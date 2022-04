Trebušna maščoba: Vojne na trebuhu so najhujše

Morda si mislimo, da nimamo obroča okoli pasu, da je pač naše telo natisnjeno v 3D tehniki. Ali, da je danes pač tisti dan, ko nam vitkost ne gre. Ali, da smo obilnejši zato, ker naše velika osebnost ne bi zmogla zlesti v premajhno prostornino.

Pravijo, da debel trebuh lahko rodi marsikaj, nikoli pa ne rodi plemenitih misli.

Vsekakor je izgubljanje telesne mase dolgotrajen proces, če ga prekinemo, ga ne bomo upočasnili.

Mi pravimo, da je dobro zdravje največje bogastvo in vemo, da je visceralna maščoba najnevarnejši član njene družine.

Vlaknine so prave prijateljice.

Skoraj bi jih lahko reki, da so zdravilo ... Visceralna maščoba je najnevarnejša vrsta maščobe, ker se lahko ovije okoli glavnih organov, vključno z jetri, trebušno slinavko in ledvicami. Listnata zelenjava, polnozrnata žita, oreščki in fižol so dobri za preprečevanje maščobe, ki ostane skrita globoko v trebuhu.

Še ena bosa o super živilih

O tem smo že pisali. Super živil ni, je dobra hrana in tista, ki to ni. Zagotovo ni takih super živil takih, ki uničujejo visceralno maščobo. Tudi trebušnjaki ne pomagajo, pa se lahko do onemoglosti pretegujemo in se zaganjamo gor in dol ... Bolje je spremeniti svoje prehranjevalne navade in jim dodajati - seveda redno in na daljše obdobje - potenje po športno. Že če si postavimo urnik vadbe, smo naredili ogromno.

Kdor vam ponuja super živila ga kar super odkantajte.

Gremo na polno!

Ja, treba se je lotiti celote. Vsakdo ima lahko preveč visceralne maščobe, bolj verjetno, da jo imamo, če je naša telesna masa preobilna. Ko se lotimo splošne izgube telesne mase, bo to delovalo na celotno telo, vključno s trebušno maščobo, ki je skrita pod kožo. Ja, prav ste prebrali: ciljno hujšanje je mit, in če mislimo, da ni, smo v ...

Maščobe za maščobo

Omejiti velja tisto nasičeno vrsto maščob, ne pa pokončati vsega, kar se začne na "m". To so maščobe v hrani živalskega izvora, kokosovem in palmovem olju in v polnomastnih mlečnih izdelkih. Porcije teh živil naj postanejo za nas manjše. Ker maščobe potrebujemo, poiščemo tiste, ki so boljše, se pravi one iz rastlinskih živil ali rib, kot so losos, tuna in skuša, ki so bogate z omega-3.

Vztrajnost je čednost, hitrost pa včasih še večja

Dolgi, večurni sprehodi so zdravi in prijetni, a maščobe se jih ne bojijo. Bolje je opraviti je nekaj hitrih vaj visoko intenzivne vadbe, recimo 30-sekundne sprinte ali intenziven niz dvigovanja uteži, ko vsaki vadbi lahko dodatne ponovitve z višjo intenzivnostjo. Torej: pospešek ali težja obremenitev za krajši čas, nato pa spet vadba z umirjenim tempom, potem pa ponovno pospešek ali težja obremenitev za krajši čas.

Včasih smo veseli, ker so nam oblačila še vedno prav, a boljša metoda je merjenje pasu. FOTO: Arhiv Polet/ Shutterstock

V spanju ni le noč, pač pa tudi moč

Premalo, torej manj kot pet ur spanca, v prevodu lahko pomeni več trebušne maščobe. Toda preveč spanja, kar je več 8 ur - lahko povzroči isto. Prava mera je približno 6- do 8 ur spanca. Premalo spanca, pravijo strokovnjaki, lahko vodi do večjega apetita.

Ugotovljeno je bilo, da pomanjkanje spanja povzroči povečano raven hormona lakote grelina in znižano raven leptina, hormona sitosti, kar vodi do povečane lakote in apetita. Zaradi tega je prenajedanje bolj verjetno, še posebej, ker več časa budnosti ustvarja večje možnosti za hrano.

Bodi kul, pa bo vse lažje

Če smo pod stresom lahko zaradi tega lahko zaužijete več maščobe in sladkorja, ob tem se sprosti "stresni hormon" kortizol, ki lahko poveča količino trebušne maščobe. Če smo pod stresom manj spimo, manj telovadimo in popijemo več alkohola – to pa pridela trebušno maščobo.

Kdor pije, zlo ne misli ... se pa redi

Bi kaj popili? No, lahko gre za kavo z mlekom, navadno gazirano pijačo, vrček piva ali kozarec vina, skupni imenovalec je, da ima vse našteto kalorije. Voda (ali manjši kozarec najljubše pijače) bo bolj zalegla v korist lepšega pogleda na tehtnico. Alkohol je alkohol, ne pozabite, da to ostaja tudi, ko si naročite dobro kosilo ali večerjo, mi ju oplemenitite z alkoholom, pa naj še tako paše.

Tobak je zakon za razvezo

Razvezo z zdravjem. Če kadimo, je večja verjetnost, da se maščoba naseli v trebuhu, ne pa na bokih in stegnih. Ni dobro in je lahko krivo za sladkorno bolezen, raka in bolezni srca. In bolezni pljuč ... Torej: nehaj kaditi, začni živeti, in to oboje boš lahko počel vitkejši.

Ne zanašajte se na velikosti oblačil

Včasih smo veseli, ker so nam oblačila še vedno prav, a boljša metoda je merjenje pasu. Z zmanjšanjem obsega pasu lahko podaljšamo življenje! Kako? Ker zmanjšamo možnost srčnega infarkta, možganske kapi ali morda nekaterih vrst raka. Merilni trak ne more preveriti visceralne maščobe. Le-te sicer z manj centimetri okoli pasu ne bomo odpravili, ampak skupaj s tehtnico je to dobra ekipa za spremljanje stanja naše telesne mase.

Dvigovanje uteži

Če smo zdrav moški srednjih let in imamo vsaj dan 20-minutni trening z utežmi, bomo pridelali manj maščobe od kolegov, ki v istem času recimo kolesarijo. Vadba za moč je dobra tudi za ženske.

Še vedno je osnova kardio vadba, ki je najboljše zdravilo za srčno-žilni sistem, a je vse veliko bolje, če jo oplemenitimo s treningi za moč. Gibanje je moč, a moč je še boljša, če jo gradimo z vajami za moč. Torej, tudi če ste tekač ali kolesar, ne pozabite na trening moči!