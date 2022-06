Tekli bomo, copati so končno tu in so odlični

V vseh dvajsetih letih testov v Poletu se nam ni zgodilo, da bi bil naš preskus namesto marca v juniju. Toda svet je danes drugačen, vse, kar se dogaja po svetu, ima posledice na vseh področjih našega življenja, tudi v industriji prostega časa.

Copat enostavno ni bilo v Slovenijo vse do zdaj – takoj, ko so prišli, so bili že na nogah preskuševalcev. Preskusili smo, kar ponujajo glavni igralci pri nas: Mizuno, Brooks in Salomon.

Zelo smo veseli, da nam je uspelo priti do kakovostne obutve, ki jo je mogoče dobiti pri nas. Seveda bi si želeli še drugih znamk, a, kot smo rekli, svet je drugačen, kot je bil včasih.

Ostajamo zvesti bralcem in predstavljamo zgolj tisto, kar smo preskusili sami. Za preskušenim stojimo, za druge copate lahko rečemo, da upamo, da jih ne boste kupili na pamet in ker so na slikah lepi. Tek je preveč lep, da bi tvegali na tak način.

Pred nami je test, ki nam ponuja širok izbor modelov za izkušene in začetnike. V izboru najdemo klasične modele vseh proizvajalcev, ki dajejo poudarek na stabilnosti, udobju, zračnosti in blaženju.

Z novimi tehnologijami so modeli pridobili odzivnost, kar nam omogoča še hitrejši tek. Vse več proizvajalcev se usmerja k izdelavi modelov, ki so namenjeni rekreativnim in občasnim tekačem, ki želijo steči izpred domačega praga po urbanih poteh na zahtevnejše gozdno-travniške terene in v parke.

(Vse fotografije razen naslovke je posnel Marko Feist)

PRONATORJI

MIZUNO WAVE INSPIRE 18, MOŠKI

MIZUNO WAVE INSPIRE 18, MOŠKI: Marko Feist Foto Marko Feist Delo

18. izvedba modela Wave Inspire je namenjena vsem pronatorjem. Daje potrebno oporo med tekom, hkrati nam omogoča izjemno blaženje. Nov zgornji del omogoča zelo udoben občutek in odličen oprijem copata s stopalom. Mizuno Wave valna plošča v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost tekaškega copata. Nova U4iCX pena v vmesnem podplatu ponuja še več udobja in vzdržljivosti. Podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah, MizunoEnerzy pena v peti pa več blaženja in odzivnosti. Copat je lahek in stabilen.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: stabilnost in odzivnost.

Namembnost: priporočamo ga srednje težkim in težkim tekačem pronatorjem, (tudi izrazitejšim). Primeren je za vse podlage.

MIZUNO WAVE HORIZON 6, MOŠKI

MIZUNO WAVE HORIZON 6, MOŠKI

Namenjen je pronatorjem, ki iščejo veliko udobja in blaženja v kombinaciji s stabilnostjo copata. Primeren je tudi za težje tekače – zaradi stabilnosti, ki jo daje nova Foam Wave valna plošča. Blaženje, udobje in stabilnost nam zagotavljata XPOP in MizunoEnerzy tehnologiji. Zgornji del copata sestavlja dvoslojna tekstilna AeroHug mreža. Spodnji sloj mreže je elastičen in ima dober oprijem, zgornji je manj elastičen in deluje kot stabilizator. SmoothRide tehnologija v podplatu stabilizira gibanje podplata prsti-peta ali obratno. Podplat iz X10 karbonske gume nam zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

Prevladujoča značilnost: odlično prileganje stopalu.

Namembnost: priporočamo ga vsem tekačem pronatorjem ne glede na težo tekača in širino stopala.

BROOKS ADRENALINE GTS 22,

BROOKS ADRENALINE GTS 22, MOŠKI + ŽENSKI

Med pronatorji je zelo priljubljen, ker se odlično prilega stopalu, ki ga zagotavlja brezšivna 3D Fit Print tehnologija. Primeren je za tek na vseh podlagah. Copat ima novo tehnologijo GuideRails, ki je narejena v enem samem kosu in je efektivna podpora gležnju in kolenu. Za blaženje poskrbi kombinacija BioMoGo DNA in DNA LOFT tehnologije.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: odlično prileganje stopalu.

Namembnost: namenjen je pronatorjem, ne glede na njihovo širino stopala in težo.

