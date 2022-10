Ta petek tradicionalni Nočni tek na Kalvarijo

Verjamemo, da so dogodki Univerzitetne športne zveze Maribor, ki več kot 20 let deluje pod geslom Zdrava zabava, dobro poznani Mariboru in tudi širše. Zmeraj se namreč trudijo pripraviti nekaj posebnega, dogodek, kot je ta, pa je vseh 13 let brezplačen za vse udeležence.

13. Seltronov nočni tek po stopnicah na Kalvarijo bo v petek, 14. oktobra 2022 od 17.30 naprej, ko bo možen dvig startnih številk. Obvezne so predhodne prijave.

Kalvarija je hrib na severni strani mesta in stopnice predstavljajo dober vadbeni poligon mnogim rekreativcem in profesionalcem. Sicer veljajo za »peklenske«, vendar organizatorji pravijo, da je važno sodelovati in ne zmagati, zato jih lahko premagate v lastnem tempu. Na dogodek se je treba predhodno prijaviti preko spletne strani teknakalvarijo.com.

»Tekači startajo eden za drugim po stopnicah s kratkim časovnim razmikom, kategorija je le ženska in moška ter otroška,« pove Klemen Tasič, vodja projekta pri Zdravi zabavi. »Otroci tečejo do prvega platoja, če pa bo kdo od (starejših) otrok želel do vrha, se lahko priključi teku odraslih, ki se začne ob 19. uri,« še doda.

Vzdušje je tudi na vrhu stopnic kljub utrujenosti - pozitivno. FOTO: Marko Vanovsek

Vsak je zmagovalec

Lanskega dogodka se je sicer udeležilo 250 odraslih in 70 otrok. »Pa vendar, nismo pričakovali, da bo ravno 2021 izboljšan 10 let star rekord Matjaža Mikloše,« pravi Tasič. Klemen Španring je namreč pretekel 1:42,41 in tako postavil nov rekord proge.

Prireditev se začne v petek, 14. oktobra ob 17.30, ko bo možen prevzem startnih številk za Curaprox otroške teke, ki se začnejo ob 18. uri. Prijave so možne preko spletnega obrazca. Prijavnine sicer ni, nagrajen bo prav vsak udeleženec. Start otroških tekov bo ob 18. uri, vsi ostali se bodo na »štenge«, kot jim pravijo domačini, podali ob 19. uri.