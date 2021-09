Tour de France bo tudi v Kranju

To je lepa priložnost, da se predstavimo svetu. Dirka poteka v 21 državah po vsem svetu in zdaj se projektu priključuje tudi Slovenija oziroma Kranj. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Slovenski uspehi na dirki po Franciji se kažejo v mnogih oblikah. Najbolj nas je presenetila prav zadnja, ki je bila včeraj predstavljena v Kranju. Slovenija, natančneje Kranj z okolico, bo 3. in 4. septembra 2022 gostila dirko iz serije L'Etape pod slovito blagovno znamko Tour de France. Vsi vpleteni so pred Mestno občino Kranj predstavili ta dvodnevni kolesarski spektakel.Uvodni dan (sobota, 3. september 2022) bo namenjen najmlajšim s poganjalčki, šolarjem, družinam, tudi starodobnikom in električnim kolesom. Vrhunec sledi naslednji dan, v nedeljo. L'Étape Slovenia bo nedeljska prireditev, na kateri bosta kolesarjem na voljo 70- in 120-kilometrska preizkušnja. Natančna trasa bo znana čez nekaj tednov, organizator je napovedal, da bo v organizacijo močno vpet domači klub KK Kranj.»Izredno smo veseli, da bo Kranj gostil to prireditev. To je lepa priložnost, da se predstavimo svetu. Dirka poteka v 21 državah po vsem svetu in zdaj se projektu priključuje tudi Slovenija oziroma Kranj,« je v uvodu povedal, župan Mestne občine Kranj, in spomnil na bogato kolesarsko tradicijo v mestu. Iz Kranja in bližnje okolice oziroma Kolesarskega kluba Kranj prihaja kopica vrhunskih kolesarjev, tako aktualnih kot nekdanjih – oddoAmbasador projekta je kolesarski as(Bahrain Victorious), ki se je z veseljem udeležil današnjega srečanja z novinarji: »Kranj je mesto športa in kolesarska destinacija. Ceste tukaj v okolico so najlepše, kar sem jih srečal. Ta prireditev pa je tudi priložnost za mesto, in hkrati velik dogodek, vreden naložbe. Upam, da bodo ljudje tudi s tem prepoznali Kranj kot kolesarsko destinacijo. Z veseljem sem tudi sprejel pobudo za ambasadorstvo tega projekta,« je dejal Mohorič, ki mu je kranjski župan predal plaketo Mestne občine Kranj za izjemne dosežke na področju športa. Zmagovalec dveh etap letošnjega Toura je danes postal tudi kranjski športni ambasador.Dobro organizacijo spektakla v Kranju obljublja tudi starosta kranjskega kolesarstva, zdaj častni predsednik Kolesarskega kluba Kranj,, pred 50 leti udeleženec svetovnega prvenstva, ki pravi, da so skrbi za izvedbo odveč: »Tukaj imamo dolgo tradicijo organizacije dirk. Izpeljali smo že 53. veliko nagrado Kranja, pred tem pa tudi balkansko prvenstvo, številne etape dirk po Jugoslaviji in po Sloveniji, nenazadnje tudi vse tri etape, ko je Giro d'Italia gostoval v Sloveniji.«Prireditev je s strani francoskih organizatorjev predstavil, vodja licenčnega projekta L'Étape by Tour de France: »To bo lepa priložnost za amaterske kolesarje, da občutijo, kako izgleda ena etapa na tistem pravem Touru. Te prireditve izvajamo po celem svetu in veseli me, da lahko to izkušnjo delimo z ljudmi, prihodnje leto torej tudi s Slovenci, ki ste nadvse kolesarski narod,« je dejal Quiniou in opozoril, da bo slovenska etapa Toura tudi priložnost za ljubitelje kolesarstva, da vidijo, kje trenirajo svetovni velemojstri, kot sta denimo domačinainKot je povedal, direktor dirke (agencija Sport Media Focus), bo imela daljša trasa (cca 120 km) približno 2000 metrov višinske razlike, dirka bo obiskala tudi domača kraja kolesarskih zvezdnikov iz okolice, torej Komendo Tadeja Pogačarja in Podblico Mateja Mohoriča. »V amaterske prireditve Tour de France je vključenih 24 mest v 21 državah in Slovenija je odslej del te zgodbe. Za nas to pomeni visok standard kakovosti, zaporo cest, tehnično pomoč kolesarjem ob progi ... Na koncu se bodo najboljši udarili za rumeno, zeleno, pikčasto in belo majico na tem tekmovanju. Občutek sodelovanja kot na tistem pravem Touru bo vsekakor prepričal marsikaterega kolesarja, podpora s strani organizatorjev prave Dirke po Franciji bo namreč dosledna na vsakem metru dirke,« je še dejal Hostnik.Več informacij najdete na uradni spletni strani slovenia.letapebytourdefrance.com , kmalu pa bodo na voljo tudi že predprijave in natančnejša trasa obeh nedeljskih dirk L'Étape Slovenia by Tour de France.