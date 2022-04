Slovenija prva na svetu z dvema Highlander pohodniškima dogodkoma

Slovenija se močno uveljavlja na trgu aktivnega in zelenega turizma in bo tako prva v druščini 15 držav (Evrope, Bližnjega vzhoda, Severne Afrike in ZDA), ki bo gostila kar dva Highlander dogodka letno.

Po Julijcih leta 2021, bo 14. septembra letos na sporedu tudi pohodniški izziv I feel Slovenia Highlander Kamniško Savinjske Alpe.

Highlander je 5 dnevna pohodniška dogodivščina, na kateri udeleženci prehodijo 100 kilometrov in je del največje svetovne serije pohodniških prireditev. Udeleženci ob tem spijo na prostem, na za to namenjenih krajih, vso potrebno opremo pa nosijo s seboj. Na štirih kontrolnih točkah jih pričaka hrana, pijača in dodatni program, vendar si morajo obroke skuhati sami s svojo opremo. Tisti, ki pot uspešno zaključijo, prejmejo naziv Highlander in s tem posebno priznanje.

Julija 2021 se je prireditve v Julijskih Alpah (od Bohinja do Kobarida) udeležilo 150 pohodnikov iz 7 držav in bili so navdušeni nad svojo »avanturo življenja«. Letos jih na tej trasi pričakujejo 250, na novi trasi v Kamniško Savinjskih Alpah pa 150.

»V Julijcih načrtujemo nekaj izboljšav, predvsem na trasi prvi dan, sicer pa ostajamo zvesti zgodbi, ki je lansko leto beležila izjemno pozitivne odzive udeležencev. Številni se je zato letos udeležujejo ponovno.« je povedal Goran Sambt, predstavnik organizatorja. Dodal je še, da je pobuda za prireditev v Kamniško Savinjskih Alpah prišla od lokalnih skupnosti in turističnih delavcev, kar je še posebej dobra popotnica za novo pohodniško avanturo.

Poudarjajo, da je prireditev netekmovalne narave, vsak udeleženec hodi v lastnem tempu in »tekmuje« izključno s svojim ciljem, ob tem pa spoznava okolje, uživa v neokrnjeni naravi in navezuje nova prijateljstva. Izziv je s seboj nositi svojo opremo za prenočevanje in kuhanje in se orientirati po zemljevidu, ki ga prejmejo od organizatorja.

Na poti se bodo povzpeli na edino vulkansko pogorje v Sloveniji, osvojili dvatisočak, si lahko ogledali Snežno jamo, kjer kraljujejo ledeni kapniki, se osvežili v dveh gorskih rekah Savinji in Kamniški Bistrici. FOTO: Tomislav Može

Trasa

Udeleženci bodo pohod začeli v Mozirskem gaju, se prvi dan povzpeli na Golte in pot nadaljevali po razglednih grebenih na Smrekovec, Travnik in Raduho. Na severni strani se jim bo odpiral pogled na Koroško, na južni pa na Šaleško in Savinjsko dolino ter osrednjo Slovenijo. Naslednji dan se bodo spustili do Luč in se po prečkanju reke Savinje povzpeli na Lepenatko. Tretji dan bodo nadaljevali po manj znanih poteh na slikovito Veliko planino in se zadnji dan po spustu v Kamniško Bistrico povzpeli do cilja na Krvavcu.

Poleg cvetja v Mozirskem gaju bodo lahko opazovali gorsko cvetje v Alpskem vrtu in na trasi celotne poti. Na Veliki planini jih bo dobršen del poti spremljala tipično pastirska arhitektura, v Preskarjevem muzeju pa bodo lahko podrobneje spoznali življenje pastirjev v 19. stoletju. V Kamniški Bistrici tudi ne moč spregledati dvorca najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Celotno pot bodo pohodniki lahko občudovali osrednji masiv Kamniško-Savinjskih Alp z najvišjim Grintovcem.

V Kamniški Bistrici tudi ne moč spregledati dvorca najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. FOTO: Matej Planko

Izjava udeleženke

»V letu 2021 sem si res zaželela posebnega dopusta, nekaj aktivnega in v naravi, stran od telefonov in mailov in predvsem misli na epidemijo. Že prvi dan Highlanderja Julijske Alpe sem spoznala nove somišljenike, s katerimi smo si pomagali v trenutkih, ko nas je premagovala utrujenost in žulji in tudi v najlepših trenutkih, ob lepih razgledih čez dan in zvezdnem nebu ponoči. Lansko leto si bom za vedno zapomnila po dveh dogodivščinah; zimskem kopanju v ledeni reki in po udeležbi na Highlanderju. Letos pa pridem preverit traso v Kamniške!« (Maja, Ljubljana).