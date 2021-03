Obvezni spomladanski kolesarski dodatki

Kolesarski rokavčki

Kolesarski nogavčki

Špičaki za čez kolesarske čevlje

Kolesarske rokavice in rokavičke

Podčelada sodi pod kolesarsko čelado

Kolesarski brezrokavnik je obvezna oprema skozi celo kolesarsko sezono

Očala, kolesarska zaščitna očala

Kolesarske nogavice so čisto drugačne nogavice

Spomladansko kolesarjenje je podvrženo tudi »zahrbtnemu« napadu temperaturnih razlik čez dan. Ko gremo na kolo termometer kaže komaj kaj nad ničlo, ko se vračamo pa so že skoraj poletne.Verjetno ste to doživeli vsi tisti, ki že pridno kolesarite, čeprav je še vedno črka R v mesecu. Med kolesarji so tudi taki, ki se pri teh temperaturah ustavijo le na koncu vadbe. Ne prepričate jih, da na primer, nekje na polovici kolesarjenja ustavijo svoje kolo in spijejo kavo, kaj pojejo v kaki gostilni. Razlog? »Moker sem in se ne bi rad prehladil!« Razumljivo, kolesarji s sabo ne nosijo rezervnih švic majic, tako kot hribovci, na primer …Brez česa naj ne bi šli na kolo v spomladanskem času? Kar nekaj »čudnih« pripomočkov je, ki jih ne najdete v drugih športih. So skoraj čisto kolesarski.Če vas vidijo (nekolesarji) v njih brez majice, bodo mislili, da so vas napadli psi ali pa, da ste čudak. Vendar je to strašno uporaben artikel, ko nas zezajo temperature. Lahko jih snamemo brž, ko nam postane prevroče. So pa krasen ščit za prve kilometre. Trenutno so najbolj moderni tisti s tatuji.Imajo enako funkcijo kot rokavčki, le da poskrbijo za nogici. Če vas kdo vidi (bognedaj) v njih brez kolesarskih hlač ali, ko si jih oblačite ali slačite, bo pomislil, da nekje v bližini snemajo pornič ali pa da imate strašno čudne navade, kar se tiče oblačenja. Izberite take, ki imajo spodaj kratko zadrgo, da jih boste lahko sneli, ne da bi se sezuvali.Ločijo se v dolžini, nekateri segajo komaj čez kolena, spet drugi skoraj do gležnjev in tretji čez gležnje...Gre pravzaprav za »gorenjske« gamaše ali galoše, ki pred mrazom ščitijo samo prste. Spomladi redko potrebujemo prevleke čez čevlje, a če jih, potem so špičaki še kako dobra odločitev. Pa še poceni so.Rokavice so obvezen del kolesarske opreme. Spomladi so težko nosljive. Če imamo klasične s kratkimi prsti nas bo zeblo, če si poveznemo zimske, nam bo vroče. Torej predlagamo dolgoprste, vendar tanke, zelo tanke, da ne zakuhamo v dlani in tako naš oprijem balance postane nevarnejši.Mora biti obvezna skozi celo pomlad. Proizvajalci čelad se še niso spomnili izdelovati zimskih kolesarskih čelad, smučarske so pa smešne in neuporabne za kolesarje, zato moramo imeti dodatno zaščito med glavo in čelado. Najboljša rešitev je nepremočljiva kolesarska kapa, ki je tudi odporna proti vetru. Razne rutice ne pridejo v poštev, ostale podkape tudi ne, ker nimajo vizirja, ki bi nam ščitil sinuse.Brez njega nikamor. Če ga pozabite, potem je ogrožena najprej kava in s tem postanek med kolesarjenjem. Brezrokavnik spomladi zadostuje. Uporabljamo ga pri kavi ali na spustih ali, ko začne neprijetno pihati. So lahki in lahko zložljivi, tako, da ga z lahkoto spravite v žep majice.Kolesarji smo se navadili vedno jih imeti na nosu. V spomladanskem času ni mušic, zato nas čuvajo proti hladnemu vetru. Tako se nam bodo oči malce manj solzile. Kolesarji ne rečemo, da nosimo sončna, ampak zaščitna očala.Obvezno daljše od poletnih. Izberite toplejše, ne bo vam žal, kajti običajni kolesarski čevlji so zelo zračni in v spomladanskem času zato lahko tudi zelo mrzli. Daljše, zimske nogavice so zato obvezne. Daljše? Višje, pravzaprav.