Ta živila so poceni in zdrava in bi jih morali jesti vsak dan

Živila s pomočjo katerih se lahko borimo proti boleznim, izboljšujejo delovanje imunskega sistema, izboljšujejo razpoloženje in spodbujajo hujšanje.

Ne, ne govorimo o dodatkih ali dietnih tabletah, govorimo o polnovrednih, svežih rastlinskih živilih s super močmi. Tako je, če želite jesti superživila, vam ni treba iskati nedosegljivih jagod, ki obstajajo samo v specializiranih trgovinah s hrano.

Živila, ki imajo lahko velik vpliv na naše zdravje, lahko najdete v kateri koli lokalni trgovini z živili.

Razkrivamo seznam najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti prav zdaj, pišejo na spletni strani Eatthis.

Ovseni kosmiči

Kaj je bolj zdravega za srce kot polnozrnato žito, ki ga ima v shrambi petinsedemdeset odstotkov naših gospodinjstev? Oves je bogat z vrsto topnih vlaknin, imenovanih beta-glukan, in protivnetno spojino avenantramid, ki skupaj pomagata pri preprečevanju zdravstvenih težav, povezanih z debelostjo, vključno s srčnimi boleznimi in sladkorno boleznijo.

Olivno olje

Prvi olimpijci na svetu okoli leta 776 pr. n. št. so bili za svoje atletske podvige nagrajeni z vrči oljčnega olja. In današnji zdravstveni strokovnjaki menijo, da je enako dragoceno tudi redno uživanje »tekočega zlata«.

Uporaba deviškega oljčnega olja, enkrat nenasičene maščobe, značilne za sredozemsko prehrano, povezana z nizko pojavnostjo raka, boleznimi srca in drugimi težavami, povezanimi z debelostjo, pa tudi z manjšim tveganjem za možgansko kap. Raziskave kažejo, da lahko oleinska kislina v olivnem olju celo zmanjša maščobo na trebuhu! Zdravstvene koristi imajo genetsko osnovo. Študije kažejo, da lahko fenoli v deviškem oljčnem olju učinkovito izklopijo gene, povezane z vnetjem, ki ga opazimo pri presnovnem sindromu.

Leča

Leča je del človeške prehrane že približno 13.000 let. To je poceni oblika vegetarijanskih beljakovin in vlaknin, ki jih zdravstveni strokovnjaki hvalijo zaradi sposobnosti zmanjšanja vnetja, zniževanja holesterola, pospeševanja metabolizma in zatiranja apetita. Leča je odporen škrob, funkcionalna vrsta počasi prebavljive vlaknine. Ko prehaja skozi prebavni trakt, odporen škrob sproži sproščanje acetata: molekule v črevesju, ki pove možganom, kdaj naj prenehajo jesti. Pravzaprav je sistematični pregled kliničnih preskušanj prehranskih stročnic pokazal, da so se ljudje, ki so jedli dnevno porcijo leče (približno 3/4 skodelice), počutili povprečno 31 odstotkov bolj site v primerjavi s kontrolirano dieto. In druga študija je pokazala, da lahko prehrana, bogata z živili, ki stabilizirajo krvni sladkor, kot je leča, zmanjša vnetje, povezano z boleznijo, za 20 odstotkov.

Orehi

Stari Rimljani so orehe imenovali Jupiterjev želod. Še danes je oreh zelo cenjen zaradi svoje hranilne vrednosti. Pravzaprav nova znanstvena študija kaže, da pest orehov vsebuje skoraj dvakrat več antioksidantov, ki se borijo proti boleznim, kot enakovredna količina katerega koli drugega oreščka. Kot eden najboljših prehranskih virov protivnetnih maščobnih kislin omega-3 so se orehi izkazali za še posebej dobre za srce. Ena študija American College of Cardiology je pokazala, da je uživanje orehov enkrat ali večkrat na teden povezano z do 19 odstotkov manjšim tveganjem za celotno srčnožilno bolezen in 23 odstotkov manjšim tveganjem za koronarno srčno bolezen.

Solata z vodno krešo

Vodna kreša, nedavno okronana za številko ena na seznamu superživil, je morda reskraljica zdrave hrane. Ta zelenjava blagega okusa cvetličnega videza vsebuje štirikrat več betakarotena kot jabolko in neverjetnih 238 odstotkov dnevnega priporočenega odmerka vitamina K na 100 gramov, dve spojini, ki ohranjata kožo hidrirano in mladostno. Je tudi najbogatejši prehranski vir PEITC (feniletil izotiocianat), za katerega raziskave kažejo, da se lahko bori proti raku. Rezultati preskušanja, objavljenega v American Journal of Clinical Nutrition, kažejo, da lahko dnevni odmerek 85 gramov surove vodne kreše, to je približno dve skodelici, zmanjša z rakom povezane poškodbe DNK za 17 odstotkov.

Neolupljeno jabolko

Vsakodnevno uživanje jabolka močno izboljša zdravje, pazite le, da ohranite kožo lupino. Vse več raziskav kaže, da so polifenoli v lupini, neprebavljive spojine, ki lahko storijo vse, od spodbujanja rasti prijaznih črevesnih bakterij, ki pomagajo pri hujšanju do znižanja holesterola, tista, ki nas varujejo pred zdravnikom. Pravzaprav je neka študija pokazala, da 75 gramov jabolka, enakovredno dvema srednje velikima jabolkoma, zniža raven slabega holesterola za 23 odstotkov v primerjavi z enakovredno porcijo znanih suhih sliv z veliko vlakninami.

Paradižnik

Med vso neškrobnato »zelenjavo« je paradižnik med najokusnejšimi. In to je dobra novica, pravijo raziskovalci, ker je paradižnik še posebej bogat z likopenom, antioksidantom. Več deset študij nakazuje povezavo med rednim uživanjem paradižnikov, bogatih z likopenom, in manjšim tveganjem za srčnožilne bolezni, poškodbe kože in nekatere vrste raka.

Nedavno objavljena študija je pokazala, da so imeli moški, ki so jedli več kot 10 porcij paradižnika na teden, 18 odstotkov manjše tveganje za razvoj raka prostate. Druga študija je pokazala, da prehrana, bogata s paradižniki, lahko pomaga zaščititi ženske po menopavzi pred rakom dojke s povečanjem ravni adiponektina, hormona, ki sodeluje pri uravnavanju krvnega sladkorja in ravni maščob.