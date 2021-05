Slovenski tour in slovenski turizem z roko v roki

Iz Slovenske turistične organizacije (STO) prihaja odlična novica, kajti tudi letos bodo tesno sodelovali z organizacijskim odborom dkoelsarske dirke Po Sloveniji.Včeraj je bila novinarska konferenca, vezana na organizacijo in izvedbo že 27. mednarodne kolesarske dirke Po Sloveniji, ki bo potekala med 9. in 13 junijem 2021. Slovenska turistična organizacija je v partnerstvu z Adrio Mobil tudi letos zakupila oglaševalski prostor na globalni televizijski mreži Eurosport, kjer bo Slovenijo in turistične destinacije predstavila v kar 210 televizijskih oglasih in s tem zagotovila prenos dirke pod prepoznavnim sloganom »Fight for green«. Intenzivirane so tudi druge komunikacijske aktivnosti predstavitve Slovenije kot zelene in varne destinacije za odlična aktivna doživetja na kanalih mreže Eurosport., direktorica Slovenske turistične organizacije je ob tej priložnosti povedala: »Na Slovenski turistični organizaciji po odličnih rezultatih v preteklih letih nadaljujemo sodelovanje pri kolesarski dirki Po Sloveniji tudi v letošnjem letu. Zaradi prenosa dirke in oglaševanja na Eurosportu pričakujemo izjemno medijsko pozornost in priložnost za promocijo Slovenije kot odlične destinacije za aktivni oddih. Upamo tudi na sodelovanje našega ambasadorja slovenskega turizma, s čimer bo promocijski učinek še večji. Neposredni prenos dirke v skupnem trajanju 10 ur na Eurosport 1 in Eurosport 2 ter na eurosport.com, vsebinski prispevki o dirki in Sloveniji na spletnih straneh tega medijskega velikana, oglaševanje s televizijskimi oglasi Slovenije in destinacij ter 3 milijoni prikaznih spletnih pasic bo turistično ponudbo, naravne in kulturne znamenitosti naše dežele približalo milijonom ljubiteljev aktivnih počitnic.Televizijska kanala Eurosport 1 in 2 se ponašata z 18 milijoni gledalcev mesečno, kar ju uvršča v sam vrh globalnih televizijskih kanalov z najvišjimi dosegi, objave na njihovih spletnih straneh pa spremlja več kot 10 milijonov sledilcev. Tudi letos bomo s sloganom Boj za zeleno oz. Fight for green izpostavili našo zavezo za nujnost varovanja okolja, z izvedbo dogodka v 'mehurčku' pa še enkrat dokazali, da je Slovenija odlična gostiteljica vrhunskih športnih dogodkov s posebno skrbjo za varna doživetja. Na Slovenski turistični organizaciji kolesarjenju kot enemu ključnih produktov aktivnih počitnic namenjamo posebno pozornost, prepoznavnost in ugled naše dežele kot destinacije za odlični kolesarski oddih pa krepimo s sodelovanjem z vrhunskima kolesarskima asoma,in. Dirka predstavlja tudi priložnost za predstavitev naših številnih turističnih destinacij za aktivni oddih tudi prebivalcem Slovenije. Zaradi velikega potenciala in priložnosti za slovenski turizem smo na Slovenski turistični organizaciji za prihodnji dve leti kot osrednjo promocijsko temo opredelili aktivne počitnice in športni turizem.«Prenos dirke bo potekal na kanalih Eurosport 1 in Eurosport 2 z mesečnim dosegom 18 milijonov gledalcev. Ta izredni doseg TV mrežo Eurosport uvršča med najbolj gledane mednarodne televizijske kanale, tudi pred kanale kot sta CNN in BBC. V živo bo dirka dnevno predvajana v skupnem trajanju najmanj 10 ur (ca 2 uri na dan), prenašana pa bo tudi na www.eurosport.com. V juniju in juliju bo izvedeno oglaševanje na nadnacionalni TV mreži Eurosportu, ki zajema oglaševanje na televiziji (TV kanala Eurosport 1 in 2) ter na spletnih straneh Eurosport.com. Tudi sama napoved dirke na kanalih Eurosporta bo v letošnjem še intenzivnejša kot do sedaj. Na Slovenijo kot zeleno in varno destinacijo za odlična doživetja bosta opozorila tudi dva vsebinska prispevka o Sloveniji in dirki.STO bo tudi v letošnjem letu v okviru dirke Po Sloveniji sodelovala z vodilnimi turističnimi destinacijami. Vseh 31 sodelujočih destinacij bo tekom prenosa dirke na Eurosportu posebej izpostavljenih. Destinacije, ki gostijo starte in cilje dirke, pa bodo deležne tudi dodatne promocije v okviru oglaševanja na televizijskih in spletnih kanalih Eurosporta, kjer bodo njihove turistične znamenitosti izpostavljene v video spotih in na spletnih oglasih. Prav tako bo na dirki vidno izpostavljena tudi znamka I feel Slovenia.Tudi letošnja dirka bo potekala pod prepoznavnim sloganom »Fight for green« oz. »Borimo se za zeleno«. Poseben poudarek bo dirka namenila tudi odgovornemu ravnanju, ki ga v slovenskem turizmu udejanjamo z odgovornimi potovalnimi standardi in komuniciramo z znamko Green&Safe.