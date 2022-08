Tour de France Femme se je končal, ostale so fotografije

Neskončna tekmovalnost, boj za vsako sekundo in vera v zmagoslavje na eni ter srhljiva prepletenost padcev in vzponov, bolečin in zmage ter solz in smeha na drugi strani so presežniki, v katerih spoznavamo profesionalne kolesarke na letošnjem Tour de France Femme avec Zwift, kot se imenuje prva Dirka po Franciji za ženske.

Žensko profesionalno kolesarstvo je dočakalo enega od prelomnih trenutkov. Izpod Eifflovega stolpa se je 144 kolesark iz 24 ekip podalo na osemdnevno, 1033,6 km dolgo pot po francoskih cestah. Kolesarke so po 33 letih spet dobile svoj Tour.

Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar) je zmagovalka ženske različice dirke po Franciji. Danes je tekmice ugnala še na zadnji, osmi, 123,5 km dolgi gorski etapi med krajema Lure in La Planche des Belles Filles. Na drugem mestu je zadnjo etapo in dirko končala njena rojakinja Demi Vollering (SD Worx).

