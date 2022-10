Najslabši prigrizki za ljudi z visokim krvnim tlakom

Strokovnjaki menijo, da je natrij, ki ga zaužijemo v obliki kuhinjske soli, ena najslabših stvari, ki jih lahko zaužijemo, če se borimo proti visokemu krvnemu tlaku.

Natrij, preprosto rečeno, zoži žile, medtem ko srce potiska vanje več krvi, s tem sili srce k močnejšemu delovanju, kar poviša krvni tlak.

Če imamo visok krvni tlak, se priporoča, da ne zaužijemo več kot 1500 mg natrija na dan. In če nimate visokega krvnega tlaka, priporočajo, da ne zaužijete več kot 2300mg natrija na dan.

Kako naj vem, koliko je 1500 mg natrija na dan? 1 jedilna žlica namizne soli vsebuje 2358 mg natrija!

Torej, vemo, da uživanje natrija pri nekaterih ljudeh zviša krvni tlak, zato je pomembno razumeti, katera živila ga vsebujejo veliko natrija in kako lahko to vpliva na krvni tlak.

To priporočilo lahko zmoti naše ustaljene navade, še posebej zato, ker je v predelani hrani, po kateri mnogi posegamo med prigrizki, običajno veliko natrija.

Naslednjih šest živil je še posebej škodljivih za ljudi z visokim krvnim tlakom

Kisle kumarice

Kisle kumarice so nizkokalorične in zelo nasitne, vendar je treba upoštevati, da imajo zelo visoko vsebnost natrija, kar 275 mg na 30-gramsko porcijo.

Juhe in enolončnice iz vrečke

Če si nameravate pripraviti vročo juho iz vrečke, dvakrat premislite. Ena taka juha lahko vsebuje do 1000 mg natrija, zato izberimo juhe iz trgovine z nižjo vsebnostjo natrija.

Pecivo

Pekarne ali zamrznjeno pecivo imajo veliko natrija. Nekateri od njih morda niso slani, še posebej, če jih postrežemo s sladkim nadevom, vendar je njihova vsebnost natrija na splošno visoka.

Sončnična semena

Ta prigrizek je morda dober za potovanja in med gledanjem športnih tekem, vendar je grozen za krvni tlak. Sončnična semena lahko vsebujejo kar 1000mg natrija ali več na porcijo, odvisno od znamke.

Predelano meso, sir in krekerji

Natrij se uporablja za konzerviranje predelanega mesa, sol se uporablja za aromatiziranje sira in preprečevanje rasti bakterij, krekerji pa so polni soli. Če uživate v kombinaciji teh treh živil, poiščite pusto meso, sire z nizko vsebnostjo natrija, kot je parmezan, in krekerje z nizko vsebnostjo natrija.

Čips in omake iz topljenega sira

Nekatere omake iz predelanega sira vsebujejo do 390mg natrija na porcijo. Ko gre za te, je težko oceniti velikost porcije, ki ne bo negativno vplivala na krvni tlak.