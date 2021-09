Trail tek, tek v sledi

Ko tečeš sam: kaj je treba vedeti?

Včasih je slišal na ime dolgi kros

Kako vadimo?

Poslušati samega sebe

Trail tek je najbolj prvinski tek, kar ga je lahko – tisto, kar je makadamkanje v kolesarstvu, je trail tek med teki. Vrnitev v naravo, potopitev vanjo, uživanje v njej in miru in, največkrat, popoln mir. Pri cestnih tekih je tega manj.Trail tek je preprosto opredeljen kot tek v središču narave. Gre za izredno vsestranski način teka, pri katerem seveda najbolj delajo noge, pa tudi zgornji del telesa. Zahteva koncentracijo in pozornost. Pri Salomonu so lepo zapisali, da vam ni treba biti visoko v gorah, da bi našli svojo sanjsko stezo. Dovolj je, da ste preprosto v naravi.Trail tek je športna aktivnost, ki vsebuje tek, pri katerem obstajajo tudi vzponi, lahko bi zapisali, da gre za prav posebno pohodništvo, ki se izvaja »po kateri koli nepregledni površini«. Drugače od cestnega teka ali teka na stadionu običajno poteka na pohodniških poteh, pogosto, a ne nujno, po gorskem terenu, kjer je mogoče, da na trasi najdemo nekaj vzponov in spustov.Ampak danes pišemo o trail teku za tiste, ki tega čudovitega športa ne poznajo. Kdor teče traile, velikokrat teče sam in tudi to je morda ena izmed definicij tega, kaj trail tek je. Da uporabljamo tuj izraz? Želeli bi, da bi se mu reklo tek čez drn in strn ali pa tek v sledi, vendar je za to prepozno. Zdaj imamo preprosto trail – z besedo in po vsebini. Kdor bi si zaželel takega teka, lahko sledi nekaterim nasvetom, kako se ga lotiti.Najprej je treba poiskati primerno stezo. Če ste doslej tekli kot cestni tekač, se je treba zdaj upočasniti in navaditi na kratke in hitre korake. Ker ste Slovenec, vas zagotovo ne bo zmotilo, da je veliko sijajnih steza prav v sredogorju, kakšna celo malo gor, višje, a to ni nujno. Med tekom je treba biti pozoren na podlago, ves čas je treba gledati pod noge in seveda še nekaj metrov naprej.Če tečete s prijatelji, se držite deset metrov od predhodnika in prav toliko od tistega, ki teče za vami. Ker so teki včasih stran od civilizacije, je treba biti pozoren na spolzke korenine in kamne in skale; čeprav vsakega tekača te sorte čaka v karieri kakšen prekuc, je zvin ali grd zdrs mogoče preprečiti s ščepcem splošnega čuta za tekaško normalnost v zelenem. Dobro je vedeti, da ne tečete v urbanem okolju, ampak naravi – in v zelenilu veljajo drugačni zakoni kot v mestu. Varnost naj bo na prvem mestu, od opreme do vode in hrane.Pravi trail tekač ima tako in tako vedno s seboj poseben majhen nahrbtnik, oprtnik, v katerem nosi vodo in kakšno drobnarijo in je nekako samooskrben. Telefon? Tu so mnenja lahko deljena, zlasti na manjših razdaljah ... ampak ja, seveda, zaradi varnosti.Začetnik bo najprej opazil razliko v obutvi.Glavna razlika med tekaškimi čevlji za cestne teke in obutvijo za trail je njihova sestava. Čevlji za tek po cesti so praviloma izdelani iz lahkega materiala, ki spodbuja hitrost in odzivnost. Tekaški copati za trail teke so največkrat težji in narejeni tako, da nogi nudijo podporo in ščitijo stopalo, ko se srečujemo z zahtevnim terenom pod seboj.Trail tekaški copati ponujajo več oprijema in stabilnosti, kar je prav tisto, kar potrebujete pri teku po razgibanem terenu in v naravi. Čeprav so zasnovani za terenske razmere, pa so lahko uporabni tudi za tek po cesti, da