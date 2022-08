Štirje razlogi, zakaj se izgubljeni kilogrami vračajo

Da izgubite težo je najbolj osnovna logika, s katero se strinjajo tudi strokovnjaki, da zaužijete manj kalorij, kot jih pokurite. To je trditev, ki jo sliši vsakdo, ki se odloči shujšati.

Drugo, kar najpogosteje slišimo je, da se bomo po nekem času po dieti ali hujšanju, spet zredili nazaj. Verjetno bomo nazaj pridobili še več kilogramov.

Zato je še posebej frustrirajoče, ko po mesecih diete in vadbe izgubljene kilograme povrneš v zelo kratkem času. Če jih povrneš, seveda. Na spletni strani hsph.harvard.edu so našteli 4 razloge zakaj so to zgodi. Strinjamo se z vsemi štirimi. Ampak, kako, da to vedno spregledamo, pa tako očitno je.

Ne zaužijemo dovolj vlaknin in beljakovin

Če v prehrani zanemarjamo vlaknine in beljakovine, je to lahko eden od razlogov, zakaj smo se ponovno zredili. Živila, bogata z vlakninami, ustvarjajo občutek sitosti, zato je zelo pomembno, da v svojo prehrano vključimo živila, kot so žita, grah, fižol, slive in drugo sadje ter zelenjava. Tudi beljakovine so zelo nasitne, pomembne pa so tudi zaradi dejstva, da pomagajo pri izgradnji mišične mase in pospešujejo presnovo.

Spet smo na hitri hrani

Vsi vemo, da je hitra hrana še posebej kalorična. Po drugi strani pa je, ko smo zunaj z družbo, težko najti bolj zdrave alternative. Težava nastane, ko nimate dovolj samokontrole in naročite enako kot vaši prijatelji, ki nimajo odvečnih kilogramov. Zagotovo se ne boste zredili, če boste občasno pojedli burger, a je treba zraven naročiti krompirček?

Proč s sladkimi pijačami

Ste že kdaj bili pozorni na energijsko vrednost najljubših osvežilnih pijač? Če ne želite povrniti izgubljenih kilogramov, vsekakor prenehajte uživati ​​gazirane pijače, sadne sokove, kavo s čokolado in druge tekočine z veliko količino sladkorja.

V trgovino greste brez seznama živil, ki jih nameravate kupiti

Številne znanstvene raziskave so pokazale, da odhod v trgovino brez seznama poveča možnost impulzivnih nakupov. To pomeni, da boste kupili kakšno nezdravo hrano, zaradi katere se boste zagotovo zredili. Lahko so to na primer čokoladne tablice ob blagajni, XXL čips, ki je pravkar v akciji ali visokokalorična omaka za testenine, saj seveda nimate časa kuhati. S seznamom ne boste padli v takšno skušnjavo, saj boste vnaprej vedeli, koliko vas kaj stane in kaj točno potrebujete za pripravo zdravih obrokov.