BROOKS LAUNCH GTS 9

BROOKS LAUNCH GTS 9, MOŠKI + ŽENSKI

MOŠKI + ŽENSKI

Pronacijska izvedba Brooksovega modela Launch, ki obstaja tudi v nevtralni izvedbi, je še vedno lahka, hitra in zelo odzivna. Copat odlikujejo GuideRails pronacijska podpora, blaženje BioMoGo DNA in mrežica Air Mesh. Ta je narejena v enem kosu in zračna, da je ne boste niti čutili.

Primerna razdalja: 10 in 21 km v tempu okrog 4:00 min/km.

Prevladujoča značilnost: pronacijska podpora.

Namembnost: za hitre treninge in tekmovanja pronatorjev, ne glede na širino stopala tekača na vseh urejenih podlagah.

NEVTRALCI + SUPINATORJI

MIZUNO WAVE SKY NEO 2, MOŠKI

MIZUNO WAVE SKY NEO 2, MOŠKI

Copat je nadgradnja modela Mizuno Wave Sky. Izjemno udobje in lahkotnost nam zagotavlja Enerzycore tehnologija. Za udobje in stabilnost poskrbi U4iCX v srednjem delu copata. Enerzy v spodnjem delu nam ponuja blaženje in odzivnost. Za odličen oprijem copata s stopalom poskrbi nogavica konstrukcija. Model je izjemno udoben in lahek.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: popolno udobje na vseh tekaških terenih.

Namembnost: vrhunski tekaški copat je namenjen vsem nevtralnim tekačem, ne glede na njihovo težo in širino stopala.

MIZUNO WAVE SKY 5

MIZUNO WAVE SKY 5, MOŠKI

MIZUNO WAVE SKY 5, ŽENSKI

Najpopolnejši Mizunov model, ki pokriva nevtralne modele tekaških copat in zagotavlja še več mehkobe in udobja. Primeren je tudi za težje tekače, zaradi stabilnosti, ki jo daje nova Foam Wave valna plošča. Vmesni podplat je sestavljen iz kombinacije Enerzy in Enerzy Core pen, ki tekaču ponujata popolno udobje, blaženje in odzivnost. Zgornji del copata sestavlja dvoslojna tekstilna AeroHug mreža, ki v kombinaciji s spodnjim, manj elastičnim delom deluje kot stabilizator. Podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: XPoP pena v vmesnem podplatu, ki v povezavi z U4icX in U4ic peno omogoča vrhunsko blaženje in odzivnost ter neizmerno udobje na vsakem koraku.

Namembnost: izjemno udoben nevtralni model s poudarkom na blaženju je primeren tudi za vse teže tekačev (tudi težje), ki si želijo maksimalnega udobja in blaženja na vseh podlagah.

MIZUNO WAVE SKYRISE 3

MIZUNO WAVE SKYRISE 3, MOŠKI + ŽENSKI

MIZUNO WAVE SKYRISE 3, MOŠKI + ŽENSKI

MOŠKI + ŽENSKI

Vrhunski copat je namenjen nevtralnim tekačem, ki si želijo veliko udobja in blaženja. Wave Sky Rise 3 je nov nevtralni rekreativni model s poudarkom na udobju in blaženju. Zgornji del sestavlja brezšivna konstrukcija z AirMesh tekstilno mrežico, ki se odlično oprijema stopala. Vmesni podplat je sestavljen iz kombinacije Enerzy in Enerzy Core pen, ki tekaču dajeta še več udobja, blaženja in odzivnosti. Mizuno Foam Wave konstrukcija vmesnega podplata pa zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost copata. Podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: glavna prednost Mizuno tekaških copat je razmerje med blaženjem, stabilnostjo in odzivnostjo ter enakomernim prehodom prsti-peta in obratno.

Namembnost: izjemno udoben nevtralni model s poudarkom na blaženju je primeren tudi za vse teže tekačev (tudi težje), ki si želijo maksimalnega udobja in blaženja na vseh podlagah.

BROOKS GHOST 14, MOŠKI + ŽENSKI

BROOKS GHOST 14, MOŠKI + ŽENSKI

BROOKS GHOST 14, MOŠKI + ŽENSKI

Ghost 14 odlično združuje udobje, blaženje in nizko težo. Zgornja mrežica ponuja veliko udobja in zračnosti, prav tako zračen je jezik. DNA LOFT v celotnem podplatu ponuja odlično blaženje. Tehnologija Segmented Crash Pad omogoča gladek prehod iz druge v tretjo fazo tekaškega koraka.

Primernost:

10 km; 45 min.; tempo okrog 4:30 min/km

21 km; 1 h:50 min.; tempo okrog 5:15 min/km

42 km; 4 h:00 min.; tempo pod 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: udobje in blaženje.

