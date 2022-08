Ta začimba lahko nadomesti uro vadbe v telovadnici

Da se je tudi nam že zmešalo. Vendar ...

Študija, objavljena v reviji Nutrition Research, je prišla do presenetljivega zaključka.

Biti aktiven postane s staranjem še pomembnejše. Pri tem igrajo pomembno vlogo spremembe življenjskega sloga in prilagoditve prehrane.

Raziskovalci želijo dokazati, ali ima začimba kurkuma res lahko podoben učinek na telo kot vadba, kar bi bil še posebej pomemben podatek za tiste, ki iz nekega razloga ne morejo telovaditi.

Kurkuma je začimba oziroma začimbni prašek rumene barve, ki ga pridobivajo iz korenine ingverju sorodne rastline Curcuma longa. Pri nas uporaba kurkume kot samostojne začimbe vedno bolj uveljavljena, nahaja pa se tudi v raznih mešanicah začimb kot je curry.

Kakšen učinek ima kurkuma na naše telo?

Rezultati študije so še posebej spodbudni za ženske, ki so začele doživljati težave, ki jih prinašajo leta, ali pa so šele vstopile v menopavzo. Uživanje kurkume ali dodatka kurkume je lahko enako učinkovito za zdravje srca kot telesna dejavnost. Pri udeležencih (vključno z 32 ženskami), ki so med študijo uživali dodatek kurkumina (150 mg izvlečka kurkume), so opazili pozitivne kardiovaskularne spremembe in zmanjšano odmiranje celic. Ugotovili so, da polifenol, ki ga vsebuje kurkuma, pozitivno vpliva na ožilje, kar je podobno učinku ene ure aerobne vadbe.

Prvi rezultati so bili vidni že po osmih tednih. »Ta študija je pokazala, da lahko redno uživanje kurkumina ali redna aerobna vadba bistveno izboljša delovanje endotelija,« pravijo znanstveniki.

Ta ugotovitev kaže, da lahko kurkumin prepreči s starostjo povezano upadanje endotelne funkcije pri ženskah po menopavzi. Za pojasnitev natančnega mehanizma so potrebne nadaljnje študije, dodajajo raziskovalci. American Journal of Cardiology je še poročal, da imajo ljubitelji kurkume kar 56 odstotkov manjše tveganje za srčni infarkt. Najbolj učinkovita je bila seveda kombinacija kurkumina in aerobne vadbe. Učinkov vadbe ni mogoče tako enostavno nadomestiti – tako kot z vadbo ni mogoče preprosto odpraviti slabih prehranjevalnih navad.

Zato se ne smete takoj zanašati samo na učinek kurkume. Kombinacija vadbe, zdrave prehrane, daje najboljše rezultate, vendar se za več informacij vedno posvetujte s svojim zdravnikom ali drugim specialistom. In še nekaj pomembnega: študije so pokazale, da se kurkuma v telesu slabo absorbira, razen če je kombinirate z določeno hrano.

Koliko kurkume lahko zaužijemo na dan?

Ker je kurkuma zelo zdrava za številne težave, je priporočljivo, da zaužijete eno zvrhano žličko rumenega prahu dnevno. Lahko ga razdelite na tri manjše porcije, ki jih zaužijete zjutraj, opoldne in zvečer. Preventivno pa jih lahko vzamete manjše količine. Kurkuma zmanjšuje lepljivost trombocitov, zato ni dobro jesti velikih količin, če imate težave s trombociti ali če pričakujete dojenčka.

V zadnjem času je izredno pripljubljeno uživanje kurkume postalo tudi v obliki napitkov. Eden izmed tovrstnih kurkuminih napitkov je tudi kurkumino mleko ali zlato mleko, kateremu pripisujejo kar 150 pozitivnih učinkov za zdravje.