Sup - ko celo pubertetniki obmolknejo

O osnovah supanja

Oprema za veslanje stoje na deski

FOTO: Arhiv Polet/Delo

Prenos deske za veslanje stoje do vode

Tehnike veslanja na deski za veslanje stoje

FOTO: Arhiv Polet/Delo

Drža na deski za veslanje stoje

Zamah z veslom na deski za veslanje stoje

Nekaj napotkov za osnovni zamah z veslom:

FOTO: Arhiv Polet/Delo

Zavijanje na deski za veslanje stoje

Kaj narediti, kadar padete

Veslanje stoje je lahko nov šport za vso družino. Ena deska za vso družino – ali dve deski, če je to mogoče – vam lahko pripravi čudovite proste trenutke. Predstavljamo osnove veslanja stoje na deski.Deske, namenjene veslanju stoje (SUP – Stand Up Paddling), omogočajo zabavno in sproščujočo igro na valovih. Z zelo malo opreme lahko veslate na deski po valovitih oceanih ali po mirnih vodah jezer in rek. Supanje je zelo primerno za družine, saj se lahko otroci na deski igrajo, najstniki zamotijo, starši pa odlično rekreirajo, vsi z dolžnim spoštovanjem do narave in nevarnosti v vodi, seveda!Pri veslanju stoje na deski vadite z vsem telesom, zato je takšna vrsta vadbe postala zelo priljubljena telesna dejavnost. In ker ves čas stojite, lahko uživate v edinstvenih razgledih na okolico, od morskih živali do vsega, kar vidite na obzorju. Najprej potrebujete osnovno opremo za veslanje stoje, poleg tega morate poznati osnovne tehnike tovrstnega veslanja.Dobra novica: potrebujete le nekaj ključnih kosov opreme in že lahko uživate v veslanju stoje.Deska za veslanje stoje: to je najpomembnejša naložba v opremo. Izbira deske je odvisna od teže in znanja veslača, načina uporabe in lokalnih razmer. Za več podrobnosti preberite strokovni članek na spletni strani REI o tem, kako izbrati desko za veslanje stoje.Veslo: vesla za veslanje stoje imajo ročaj, zakrivljen pod kotom, da je veslanje res učinkovito. Izberite veslo, ki je 15 do 20 centimetrov daljše od vaše višine (op.: nekateri izdelovalci priporočajo razliko od 20 do 25 centimetrov).Reševalni pas: ameriška obalna straža uvršča deske za veslanje stoje med plovila, zato morate vedno nositi reševalni pas. Če veslate po sončnem zahodu, morate pri sebi vedno imeti varnostno piščalko in uporabljati svetilko. Ameriška priporočila z veseljem priporočimo tudi za našo rabo!Ustrezna oblačila: v hladnem okolju, v katerem se lahko podhladite, bodite oblečeni v neoprenska ali suha oblačila. V toplejšem okolju imejte oblečene kratke hlače in majico s kratkimi rokavi ali kopalke – nekaj, kar je udobno in se lahko zmoči.Vrvica: ponavadi jo prodajajo posebej, z njo ste povezani z desko, tako da vam ne more uiti, če padete v vodo. Deska za veslanje stoje je velik kos opreme, in če ste privezani nanjo, boste laže poskrbeli za varnost. Na voljo so vrvice, izdelane posebej za valovito morsko gladino, mirne vode in reke; pri nakupu upoštevajte, v kakšnem okolju boste uporabljali vrvico.Zaščita pred soncem: uporabljajte sončno kremo in sončna očala.Kako prevažati deske za veslanje stoje na vozilu? To si je najbolje ogledati na spletu na videoposnetku, ki prikazuje, kako to narediti.Večina desk za veslanje stoje ima vgrajen ročaj. Desko morate samo obrniti na rob, zgrabiti ročaj (kljuko sredi deske) in spraviti desko pod pazduho. Nosite jo z eno roko. Pri daljših razdaljah – ali če deska nima ročaja – nosite desko na glavi. To storite tako:Postavite desko na rep (zadnji konec), njen zgornji del naj gleda proti vam. Postavite veslo na tla tako, da ga boste brez težav dosegli. Primite robova deske z obema rokama. Postavite se pod desko tako, da boste imeli glavo približno na sredini med nosom (sprednjim delom) in repom. Stojte z desko nad glavo in jo še vedno držite za robova. Sklonite se, poberite veslo in se odpravite proti vodi.Kako stati na deski za veslanje stoje? Če ste se šele začeli ukvarjati s tem športom, je najbolje začeti na