le ne traja predolgo. V resnici trail copati tja ne spadajo povsem. Tudi z dirkalnikom za Dakar ne greš dirkat v Monzo. Saj se pelješ, ampak ...Takšni čevlji spadajo na skalnate, blatne in neravne površine. Njihova trdna zasnova nam bo pomagala ohraniti gležnje stabilne, noge zaščitene in naše telo bo zato bolj varno pred padci. Morda boste ugotovili, da je nošenje tekaških trail copat na cesti varnejše, če tečete v deževnih ali snežnih razmerah. In predvsem na spolzkih površinah.Poleg tega so pogosto bolj odporni proti vodi in verjetno ohranjajo noge bolj suhe. Ti čevlji so lahko bolj udobni v neugodnih razmerah. Najdete celo vodoodporne različice, ki so pogosto označene z GTX (Gore-tex). So pa podlage, na katerih ne bi smeli nositi trail čevljev, denimo na atletskih stadionih z umetno tekaško podlago pa tudi na betonu. Če boste v njih dolgo tekli po asfaltu, lahko trd podplat povzroči nelagodje na sredini stopala.Tudi če ste zaljubljeni v tekaško zeleno, boste včasih kakšno vadbo opravili na cesti. Če izvajate hitrejše vadbe, kot so tempo ali intervalni teki, se boste v lažjem cestnem tekaškem čevlju počutili udobneje in tekli hitreje kot v okornejših trail copatih.Tudi če je zelo vroče in vlažno, boste morda raje obuli lažje cestne tekaške copate namesto trail tekaških čevljev, da se noge ne bodo preveč znojile.Poskusite pa se izogniti nošenju lahkih cestnih čevljev na zelo kamnitih ali spolzkih površinah. Oprijema podplata, kot ga potrebujete, z njimi ne boste dobili, zato pa so zdrsi in padci bolj verjetni.Trail tek ni gorski tek in sploh se ne teče samo v gorah, kje pa, potreben je le razgiban teren, sestavljen tudi iz vzponov in spustov. Je tudi daljši. Podoben je gorskemu teku in teku navzdol, vendar lahko vključuje tlakovane odseke. Proga zanj običajno poteka v toplem podnebju ali na dobrih poteh ali po progah, ki so dokaj enostavne za tek in ne vključujejo prehudih vzponov ter potrebe po navigacijskih spretnostih, ki so običajne pri tekih navzdol, kjer je teren veliko bolj grob kot pri trail tekanju.Na splošno poteka na pohodniških poteh, pogosto na gorskem terenu, kjer je mogočih veliko večjih vzponov in spustov. Težko je povsem razlikovati trail progo od tiste za kros. Na splošno pa je tekaški kros atletska disciplina in običajno se teče na krajše razdalje.Nekaj besed o krosu in trailu malo kasneje, sta le v sorodu, vsaj po našem. Med vzponi ni nujno, da le tečemo, seveda lahko izmenično hodimo in tečemo. Včasih tekači uporabljajo palice ali pritiskajo na noge z rokami, tam v bolj strmih delih.Med spuščanjem mora biti tekač zelo pozoren, vedno skuša preveriti, kam bo doskočil, pristal ali stopil – in to vedno naredi na sprednji del čevlja, nikoli na peto. Tako so noge amortizer. Zapisali smo, da dela tudi zgornji del telesa. Seveda: tekači uporabljajo roke predvsem med spusti, ko lovijo ravnotežje.Pravijo, da moraš imeti teren, po katerem tečeš, rad. Pa biti sproščen in se med tekom zabavati. Nekako tako, kot smo zapisali doslej, opisujejo trail teke po vsem svetu. No, če se prav spomnim, smo pri nas, dokler ni bilo tega izraza, zanje rekli, da so čez drn in strn, nekateri so si celo drznili izreči, da je to samo bolj zahteven kros, bolje, dlje trajajoč kros.Ne mislite, da se pri nas v rekreaciji pred pojavom trail tekov ni teklo tako. Se je, in to veliko, še zlasti tisti, ki so delali za moč, so to velikokrat počeli, in zdaj med trail tekači tako