Namembnost: primeren je za vse teže tekačev z nevtralnim stopalom in supinatorje. Odličen trening tudi za hitrejše tekače.

BROOKS LEVITATE, MOŠKI + ŽENSKI

BROOKS LEVITATE, MOŠKI + ŽENSKI

BROOKS LEVITATE, MOŠKI + ŽENSKI

Brooks Levitate 5 je primeren predvsem za cestni tek. Zgornji del zagotavlja dober oprijem copata s stopalom. Tehnologija DNA AMP v srednjem podplatu pa skrbi za odlično blaženje in vrnitev energije. Podplat nam omogoča odličen oprijem predvsem na gladkih površinah.

Primernost:

10 km; 45 min.; tempo okrog 4:30 min/km

21 km; 1h:50 min.; tempo okrog 5:15 min/km

42 km; 4h:00 min.; tempo pod 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: udobje in blaženje.

Namembnost: za vse teže tekačev z nevtralnim stopalom in supinatorje. Odličen trening tudi za hitrejše tekače.

SALOMON PHANTASM, MOŠKI

SALOMON PHANTASM, MOŠKI

(je tudi v ženski izvedbi)

Gre za Salomonov model visoke zmogljivosti, ki obstaja tudi v tekmovalni S/LAB izvedbi. Geometrija copata nam omogoča hitrejši prenos s pet na prste. Za dobro odzivnost poskrbi lahka in prožna Energy Surge pena. Copat je zračen in lahkoten, za kar poskrbi Matryx mikro mrežica.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: postopek izdelave povzroča manj odpadkov in omogoča prilagojeno togost in fleksibilnost za optimizacijo osnovne konstrukcije.

Namembnost: priporočamo ga vsem tekačem s srednje širokim do širokim stopalom, ne glede na težo tekača. Primeren je za vse podlage.

SALOMON SPECTUR ŽENSKI

SALOMON SPECTUR ŽENSKI

(je tudi v moški izvedbi)

Spectur je opremljen z vsemi komponentami za optimizacijo vašega treninga. Za bolj tekoč korak, hitrejši izkoristek in prenos energije ter manj stika s tlemi bosta poskrbela Energy Blade in Reversed Camber. Unikatna kombinacija pene Energy Surge v vmesnem delu podplata povzroči boljše blaženje ter hitrejšo vrnitev energije v naslednji korak, hkrati pa zmanjšuje vibracije med gibanjem.

Primernost:

10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km

21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km

42 km; 4 h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/km

Prevladujoča značilnost: Salomon je dodal Energy Blade komponento, ki poskrbi za boljši prenos energije s pet na prste in pomaga pri gibanju v smeri naprej.

Namembnost: z nizko težo čevelj poskrbi za še bolj dinamično izkušnjo v naravi. Če si želite udobja in zmogljivosti, je SPECTUR prava izbira!

DIRKALNIKI

MIZUNO WAVE RIDER NEO 2

MIZUNO WAVE RIDER NEO 2

MIZUNO WAVE RIDER NEO 2

Glavna prednost Mizuno tekaških copat je razmerje med blaženjem, stabilnostjo in odzivnostjo ter enakomernim prehodom prsti-peta in obratno. Legendarni Wave Rider je z novim Enerzy materialom v spodnjem delu podplata in konstrukcijo nogavice v zgornjem delu copata dosegel popolnoma nov, višji nivo, ki tekaču omogoča zelo lahek in super odziven tek. Vmesni podplat je sestavljen iz Enerzy pene, ki ponuja še več udobja, blaženja in odzivnosti. Mizuno Wave valna plošča v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost copata. Podplat je sestavljen iz G3 X10 karbonske gume, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.

Primernost:

10 km; 40 min; tempo pod 4:00 min/km

21 km; 1 h: 30 min.; tempo pod 4:16 min/km

42 km; 3h:15 min.; tempo pod 4:37 min/km

Prevladujoča značilnost: Wave Rider Neo 2 je za desetino lažji od klasičnega Wave Rider modela.

Namembnost: vrhunski tekaški copat je namenjen odličnim tekačem, ki si želijo hiter, lahek in zelo odziven nevtralni copat.

