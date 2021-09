Tečem, a nič ne shujšam

Past št. 1: Telo začne kuriti maščobo šele po eni uri teka

Past št. 2: Da bi hitreje shujšal(a), preskakujem prehranjevanje po vadbi

Pojejte prigrizek z 200 kalorijami, ki vsebuje dovolj ogljikovih hidratov in beljakovin. FOTO: Shutterstock

Niste edini! Veliko tekačev ima težave s hujšanjem, tudi tisti, ki jim to res ni treba storiti, a to počno zaradi razbremenitve sklepov.Tek je fantastična oblika vadbe, a včasih nas, ko želimo izgubiti kilograme, enostavno razočara. Vsako leto hujšamo tako zavzeto, kot da bi se pripravljali na oktobrski maraton v Ljubljani. Maraton in hujšanje sta ekskluzivna tekaška cilja in najtežje dosegljiva, to si morate zapomniti. Za maraton morate pripraviti telo, da porabi vse zaloge energije v telesu, za hujšanje pa se morate izogniti pomanjkanju in telo zalagati z energijo, da lahko sploh tečete. Pa še to:energija = kalorije.To ne pomeni, da tekači ne morejo izgubiti kilogramov, le nekaterih pasti se je treba izogniti in ob discipliniranem življenju bodo kile kmalu odšle v maščobna nebesa.Pozabite vse, kar ste se naučili do lanskega leta. Že nekaj let raziskovalci ugotavljajo, da je kratek in intenziven tek precej boljši za izgubo kilogramov in dvig forme kot dolgi in počasni teki. 30 minut je torej v svetu teka več kot 60 minut, vsaj po rezultatih. Revija American Journal of Physiology je s svojo študijo to še potrdila, saj je bila po dveh tednih vadbe dveh skupin, ki sta tekli po 30 in 60 minut na dan, izgubljena teža večja pri skupini, ki je tekla manj. Enako velja za vadbo na kolesu.Rešitev:Razpolovite čas treninga in vadbo opravite bolj intenzivno oziroma hitreje, vmes stisnite še kakšen tek v klanec, a ne vsak dan. Na trenažerjih lahko to storite s prilagajanjem naklona tekaškega traku in z izbiro hitrosti.V to past se ujamejo predvsem dekleta. Preskakovanje prehranjevanja po vadbi je velika, ogromna napaka, saj vaše telo takrat najbolj potrebuje energijo, da lahko začne s procesom regeneracije. Raziskave kažejo, da ogljikovi hidrati in beljakovine, ki jih zaužijemo v razmerju 2-1, pomagajo dvigniti raven glikogena in omogočiti regeneracijo mišic.Če prigrizekpo vadbi izpustite, se mišice ne opomorejo. To pomeni, da boste ob naslednji vadbi počasnejši in slabši, saj se telo še vedno ni opomoglo od prejšnje vadbe. Telo potrebuje nove izzive, da boste izgubili kilograme. Novi izzivi prinašajo rezultate, a za to je treba telo zalagati z energijo.Rešitev:Pojejte prigrizek z 200 kalorijami, ki vsebuje dovolj ogljikovih hidratov in beljakovin. Naši predlogi so sledeči.- Smuti z mandljevim mlekom in banano- Jabolko z dvema večjima kockama sira- Dve rezini pustega piščančjega/puranjega mesa in pest borovnic