Slovenski šolarji s kolesarjenjem prihranili tri tisoč ton CO2

Zmagovalke naloge Kolesarim v prostem času:

Letos je v programu sodelovalo kar 10.000 učencev iz 140 slovenskih osnovnih šol. Zmagovalci letošnjega razpisa bodo razglašeni na spletnem srečanju vseh sodelujočih šol, ki bo 28. maja 2021. Znani pa so že rezultati naloge Kolesarim v prostem času, pri čemer so učenci v prostem času nabirali kilometre za svojo šolo. Med šolskim letom so sodelujoče šole skupaj zbrale 144.664 km, najbolje pa so se odrezale OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Ormož in OŠ Olge Meglič Ptuj.Poleg ozaveščanja o cestnoprometnih predpisih je pomemben del programa Varno na kolesu tudi spodbujanje gibanja in uporabe kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva. Namen naloge Kolesarim v prostem času je prav to, da spodbudi učence h kolesarjenju v prostem času, pri čemer beležijo prevožene kilometre za svojo šolo in se tako potegujejo za privlačne nagrade. Učenci so v letošnjem šolskem letu prekolesarili skupno kar 144.664 km in tako z izbiro kolesa namesto avtomobila prihranili približno tri tisoč ton emisij CO2.1. mesto | OŠ SELNICA OB DRAVI s 35.524 km, ki prejme servis koles za učence in lokalno skupnost.2. mesto | OŠ ORMOŽ s 28.524 km, ki prejme denarno nagrado in kolesarske čelade.3. mesto | OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ s 10.765 km, ki prejme praktično nagrado.Kolesarski podvigi šolarjev pa so v maju dobili tudi dobrodelno noto, saj se je program Varno na kolesu pridružil akciji KOLESARIMO.SKUPAJ. Šolarji so skupaj prekolesarili več kot 144 tisoč km, ki jih bodo prijavili na spletni strani akcije, ki jo organizirata Kolesarska zveza Slovenije in Fundacija Neurotrust. Akcija opozarja na mlajše osebe z gibalnimi težavami, ki se tudi vključujejo v šport, kolesarjenje pa jim predstavlja svobodo in užitek.Zbiranje sredstev bo potekalo do 31. julija 2021, v tem času so odprte tudi SMS-donacije na 1919 s ključno besedo KOLESARIMO5.Sklepno dejanje programa Varno na kolesu se bo odvilo v petek, 28. maja, ob 11.00, ko bodo v družbi strokovne komisije in partnerjev programa razglašeni letošnji zmagovalci. Za vse aktualne novice in zanimive kolesarske podvige sodelujočih šol spremljajte spletno stran Varno na kolesu.