para je lažja od zraka in se dviga v višine. V višinah se vodna para zgosti v oblake in padavine ter pade nazaj na tla. Na tleh se voda zadržuje in zbira. Ena tretjina jo izhlapi, dve tretjini pa je po površju ali pod zemljo odteče v potoke in reke ter se končno vrne v morje.Tako voda v naravi stalno kroži. Čeprav smo tole prepisali, je res.Res pa je tudi, da ko beremo opozorila strokovnjakov, da nas je resnično strah vstopiti v kopalnico, kaj šele pod tuš.Ker - preveč vode je lahko tudi nezdravo, če ne že kar nevarno.Kot bi voda ne bila vir življenja, pač pa vir neštetih nevarnosti.Vsakodnevno tuširanje je lahko navada, a razen, če smo umazani (zunaj, za dušo nihče več ne sprašuje) ali preznojeni, se nam morda ne bo treba kopati več kot nekajkrat na teden. Namreč, z umivanjem s kože odstranimo zdravo olje, ki nastaja na koži, in koristne bakterije, zato lahko prepogosto kopanje povzroči suho, srbečo kožo - in skozi razpokano kožo omogoči vdor slabih bakterij. Skratka, še vodi ne moreš več zaupati.Menda da je tudi tako, da ko telo izpostavimo običajni umazaniji in bakterijam, to v resnici pomaga okrepiti naš imunski sistem. Poleg tega s prepogostim tuširanjem zapravljamo vodo. Če bi to veljalo v običajnem življenju, bi pomenilo, da smo zaradi običajnih svinjarij, ki se nam Slovencem dogajajo, najbolj zdrav narod na svetu.Milo je žajfa. Vemo, kaj pomeni militi, in vemo, kaj pomeni žajfati. A nam to nič e pomaga. Antibakterijska mila lahko uničijo preveč bakterij, vključno z dobro vrsto le-teh. To potem lahko omogoči vstop slabih bakterij, odpornih proti antibiotikom. Agresivna mila nam lahko izsušijo kožo, zato se držimo blagih mil z dodatki olj, nežnih čistil ali gelov za prhanje z dodanimi vlažilnimi kremami. Če imamo ekcem ali občutljivo kožo, lahko dišeča mila kožo dražijo. Namesto tega uporabimo mila brez vonja.Če uporabljamo žajfo po pameti, je vse veliko lažje. Žajfanje po domače krepi telo in duha.Vlažne brisače so gojišče bakterij, kvasovk, plesni in virusov. Umazana brisača lahko povzroči glivice na nogah, srbečico, t.i. atletsko stopalo in bradavice.Ker smo športniki, se pomudimo pri atletskem stopalu, po naše, športnem stopalu. Športno stopalo (tinea pedis) je glivična okužba, ki se običajno začne med prsti. Pogosto se pojavi pri ljudeh, ki se jim noge zelo potijo, ko preživljajo svoj vek v pretesnih čevljih., medtem ko so ujete v tesno prilegajočih se čevljih. Znaki in simptomi takšnega stopala vključujejo luskasti izpuščaj, ki običajno povzroči srbenje, zbadanje in pekoč občutek.Kot če gledaš oddaje na TVS, ko se gredo raziskovanje krivolova v medicini. Da bi se temu izognili.- ne krivolovu, pač pa športnemu stopalu - vsaj enkrat na teden zamenjajmo ali operimo brisačo in poskrbimo, da se med uporabo vedno posuši. Brisače peremo pogosteje, ko smo bolni in če je v stanovanju veliko vlage.