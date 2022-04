Ukrajinskim športnikom lahko pomagamo tudi športniki sami

Med njimi so mladi, starejši, rekreativni ter vrhunski športniki, ki potrebujejo našo in vašo pomoč. Športna oprema, treningi ter ostale aktivnosti, ki so pomemben del trenažnega procesa, so ključni za nadaljevanje športnega udejstvovanja ukrajinskih športnikov.

Ste tudi vi strastni športniki, najboljši navijači in največji ljubitelj športa?

Radi hodite v naravo, brcate žogo, plavate, igrate tenis ali počnete različne aktivnosti, ki vas spravijo v pogon?

Si predstavljate, da vam je pravica do gibanja, navijanja in spremljanja svojih najljubših športnikov čez noč odvzeta? Teniška in nogometna igrišča uničena, dvorane podrte in bazeni sesuti. Vojna v Ukrajini je za seboj pustila neizmerno škodo, katere posledice bodo čutili še vrsto let. Poleg ruševin pa je za seboj pustila še nekaj veliko hujšega … ukrajinske športnike in športnice, begunce, ki so svoj dom našli v Sloveniji. Izgubili so vse razen želje do gibanja in ukvarjanja s športom.

Donirate lahko s pomočjo UPN QR kode, položnico lahko natisnete ali pa sredstva enostavno nakažete (podatki so v UPN nalogu). Znesek donacije je v vaših rokah.

Kako doniram? https://www.olympic.si/ukrajinski-sportniki

Šport nas povezuje in rešuje. Vključite se in pomagajte tudi vi!

Povabite svoje prijatelje in bodite del slovenske akcije pomoči ukrajinskim športnikom. Zbrana sredstva bomo namenili zvezam in društvom, ki v svoj proces vključujejo ukrajinske športnike.

Čas je, da ponovno stopimo skupaj.