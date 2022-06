Ta hrana je najbolj priljubljena na svetu

Anketirance so vprašali, katero hrano iz 34-narodnih kuhinj so poskusili in katera jim je bila všeč in katera ne.

Številke so pokazale, da so pica in testenine med najbolj priljubljenimi jedmi na svetu, italijanska kuhinja pa je prejela povprečno 84-odstotno oceno priljubljenosti v vseh državah, zajetih v raziskavo.

Seveda so bili največji ljubitelji italijanske hrane sami Italijani (99 %), ki so povedali, da uživajo v njihovih nacionalnih jedeh, sledijo pa Španci (94 %) in Francozi (92 %).

Pica je z razlogom ena izmed najljubših jedi po vsem svetu in je zato na prvem mestu. Kitajska hrana je bila na drugem mestu s povprečno oceno 78 odstotkov. Številke kažejo, da 95 odstotkov kitajskega prebivalstva obožuje kitajsko kuhinjo, sledi Singapur (94 odstotkov) in Hongkong (91 odstotkov).

Tretja najbolj priljubljena kuhinjo na svetu je japonska, v povprečju 71 odstotkov.

Najnižje mnenje ene države o drugi, torej o kuhinji druge države, glede na oceno, je bilo mnenje Japonske o hrani iz Savdske Arabije, saj je le 11 odstotkov japonskih anketirancev povedalo, da jim je ta hrana všeč. Pravzaprav je raziskava pokazala, da so Japonci najstrožji kritiki, saj je 23 od 34 držav doseglo manj kot 50 odstotkov med anketiranci.