Če se ne tuširamo, brisače ostanejo čiste. In če so take, kopalnice sploh ne rabimo.V bistvu slovenskega imena za to, kot boste prebrali, zahrbtno napravo, sploh ne poznamo. Rečemo ji kar gobica za tuširanje, čeprav je videti kot najlonska mreža za ribolov, ki ji ni uspelo odrasti.Zahrbtna je tudi zato, ker si z njo lahko stružimo hrbet.Gobice za tuširanje so odlične za sicer drgnjenje, vendar so njihovi skriti kotički popolno skrivališče za klice. Kot parlament: za demokracijo je v teoriji dober, a se v njem skriva preveč virusov, ki jo pokončujejo.Tako gobico bi morali čistiti tedensko tako, da jo pet minut namakamo v razredčenem belilu in dobro speremo. Gobico imamo navado shraniti pod tušem, vendar jo je varneje otresti in obesiti na hladno, kjer se bo hitreje posušila. Vsaj na 3 do 4 tedne bi morali zamenjati naravno gobico, plastično pa na dva meseca.Dolga, vroča prhanja nam tako dobro dela, zlasti pozimi, če se ne tuširamo na prostem, vendar vroča voda vseeno odstrani naravna olja s kože, in nas lahko pusti same, nesrečne in zapuščene, brez življenjske energije in vizije, le s suho in srbečo kožo.Kožo zaščitimo tako, da se le tolažimo s toplo vodo in smo pod prho od 5 do 10 minut. To je še posebej pomembno, če imamo kožne bolezni, kot sta ekcem ali luskavica.Če ne odkrijemo pravilne uporabe tople vode, torej lahko neugodno zbolimo in si ne bomo všeč, pa še praskali se ne bomo. Tudi, če se bomo t za razliko od tihe večine praskali le tam, kjer nas srbi, nas okolica ne bo jemala kot take.Razen, če imamo zelo mastno lasišče, si las verjetno ne bomo umivali ​​vsak dan. Nekateri tudi pravijo, da nimajo mastnih las, da si le puščajo mastne ... Lasati ljudje si sploh ne znajo predstavljati, kaj bi plešasti moški dali za šopke mastnih snopičev, narejenih iz roževine. Komur so lasje obrvi, bo to razumel.No, če imamo kodraste, grobe ali kemično obdelane lase, si jih umivajmo manj pogosto, da ne bodo preveč suhi. Suhi lasje sicer niso debeli, a so očitno vseeno nezdravi.Poskusimo z daljšim odmorom me dvema pranjema in preverimo, kakšen je občutek. Tudi, če vsak dan telovadimo ali se potimo, je najbolje, da se držimo svojega ustaljenega urnika umivanja las. Ko se staramo, se nam ni treba šamponirati tako pogosto, saj naše lasišče ustvarja manj olja.Vse je torej stvar organizacije in optimizacije. In tu pride čudežen obrat: onim brez las je ta del razmišljanja prihranjen.Več deset tisoč ljudi v ZDA vsako leto pade in se poškoduje med kopanjem ali vstopanjem v kad ali prho. Torej govorimo dobesedno o padlih Američanih. Morda so jim volitve res ukradli, a držala za roke v kopalnicah ne dajo!Držalo lahko pomaga preprečiti padce. No,ga očitno v kopalnici ni imel. Prav tako je dobro, da postavimo v kopalnice in prhe nedrseče preproge.To je povsem nekaj drugega, kot dolga rdeča preproga, na kateri je najbolj slavnemu slovenskemu zetu spodrsnilo, tako močno, da še za župana Sevnice ne bi bil dober.Sevnica tudi nima fasaderstva, ki bi bilo sposobno vzdrževati Donaldov nadstrešek nad čelom. Ta zadeva je mogoča le v risankah.Tuš - ne govorimo o supermarketih - je idealno zatočišče za bakterije, ki rade domujejo v majhnih, vlažnih in temnih luknjah. Ko voda steče skozi prho, lahko bakterije vstopijo v zrak, ki ga dihamo. Temu se je težko izogniti, toda tuš lahko razstavimo in ga očistimo v vreli vodi, tako bomo lažje pokončali bakterije. Pomaga tudi, da pred prhanjem pustimo vročo vodo teči za minuto, in da, ko končamo s prhanjem, pustimo, da se tuš čim bolj odteče.Nekateri na osemnajst let zamenjajo tudi cev in glavo tuša, kar pa je najbrž nepotrebno in potratno dejanje.Ob tem se izgubi v nič tudi veliko apnenca, ki se je tako trudil, da bi v naših kopalnicah ustvaril kolonijo kapnikov. Ko izgubimo vodni, nam ostane le še zobni kamen.Losjon, krema ali katera koli vlažilna krema, vse zadeve delujejo tako, da zadržijo v koži vlago. Najboljši čas za nanos je takoj po kopanju. Vlažilno kremo nanesemo v nekaj minutah po tem, ko se koža posuši. Ko izgine zadnja kapljica, na mobilnem telefonu prižgemo aplikacijo štoparica in potem poskrbimo, da nalogo opravimo v naslednjih 236 sekundah.