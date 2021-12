Tadej Pogačar in njegovih 150 kolesarjev

Če se najdaljše potovanje začne s prvim korakom, bi v kolesarstvu lahko rekli, da se pot do Elizejskih poljan začne s prvim kolesom. Tadej Pogačar, dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji, je svojo kolesarsko pot začel s kolesom, ki ni bilo njegovo lastno ampak klubsko.

Ker je del svojega uspeha želel vrniti družbi in okolju, iz katerega izhaja, je pred enim letom ustanovil Kolesarsko šolo Pogi Team. V tem letu je skupaj z Miho Konciljo in Andrejem Hauptmanom omogočil boljše pogoje za trening več kot 150 mladim kolesarjem, starim od šest do 18 let.

»Že dlje časa sem si želel ustanoviti otroško in mladinsko ekipo. Vse odkar smo pred enim letom z Miho in Andrejem začrtali pot Pogi Teama Generali, močno verjamem v to zgodbo. Za več kot stopetdeset otrok ustvarjamo kar najboljše pogoje za trening. S pomočjo sponzorjev pa bo delo v klubu lažje in tudi finančno dostopnejše za mnoge obetavne kolesarje,« je povedal Tadej Pogačar po prvem letu delovanja kolesarske šole. Pod okriljem Pogi Teama Generali delujejo kolesarska šola za otroke od šestega leta naprej, kategorije dečki U13, U14 in U15, mlajši in starejši mladinci. V klubu si želijo v prihodnje oblikovati tudi ekipo mlajših članov do 23 let, ki bo mladim nadarjenim kolesarjem omogočala prestop v tuje profesionalne klube.

S Kolesarsko šolo Pogi Team Generali so obetavni mladi kolesarji pridobili boljše pogoje za treninge, odličen strokoven kader in utečeno organizacijsko ekipo, ki jo kolesarski klub Rog z več kot 70-letno tradicijo nedvomno ima. FOTO: Alen Milavec

Vrednote Pogi Teama

Marljivost, organiziranost, potrpežljivost, vztrajnost, osredotočenost, motiviranost, fair play, zagnanost, samozaupanje, vzgoja pred tekmovalnimi cilji, sočutje do pomoči potrebnih, vračanje okolju, iz katerega izhajaš.

V Pogi Teamu deluje sedem odličnih trenerjev, ki trenirajo mlade kolesarje dvakrat tedensko od marca do oktobra na policijskem poligonu v Tacnu ter spremljajo svoje varovance na kolesarskih dirkah skozi leto. Mladim kolesarjem in kolesarkam Pogačar svetuje, naj na treningih čim bolj uživajo in se zabavajo ter bodo zadovoljni sami s seboj. Motivira naj jih jasen cilj, vendar pa naj pri tem ne pozabijo na počitek in dobro prehrano. Tadej seveda ni pozabil dodati, naj nikoli ne odnehajo in se nikoli ne predajo!

S Kolesarsko šolo Pogi Team Generali so obetavni mladi kolesarji pridobili boljše pogoje za treninge, odličen strokoven kader in utečeno organizacijsko ekipo, ki jo kolesarski klub Rog z več kot 70-letno tradicijo nedvomno ima. Z velikim občutkom za mlade kolesarje in kolesarke in s hvaležnostjo svojemu prvemu klubu Pogačar zdaj prek Pogi Teama promovira kolesarstvo med mladimi, kajti kdo ve, kako bi se končala športna pot Tadeja Pogačarja, če ne bi že kot šolar imel možnosti trenirati ravno kolesarstva?!