Tako mraz je bilo na olimpijski tekmi, da mi je zmrznil penis

Nenavadno toda resnično in prav nič smešno, pravi večina trenerjev, ki kljub opozorilom svojim varovancem, da se to lahko zgodi, še vedno pride do tako hude poškodbe. Da, to je že poškodba in ne samo bolečina.

Pravkar pretekle olimpijske igre v Pekingu je med drugim zaznamoval hud mraz, ki je tekmovalce spremljal od prvega do zadnjega dneva.

Moško preizkušnjo v smučarskem teku na 50 kilometrov v drsalni tehniki so ravno zaradi zelo nizke temperature najprej prestavili za eno uro, potem pa skrajšali na 28.4-kilometra.

Remi Lindholm, 24-letni finski tekač, je pravzaprav že doživel tako poškodbo pred nekaj leti, vendar je takrat to to rešil s toplim obkladkom v cilju. To je praksa, katero uporablja večina tekmovalcev, če pride do takega primera. Vendar po njegovih besedah v Pekingu topel obkladek ni več pomagal. V neznosnih bolečinah se je zvijal v slačilnici, preden je prišla prva pomoč z rešitvijo. Ker pa niti zdravniki niso vajeni tovrstnih poškodb, je bil Lindholm po hitrem postopku hospitaliziran v najbližjo bolnišnico.

Stanje športnika je stabilno, rešen pa je tudi njegov ud. Dogodek, ki je zdaj že zgodba, je objavil zato, ker ve, da se to dogaja med smučarji tekači, vendar nihče o tem noče spregovoriti. Zgodbo pa nam je zaupal tudi zato, da bi s tem opozoril organizatorje za smisel tekmovanj v tako ekstremnih pogojih.