MIZUNO WAVE RIDER 25

MIZUNO WAVE RIDER 25, MOŠKI + ŽENSKI

MIZUNO WAVE RIDER 25, MOŠKI + ŽENSKI

MOŠKI + ŽENSKI

Vrhunski tekaški copat je namenjen odličnim tekačem, ki si želijo hiter, lahek in odziven nevtralni copat. Že 25. izvedba legendarnega Wave Rider copata ponuja še več udobja in odzivnosti. Zgornji del sestavlja dvoslojna tekstilna AeroHug mrežica, ki daje dodatno udobje in oporo stopalu. Spodnji sloj je elastičen in ima odličen oprijem, zgornji pa je manj elastičen, zavira raztezanje in deluje kot stabilizator. Vmesni podplat je sestavljen iz Enerzy pene, ki tekaču ponuja še več udobja, blaženja in odzivnosti. Mizuno Wave valna plošča v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost copata. Podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.

Primernost:

10 km; 40 min; tempo pod 4:00 min/km

21 km; 1 h:30 min.; tempo pod 4:16 min/km

42 km; 3 h:15 min.; tempo pod 4:37 min/km

Prevladujoča značilnost: je hiter, zelo odziven in ima dobro oporo ter blaženje, zaradi česar je primeren tudi za dolge razdalje.

Namembnost: primeren je za lahke in srednje težke tekače, ne glede na njihovo širino stopala.

MIZUNO WAVE SHADOW 5

MIZUNO WAVE SHADOW 5, MOŠKI + ŽENSKI

MIZUNO WAVE SHADOW 5, MOŠKI + ŽENSKI

MOŠKI + ŽENSKI

Wave Shadow 5 je izjemno hiter in odziven. Brezšivna konstrukcija v zgornjem delu copata omogoča odličen oprijem stopala. Vmesni podplat je sestavljen iz Enerzy in U4iC pene, ki tekaču ponuja še več udobja in odzivnosti. Mizuno Wave valna plošča v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost copata. Podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.

Primernost: 10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min/km.

Prevladujoča značilnost: lahkotnost in odzivnost.

Namembnost: vrhunski trening – tekmovalni copat namenjen lahkim in srednje težkim tekačem z ozkim in srednje širokim stopalom.

MIZUNO WAVE REBELLION

MIZUNO WAVE REBELLION

Nov tekmovalen model je izjemno hiter in odziven. Brezšivna konstrukcija v zgornjem delu copata omogoča odličen oprijem stopala. Vmesni podplat je sestavljen iz Enerzy Lite pene, ki tekaču daje še več udobja in odzivnosti. Mizuno Wave valna plošča je ojačana s steklenimi vlakni v vmesnem podplatu in zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost ter maksimalno odzivnost copata. Podplat je sestavljen iz G3 X10 karbonske gume, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.

Primernost:: 10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min/km.

Prevladujoča značilnost: razmerje med blaženjem, stabilnostjo in odzivnostjo ter enakomernim prehodom prsti-peta in obratno.

Namembnost: vrhunski copat je namenjen tekmovalcem.

BROOKS HYPERION TEMPO

BROOKS HYPERION TEMPO, MOŠKI + ŽENSKI

MOŠKI + ŽENSKI

Nov model tekmovalnega copata, ki je nadomestil model Asteria. Je zelo lahek, hiter in odziven. Odlikuje ga tudi zadostno blaženje. Zgornji del copata je iz raztegljive tkanine. Podplat in blaženje sta iz povsem nove DNA FLASH pene. Ta je najlažja in najbolj odzivna med vsemi DNA-variantami blaženja.

Primernost: 10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min/km.

Prevladujoča značilnost: lahkotnost in odzivnost.

Namembnost: namenjen je za hitre treninge in tekme, tudi maraton.

ZANIMIVOST

MIZUNO WAVE RIDER TT in GTX MOŠKI + ŽENSKI

MIZUNO WAVE RIDER 25, MOŠKI + ŽENSKI

MIZUNO WAVE RIDER TT in GTX MOŠKI + ŽENSKI

Model, ki je namenjen vsem, ki si želijo steči izpred domačih vhodnih vrat urbanega naselja v naravo. Ponuja nam izjemno veliko udobja, blaženja in stabilnosti, za kar poskrbi vmesni podplat, sestavljen iz Enerzy in U4icX pene. Mizuno Wave valna plošča v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost copata. Podplat je sestavljen iz X10 karbonske gume, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.

Prevladujoča značilnost: TT- (brez vodoodbojne membrane) in GTX-izvedba (z Gore-Tex Invisible Fit vodoodbojno membrano) legendarnega Wave Rider copata z bolj grobim podplatom omogoča še boljši oprijem na podlago pri teku zunaj urejenih poti.

Namembnost: vrhunski copat je namenjen tekačem, ki si želijo lahek in odziven nevtralni copat za tek po urejenih in neurejenih podlagah.

Piše Klemen Dolenc