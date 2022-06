Terapija po imenu kajak

Veslanje je čarobno početje. Ko je človek del svojega kanuja, je del vsega, kar so kanuji kdaj poznali. Odprta voda je avtocesta do pustolovščine, po kateri je najbolje potovati s kanujem ali kajakom. In pri tem je izvirnost neraziskano ozemlje. Tja prideš s kajakom - ne moreš vzeti taksija.

Kot je zapisal William Shakespeare: En sam dotik narave naredi, a smo v sorodstvu z vsem svetom.

Lepe misli. Če znaš veslati.

Če ne? Osnove ...

Osnove kajakaštva? Osnove kajakaštva niso nič novega; kjerkoli veslate, če ste začetnik, na tekoči ali mirni vodi, štirje temelji so naslednji;

• Drža oz. položaj v čolnu

• Prenos moči z veslom

• Povezljivost s čolnom

• Kinestetično zavedanje, zavedanje vsega okoli vas

Drža v kajaku

Za kajakaša je drža v čolnu zelo pomembna. Obstajajo položaji, v katerih lahko sedite, ko veslate v kajaku. Lahko se nagnete nazaj, lahko sedite pokonci ali pa se nagnete naprej; vse v različni meri.

Poglejmo nagnjenost nazaj. To je pogosto pri začetnikih. Udobno je, sproščujoče, toda katere mišice uporabljate, da se držite v tem položaju? Nobene. Koliko rotacije v bokih in pasu imate v tem položaju? Tudi nič ali kvečjemu zelo malo.

Zdaj pa iz tega položaja preidimo v sedeč položaj. Katere mišice ste uporabili, da ste se potegnili v ta pokončni položaj? Trebušne mišice. Te spodnje trebušne mišice so povezane z aduktorskimi mišicami, ki so na vrhu vaših nog; s temi ste se tudi potegnili v pokončen položaj. če so vse te mišice sproščene, potem nimate nadzora nad svojimi nogami, kar je ključnega pomena za vas kot kajakaša, vsaj če želite svoj kajak premikati čim bolj učinkovito.

Prenos moči v kajaku

Prenos moči je bistven pri uporabi vesla za zajem vode, nato pa za pritisk lopatice vesla, da ga pripeljete skozi svoje telo in ga prenesete na kajak ter ga nato uporabite, da vas požene v smeri, v kateri se želite premakniti. To je lahko zavoj, lahko naprej ali nazaj, morda vstran, vendar vedno zgrabite vodo in uporabite telo, da prenesete pritisk na spodnji del telesa in s tem na kajak.

Povezljivost s kajakom

Povezljivost pomeni, da ste povezani s svojim kajakom. Imeti morate dober stik na stopalih, kolenih/stegnih, zadnjici in bokih. Brez dobre povezljivosti se boste v kajaku le zibali naokoli. Brez dobre povezljivosti je nemogoče učinkovito prenašati energijo. Zato si priskrbite nekaj blazinic za boke, na svoj sedež namestite peno in poskrbite, da so nasloni za noge pravilno nastavljeni.

Kinestetično zavedanje

To pomeni, da lahko občutite, kaj se pod vašo zadnjico dogaja z vodo, to so povratne informacije, ki prihajajo do vas skozi trup kajaka. Prav tako lahko začutite pritisk vode na list vesla, včasih so ti pritiski subtilni, vendar to, da jih čutite, pomeni, da lahko učinkovito uporabite vodo in prenesete moč za ustvarjanje želenega rezultata v katerem koli položaju.

Fleksibilnost v kajaku

Biti fleksibilen pomeni, da lahko naša telesa absorbirajo stres in obremenitve, ki jih prevzamemo pri veslanju, in se ne poškodujemo.

Tečaj

Ne glede na to, če si želite veslati na morju, po jezerih in mirnih rejah, ali po bolj živahni vodi, pojdite na tečaj. To je prvo pravilo kajakaštva, ne glede na vodno podlago!

Prvo pravilo kajakaštva je, da nikoli ne izgubite vesla. A tudi za to morate v tečaj.