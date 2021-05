Rekreativni multipraktik - veslač

A, B, C izbire simulatorja veslanja

V dobi večopravilnosti, multifunkcionalnosti in kar je še podobnih »multipojmov«, ki nadpomensko označujejo čim širši nabor nalog, ki jih lahko naenkrat opravljamo, je nekako logično, da takšna racionalna logika maksimiziranja vložka in časa vdira tudi v rekreativno telesno vadbo.Ta je v teoriji nadvse preprosta: kako se v razmeroma kratkem časovnem obdobju kar najbolj učinkovito, temeljito in celostno razgibati, izoblikovati in okrepiti telo ter sočasno razbremeniti um. V praksi vse več ljudi odgovarja na te zahteve z zamahom … Vesla!V zadnjih letih je bilo v Sloveniji v rekreativnem teku in kolesarstvu narejenih nekaj izjemnih korakov za popularizacijo enega izmed finančno in tudi sicer najdostopnejših in najučinkovitejših načinov telesne vadbe. Poleg ozaveščanja javnosti o njenih pozitivnih učinkih sta pogoja za množičnost določenega športa oziroma rekreacije bližina in primernost naravnega terena, kjer se dejavnost lahko izvaja. Ti osnovni pogoji za popularizacijo rekreativnih športov so v geografsko razgibani Sloveniji, razumljivo, izpolnjeni.Podobno bi, glede na številna vodna bogastva naše države, pričakovali, da bi bilo pri vodnih športih. Ali vsaj tistih, ki imajo z vodo nekoliko pristnejši stik, kot je veslanje. To ima pri nas sicer dolgo in bogato tradicijo, a za modernega rekreativca, ki skuša v svoje življenje z intenzivnejšim fizičnim naporom vnesti malo več veselja, spravljivosti s samim seboj in kondicijske pripravljenosti za spoprijemanje z vsakdanjimi napori, pri tem pa svojega telesa noče pretirano obremeniti, je morda pomembnejše dejstvo, da je veslanje izjemno prijazno do mišic in sklepov, saj tu sunkovitih premikov ni.Kar govori v prid »tepežkanja« stoječe vode, je poleg omenjenega to, da gre za eno izmed učinkovitejših vadb, saj so aktivne skoraj vse mišične skupine. Idealni rekreativni multipraktik, torej? Skoraj. Kljub vodnemu bogastvu Slovenije je stoječih voda, ki bi bile primerne za amatersko prakticiranje tega športa, malo. Pravzaprav je Blejsko jezero po mnenju našega veslaškega asaedino, kjer je možno narediti konkretne zavesljaje.Kot da to ne bi bilo dovolj, ključno merilo dostopnosti kazi cena rekreativnih rekvizitov, saj so vsote primerljive s tistimi, ki jih dosegajo osebni avtomobili. A če odštejemo dejstvo, da je blejski ekosistem eden najlepših krajev pri nas, si lahko podoben, spodoben in dostojen približek –vsaj kar zadeva fizično aktivnost –privoščimo že za veliko manjši denar. S sobnim simulatorjem veslanja.Pri izbiri simulatorja veslanja je treba po Čopovih besedah upoštevati nekaj glavnih zakonitosti. Najpomembnejši vidik izbire je odpor trenažerja. Značilno za čoln je, da je odpor na veslu odvisen od sile, ki jo vložimo v zavesljaj. Večja ko je sila, večji je odpor. Podobno je pri simulatorjih, ki delujejo po načelu vodnega ali zračnega odpora. Tudi tu se povečuje z močjo odriva, zato so takšne naprave primerne tako za otroke kot starostnike ter fizično bolje in slabše pripravljene posameznike. Pomembno je tudi, da naprava ponuja stabilen odriv nog, drsenje sedeža pa mora biti čim bolj tekoče.Pri trenažerjih na magnetni odpor naj ta ne bo pretežak. Pomanjkljivost nekaterih naprav s hidravličnimi cilindri pa je pregrevanje tekočine v njih, kar pomeni, da že po nekaj minutah vadbe ne zagotavljajo več primernega ali enakega odpora kot na začetku.Pomembno merilo pri izbiri ustrezne naprave je, da mora ponujati spreminjanje odpora, ki vam