Poletov recept: Špageti puttanesca. FOTO: Tanja Drinovec

Za pripravo špagetov puttanesca potrebujemo:



Priprava špagetov puttanesca:

O tem, da športniki zelo radi jedo tako zelo vsestransko uporabne raznolike testenine prav gotovo ni nobenega dvoma. Veliko testenin smo tudi mi že poizkusili v naših receptih.Tokrat se bomo obregnili zopet ob naše italijanske sosede. Skuhali bomo še eno klasično dokaj preprosto in nad vse aromatično, zelo okusno »pašto«, tako imenovane špagete »puttanesca«. Svoje ime so dobili po »kraljicah noči«, izhajajo pa iz Neaplja, obmorskega pristaniškega mesta, polnega mornarjev, ki so se posluževali uslug nočnih dam.O povezavi imena z izvorom teh testenin so mnenja torej deljena. Nekateri trdijo, da so bili špageti jed, ki so jih dame hitro pripravile svojim strankam, katerim naj bi zaradi svojih sestavin vlile dodatnih moči spet drugi pa zaradi močnih vonjav, ki naj bi jih oddajali začinjeni in precej pikantni špageti. Pa še kakšno mnenje bi se našlo.Kakorkoli, bistvene in značilne sestavine teh špagetov naj bi bili inčuni, kapre, paradižnik in olive, poleg pa še čebula in česen. Olive in kapre so bogat izvor zdravih maščob, vitaminov in mineralov. V inčunih se prav tako nahajajo omega 3 maščobne kisline. Naši špageti bodo pravzaprav kar bogat in zdrav obrok za športne napore, ki si jih bomo naložili. Če želimo si lahko pripravimo precej pikantne, lahko pa jih tudi po svoje omilimo z začimbami.Cca. 500 g špagetovOlivno olje50 g vloženih inčunovPest kaper3 pesti mesnatih oliv brez peškKošček poraManjša čebula2 stroka česnaPol rdeče paprike, pekoče(čili)350 do 400 g paradižnikove mezgeBazilika, origanoPeteršiljSol, poperKozji sir ali parmezanNa olju prepražimo sesekljan por in čebulo. Dodamo narezane olive, inčune, kapre in česen. Malo popražimo in dodamo paradižnikovo mezgo. Malo pokuhamo in začinimo s soljo in poprom po okusu. Med tem skuhamo tudi špagete. Odcedimo jih in polijemo z omako na koncu pa še potresemo s sirom po želji. Za moj okus se jim čudovito poda kozji sir.