Tadej Pogačar je za svoje vrhunske dosežke prejel Bloudkovo nagrado

Tadej Pogačar, Ljubljana, rojen 21. septembra 1998 Za Vrhunski Mednarodni Dosežek

Leto 2020 je bilo brez dvoma leto, ki si ga bomo zapomnili. Pandemija koronavirusne bolezni je močno zarezala v življenja prebivalcev celotnega planeta. Skupnost in posamezniki se zato spoprijemamo s številnimi izzivi, ki jih skušamo premagovati ponajboljših močeh. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč tisočletja stare univerzalne vrednote. Oblikovale so se kot odgovor na pojavljajoče se kataklizme, ki jih je včasih povzročila narava, vse prevečkrat pa človek sam.Spoštovanje, solidarnost, povezanost. Enakopravnost, sočutje, pomoč tistim, ki nimajo enakih možnosti. Sodelovanje, vztrajnost, dviganje meja mogočega. Poštenost. Vrednote, ki smo jih dolžni vedno znova postavljati v ospredje našega zavedanja. (Odlomek iz poročila predsednika odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanjza leto 2020)Predlagatelja: Kolesarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvezse je 2020 s prepričljivo zmago na največji tritedenski etapni dirki Tour de France v cestnem kolesarstvu čez noč izstrelil med kolesarske zvezde. 22-letnik, zdaj drugi kolesar UCI jakostne lestvice, je bil v mlajših letih sprva predan nogometu. O zamenjavi športa ga je prepričal nekdanji trener, ki je iskal nove člane za Kolesarsko društvo Rog.Zaradi konstantno odličnih rezultatov in izjemnega talenta so ga opazili v profesionalni ekipi UAE Team Emirates in z njim do leta 2024 podpisali pogodbo. Njegova prva profesionalna tekma je bila leta 2019 v Avstraliji Tour Down Under in s tem je postal eden najboljših mladih kolesarjev na svetu. To je leta 2019 dokazal tudi na svojem prvem Grand Touru na španski Vuelti, na katerem nas je navdušil s tretjim mestom, zmagami na treh etapah in osvojeno belo majico.