priljubljena Rašica je bila že davno premerjena po vseh grapah. Potem so prišli gorski teki, ki so bili nekaj časa zelo priljubljeni in so še danes – a gorski teki so toliko trail teki kot kakšen nekoliko bolj valovit cestni tek, če malo poenostavimo.Predvsem pojdite primerno opremljeni v naravo in stecite. Ne obremenjujte se z vadbo. No, tekmovanja v trail tekih so tudi pri nas vse bolj priljubljena in utegnejo morda kdaj celo spremeniti tekaško krvno sliko, zato se boste na morebitno tekmovanje najbolje pripravili, če boste polovico tekov opravili v naravi, drugo pa na cesti. Uravnoteženje obeh zvrsti vam bo omogočilo, da se prilagodite novim zahtevam, predvsem povsem drugačni podlagi in tehniki teka, hkrati pa tako ohranite sposobnost teka po trših površinah, ne da bi vas začele boleti noge.Če govorimo o tem, kako zahteven je trail tek ... Tek po cesti pomeni gladkejšo in tršo površino, ki ustreza hitrejšim želenim časom. Proga za trail tek je precej počasnejša in bolj tehnične narave. Odločanje o tem, ali je težavnejši tek na cesti ali trail, je vprašanje osebne kondicije in tega, kaj vam bolj ustreza.Oboje je v redu, sami pa boste morali ugotoviti, ali je tek v naravi, ko deluje vse telo in ste veliko bolj pozorni na vse, kar se dogaja, povzročil, da ste spretnejši kot v časih, ko ste tekli na cesti ali tekaškem ovalu. In potem je tu še večno vprašanje, kje pokurimo več kalorij. Pri trail teku porabimo 10 odstotkov kalorij več kot pri teku po cesti. Hkrati izboljšuje tako ravnotežje kot gibčnost. Številni, tudi vrhunski tekači ga zato vključujejo v vadbo tudi zato, da bi preprečili poškodbe, ki se na cesti ali stadionu pojavljajo zaradi preobremenitev.O tem, kakšna je dobra tehnika trail teka in na kaj je treba biti pozoren, pa drugič. Upamo, da so tisti, ki jih ta čudoviti način teka mami, dobili osnovno napotilo.Nismo pa še povedali vsega, morda najpomembnejšega. Poleg tega, da tečemo v naravi, pri trail tekih obstaja tudi posebno stanje duha, so lepo zapisali pri Salomonu. Odpiranje čutov, poslušanje telesa in občutkov v njem, dobro počutje in spoznavanje lepote kraja, kjer tečemo. Vsi ti različni občutki tekača potegnejo v sozvočje z naravnim okoljem.Če se osredotočite na vsak korak, manj razmišljate in poslušate le samega sebe v sebi. Nova senzibilnost, kot jo boste spoznali, vam bo omogočila, da boste uživali v vadbi in tudi preprosto v tem – da ste na prostem.Tečete lahko kadar koli in skoraj kjer koli. Tečete lahko po stezah, skalah, blatu in travi in ​​morda celo v zasneženi pokrajini, ki jo seka blatna enoslednica. Tudi urbana ali mestna pot lahko, če se je lotite malo na počez, postane trail tek. Tečete lahko tudi ponoči, z lučko na glavi. In če ste trail tekač, skoraj ni terena, po katerem ne bi mogli teči. S primerno obutvijo in opremo gre trail tekaški korak marsikam, kamor noga cestnega tekača ne stopi nikoli ali vsaj zelo redko.Malo avanturista in raziskovalca pa je v vseh nas, ni res? Pri trail tekanju smo kar blizu temu, še zlasti če se v naravo podamo sami. No, ne povsem sami, z ustrezno količino zdravega razuma in vedenja, česa smo sposobni. Saj veste, ponavadi je treba priti tudi nazaj, tja, od koder smo krenili. Dobro je tudi doma povedati, kam ste šli in kdaj boste nazaj.Tako, pritekli smo do konca našega zapisa o »trail teku za telebane.« Dokler o njem ne bo pisal strokovnjak, pa na spletu vpišite trail tek – veliko koristnega je napisanega.