stoječih, mirnih vodah, v katerih ni ovir, denimo čolnov in boj.Na začetku se vam bo zdelo laže klečati na deski. Sledite tem korakom, da začnete veslati stoje:Stojte ob deski v plitvi vodi, postavite veslo čez desko in ga uporabite za ohranjanje ravnotežja. Ročaj vesla je na robu deske, lopatica počiva na vodi. Primite desko za robove. Ena roka hkrati drži tudi ročaj vesla. Splezajte na desko v klečečem položaju tik njeno za središčno točko. V klečečem položaju poskušajte najti ravnotežje na deski. Nos ne sme gledati iz vode in rep se ne sme pogrezati vanjo. Obe roki imejte na obeh straneh deske, da jo boste laže umirili. Ko boste pripravljeni, vstanite na deski, najprej z eno, nato še z drugo nogo. Stopala postavite tja, kjer ste prej imeli kolena. Desko vam lahko pomaga stabilizirati tudi prijatelj, dokler se ne boste privadili tega, kako stati na deski.Za ohranjanje ravnotežja, medtem ko stojite na deski, upoštevajte te nasvete:– stopala imejte postavljena vzporedno, približno v širini bokov in na sredini med robovoma deske,– ne stojte na robovih,– prste na nogah imejte obrnjene naprej, kolena pokrčena in hrbet vzravnan,– ravnotežje ohranjajte z boki, ne z zgornjim delom telesa. Glavo in ramena imejte pri miru in pokonci ter premikajte težo s premikanjem bokov,– glejte naravnost proti obzorju, ne poskušajte gledati v noge,– tako kakor pri kolesarjenju se tudi tu stabilnost poveča, ko se poveča hitrost gibanja.Ko znate ohranjati ravnotežje na deski na mirni vodni gladini, se lahko odpravite na daljše potovanje – šele zdaj se začenja prava zabava.Če veslate na desni strani, je vaša desna roka postavljena niže in je na ročaju vesla. Vaša zgornja roka (leva) je na vrhu ročaja. Zakrivljeni kot vesla gleda stran od vas. Na začetku se vam to ne bo zdelo intuitivno. Roke imejte ravne in se med veslanjem zasukajte s trupom. Za veslanje uporabljajte trup, ne rok. V trebušnih mišicah imate več moči kakor v rokah. Z zgornjo roko pritiskajte na ročaj vesla. Veslo potopite v vodo tako, da potisnete lopatico popolnoma pod vodno gladino, jo povlečete k svojemu gležnju, nato jo izvlečete iz vode. Najprej uporabljajte razmeroma kratke veslaje in imejte veslo blizu deske. Ni treba uporabljati prevelike sile. Z bočnim veslajem na začetku boste ohranili smer premikanja in zanesljivo pluli naravnost. Za ohranjanje ravne črte gibanja, uporabite štiri ali pet veslajev na vsaki strani, nato zamenjajte stran. Ko zamenjate stran, spremenite položaj rok.Stranski veslaj: eden od načinov je veslanje na eni strani, dokler se nos ne obrne v smer, v katero želite pluti. Bi radi zavili v desno? Veslajte na levi. Obračate v levo? Veslajte na desni. Tako boste naredili dolg krožen zavoj.Veslanje nazaj: še hitreje boste zavili ali spremenili smer, če boste samo povlekli veslo nazaj ali veslali nazaj na kateri koli strani deske.Veslaj stran od deske: potopite veslo proti sprednji strani deske in zaveslajte stran od deske in proti repu. Deska se bo obrnila v nasprotno smer veslaja.Drugi napotki: desko boste pomagali obrniti tudi tako, da boste stopili korak nazaj na deski ali pogledali čez ramo v smer obrata. Učinkovito lahko zavijete tudi tako, da veslate na svoji močnejši strani, to je priporočljivo zlasti v valovitih vodah (če ste, denimo, desničar, postavite levo stopalo naprej in veslajte na desni strani). Močno pokrčite kolena in prenesite več teže na svojo zadnjo nogo. Tako se bo deska zavrtela in hitreje spremenila smer.Veslanja stoje na deski se je razmeroma lahko naučiti, vendar morate pričakovati, da boste med učenjem kdaj tudi padli. Ko boste izgubili ravnotežje in se bo to zgodilo, upoštevajte te napotke:Nagnite se na stran, da boste padli v vodo in ne na desko. Če boste padli na desko, je več možnosti za poškodbe. Če se boste ločili od vesla in deske, najprej priplavajte do deske in se šele nato odpravite po veslo.