omogoča lahkotno veslanje brez obremenjevanja hrbtenice in sklepov ter vadbo za moč in vzdržljivost.Predvsem pa preizkusite različne naprave različnih cenovnih razredov, saj boste le tako spoznali prednosti in slabosti posameznih.Intenzivnost vadbe je odvisna od vloženega truda, vendar primerna za vsakogar. Veslanje je vzdržljivostni šport, vseeno pa zahteva precej moči in eksplozivnosti, zato so profesionalni veslači eni redkih vzdržljivostnih športnikov z razmeroma veliko telesno maso.Veslanje na simulatorju omogoča uporabniku aerobno in anaerobno vadbo, doseganje in vzdrževanje želene telesne pripravljenosti in teže, saj zahteva precejšnjo porabo kalorij.S pravilno tehniko preprečimo preveliko obremenjevanje hrbtenice, posameznih okončin in sklepov, kar omogoča poljubno dolgo vadbo, boleči zadnjici pa se ni mogoče izogniti. A z blazinico in krajšimi premori lahko še vedno oddelamo spodobno dolg in intenziven trening.Tudi večja telesna masa dodatno ne obremenjuje sklepov in mišic, saj je njihova obremenitev odvisna zgolj od sile, ki jo vložimo v poteg posameznega zavesljaja. Sistemi zračnega ali vodnega upora veslaških simulatorjev omogočajo vad bo vsakomur, dodatno pa lahko upor urav navamo z enostavnim spreminjanjem količine pretoka zraka med pretočnimi loputami naprave oz. količino vode v upornem mehanizmu.Z dinamično veslaško vadbo lahko občutno izboljšamo fizične sposobnosti tudi pri drugih športih, kot so tek, plavanje, kolesarjenje, smučanje, smučarski tek, hkrati pa je veslanje odlično dopolnilo specifične telesne vadbe.Zaradi vključenosti skoraj vsega mišičnega sistema in samega obsega gibanja mišic v posameznem zavesljaju potrebuje telo tudi dobro podporo srčno-žilnega in dihalnega sistema; z rednim veslanjem ju občutno izboljšamo.Pri veslanju se gibljejo mišice in sklepi v precej večjem obsegu kot pri večini drugih aktivnosti, dodaja Iztok Čop. To pomeni, da se bolj raztegujejo in premikajo, kar zagotavlja večjo mišično prožnost ter gibljivost sklepov. Mišične obremenitve so simetrične, saj hkrati in enako obremenjujemo ter krepimo levo in desno polovico telesa, gibanje pa je enakomerno in ritmično.Veslanje pa ni samo vsestranska in dostopna rekreativna dejavnost, saj zaradi specifike narave in gibanja omogoča tudi učinkovito obnovo mišične mase in moči ter fleksibilnosti (poškodovanih) sklepov, zato je pogosto vključeno v rehabilitacijski program vrhunskih športnikov, rekreativcev in tudi posameznikov, ki se s športom sicer ne ukvarjajo.Veslanje je lahko primeren dopolnilni trening tudi za druge športe. Dinamičen, čim manj monoton, hkrati pa učinkovit program lahko poveča veselje do primarnega športa.Vadba na simulatorju omogoča različne vrste treninga, od relaksacije, regeneracije do treninga vzdržljivosti, moči, vzdržljivostne moči … Monitor ponuja natančno spremljanje vadbe in merjenje naših sposobnosti. Med veslanjem so aktivne vse mišične skupine, kar bo pomagalo razvijati tudi mišice, ki pri drugih športih niso aktivne. S tem boste uravnotežili celotno telo ter pripomogli tudi k hitrejši regeneraciji, saj se bo mlečna kislina, ki nastaja med vadbo, hitreje porazgubila po vseh razvitih mišicah. Mišice, ki pri določeni vadbi niso aktivne, razvili pa ste jih z veslanjem, bodo kopičile del mlečne kisline in s tem olajšale ter pospešile regeneracijo aktivnejših mišic.Pod črto lahko zapišemo, da je veslaški simulator uporabna in učinkovita naprava za fitnes, primerna tako za profesionalno kot domačo uporabo, ki ob spodobni tehniki in z rednim treningom v zavetju zaprtih prostorov ponuja vse prednosti vzdržljivostne veslaške vadbe.