Če nimamo telefona, štejemo. Če ne znamo šteti, pa verjetno tudi kopalnice nimamo.Za higieno ne potrebujejo mila za vsa področja telesa. Geografsko se omejimo na pazduhe, dimlje, stopala, roke in obraz, za druge dele telesa pa poskrbimo s toplo vodo. Tako bomo preprečili, da bi se koža preveč izsušila. Uporaba mila na ženskem spolovilu bi lahko dražila in porušila ravnovesje naravnih bakterij, kar lahko privede do bakterijske vaginoze.Koristno je vedeti: znaki bakterijske vaginoze so homogen, moten, rumenkast nožnični izcedek neprijetnega vonja, srbečica, pekoč občutek in bolečina med spolnim odnosom.Manjših poškodb na koži ni treba držati na suhem ali jih me prhanjem celo pokrivati. Kljub vsemu nismo na tuširanje prišli neposredno s Soške fronte.Če smo bili v spopadu lažje ranjeni, pa v triaži predlagajo, da povoj hrabro snamemo in rano vsak dan očistimo s kakovostnim milom in toplo vodo, tuš pa da je odličen kraj za to. Po sušenju si nadenemo svež povoj. Zdravnik pa nam bo povedal, kako oskrbeti resnejše rane.Resnejše rane so vse, ob katerih se ne smejimo. Čeprav je to nezdravo, če vemo, da je smeh pol zdravja. Tu nekaj ne gre skupaj ...Kopalnica lahko postane med kopeljo ali prho mokra in vlažna, sčasoma pa lahko vlaga v zraku poškoduje stene in tla. Kopalnica lahko postane dom dom za rast plesni in bakterij. Kakovosten znak, da se to dogaja, so veliki rjavi in črni madeži v kopalnici. Včasih so jim rekli plesen. Plesen je dobra le pri sirih, na Zemlji pa lahko zelo škodi tistim, ki so alergični nanjo. Alergija na plesen je lahko tudi eno zaključnih del v zdravstvu ...Vsakič, ko se kopamo, vklopimo kopalniški ventilator ali odzračevalnik, da bomo nadzorovali vlago, in ga, ko končamo s tuširanjem, pustimo vklopljenega, dokler se vlažnost ne zmanjša. Če nimamo prezračevalnika nam tudi helikopter nad hišo ne pomaga.Takšne zavese so zaščitni znak v kopalnici slehernega samohranilca moškega spola. Saj veste, ko so zavese od spodaj vse bolj temne ... Zavese za tuširanje so lahko sijajno mesto za skrivanje bakterij. Za večino ljudi je kopičenje mila, ki se nabere, samo detajl, ki se preprosto spere, dostikrat tudi ne povsem. Ostanejo temne lise in njihovo odraščanje pred našimi očmi … Toda, če je naš imunski sistem oslabljen ali ogrožen, bi to lahko taka kopalniška hortikultura predstavljala težavo. Da bi se temu izognili, redno čistimo ali menjajmo zaveso za prhanje.Pravi moški takih zaves sploh nima, če se že sploh prha, a ne?Po Prešernu: slep je, kdor se s prhanjem ukvarja. In najboljši tuš je. Bil je tako dober, da jo je bilše šef Mercatorja, da jerekel, da se noče več tuširati ... Skrivno življenje vode je veliko bolj zapleteno, kot smo si bili kadarkoli mislili - zato se je bodo nekateri še vedno ogibali kot hudič križaTisti, ki pa ne, lahko posledice pripišejo zgolj samemu sebi.